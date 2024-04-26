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    Сможет ли Руне обыграть опасного аргентинца?

    Навоне — Руне. Ставка (к. 3.16) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 26 апреля 2024 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 19:00 мск. Навоне — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 26 Апреля 2024 года
    Mariano Navone
  • Мадрид. Мужчины
    •  Mariano Navone 19:00 Holger Rune Holger Rune
  • Мадрид. Мужчины
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    Навоне

    Позади только треть сезона, а этот аргентинец уже успел провести на грунте около 30 матчей.

    Результаты Навоне — один из главных сюрпризов. Еще в прошлом году он играл, в основном, на «челленджерах».

    Всего лишь за первые несколько месяцев 2024-го Мариано выиграл 20 из 27 матчей на своем любимом грунте, благодаря чему взлетел в рейтинге на 41-е место.

    В конце февраля Навоне добрался до финала в Рио-де-Жанейро, в котором уступил Себастьяну Баэсу.

    На турнире в Марракеше 24-летний теннисист остановился в шаге от финала, а в Бухаресте уступил в решающем матче Мартону Фучовичу.

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    В общем, Руне, скорее всего, уже понимает, что ему достался не самый простой соперник.

    Руне

    Хольгер тем временем слегка шокировал на прошлой неделе, пытаясь защитить титул в Мюнхене.

    На этот раз Руне не смог выиграть один из своих любимых турниров. Более того, он проиграл в полуфинале Яну-Леннарду Штруффу со счетом 2:6, 0:6. Страшно сказать, матч продолжался всего лишь 45 минут.

    Сложно сказать, что произошло, возможно, датчанина снова беспокоила какая-нибудь травма. После поражений он почти всегда говорит, что не смог показать свой лучший теннис из-за плохой физической формы. Проще говоря, не любит признавать, что соперник был лучше.

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    На «Мастерсе» в Монте-Карло 20-летний Руне проиграл в четвертьфинале итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 7:6, 3:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 3.16, победу Руне букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: с одной стороны, ставить против Руне действительно опасно. Но при этом глупо отрицать, что он в последнее время играет далеко не так убедительно, как раньше.

    Это действительно один из тех матчей, где может случиться сенсация. Легко Хольгеру точно не будет.

    Рекомендуемая ставка: победа Навоне за 3.16.

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    Ставка и прогноз на матч Навоне — Руне с коэффициентом 3.16. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руне обыграть опасного аргентинца?
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