Датчанин Хольгер Руне сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 19:00 мск. Навоне — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Навоне

Позади только треть сезона, а этот аргентинец уже успел провести на грунте около 30 матчей.

Результаты Навоне — один из главных сюрпризов. Еще в прошлом году он играл, в основном, на «челленджерах».

Всего лишь за первые несколько месяцев 2024-го Мариано выиграл 20 из 27 матчей на своем любимом грунте, благодаря чему взлетел в рейтинге на 41-е место.

В конце февраля Навоне добрался до финала в Рио-де-Жанейро, в котором уступил Себастьяну Баэсу.

На турнире в Марракеше 24-летний теннисист остановился в шаге от финала, а в Бухаресте уступил в решающем матче Мартону Фучовичу.

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В общем, Руне, скорее всего, уже понимает, что ему достался не самый простой соперник.

Руне

Хольгер тем временем слегка шокировал на прошлой неделе, пытаясь защитить титул в Мюнхене.

На этот раз Руне не смог выиграть один из своих любимых турниров. Более того, он проиграл в полуфинале Яну-Леннарду Штруффу со счетом 2:6, 0:6. Страшно сказать, матч продолжался всего лишь 45 минут.

Сложно сказать, что произошло, возможно, датчанина снова беспокоила какая-нибудь травма. После поражений он почти всегда говорит, что не смог показать свой лучший теннис из-за плохой физической формы. Проще говоря, не любит признавать, что соперник был лучше.

На «Мастерсе» в Монте-Карло 20-летний Руне проиграл в четвертьфинале итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 7:6, 3:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 3.16, победу Руне букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: с одной стороны, ставить против Руне действительно опасно. Но при этом глупо отрицать, что он в последнее время играет далеко не так убедительно, как раньше.

Это действительно один из тех матчей, где может случиться сенсация. Легко Хольгеру точно не будет.

Рекомендуемая ставка: победа Навоне за 3.16.