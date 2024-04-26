«Витебск»
Турнирное положение: Витебляне постепенно привыкают к элите. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом после неудачного старта команда существенно прибавляет. В двух своих последних матчах команда не пропустила.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Витебск» минимально переиграл «Неман».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Витебск» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Причем в 2 последних матчах витебляне победили. А вот беспроигрышная серия составляет 3 поединка.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Витебляне явно планируют побороться за высокие места. Да и состав у команды по именам вполне качественный.
Матчи против БАТЭ для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч витебляне потерпели 3 поражения при 2 паритетах.
Очевидно, что «Витебск» постарается дать бой борисовцам. Фактор своего поля должен помочь команде Александра Павлова.
БАТЭ
Турнирное положение: Борисовский клуб полностью провалил старт чемпионата. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем БАТЭ в 5 турах выиграл всего 1 раз. При этом забила команда всего лишь 3 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова разжилась одним баллом. БАТЭ расписал мировую с могилевским «Днепром» (1:1).
А вот до того команда уступила «Торпедо-БелАЗу» (0:2). Да и в поединке с «Гомелем» вышла форменная коллизия (1:3).
Вообще, команда выиграла всего в одном матче чемпионата. БАТЭ минимально переиграл скромный «Минск».
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: БАТЭ явно намерен вернуться в группу лидеров. Вот только нужно срочно начинать побеждать.
Команда имеет явные сложности в плане созидания. 2 из 3 мячей БАТЭ записал на свой счет россиянин Андрей Панюков.
Серия из 4 матчей без побед больно бьет по самолюбию. Да и по именам состав борисовцев выглядит вполне боеспосбным.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. БАТЭ явно будет действовать с позиции силы.
Статистика для ставок
- Витебляне имеют трехматчевую беспроигрышную серию
- БАТЭ не побеждал в 4 последних матчах
- В двух своих последних матчах «Витебск» не пропускал
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно непохожими коэффициентами — 2.16 и 1.70.
- 1.95ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.15Брайтон — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.60Урал — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Витебляне нынче выглядят весьма выгодно, и уж точно не будут лишь обороняться.
БАТЭ в текущем чемпионате выглядит скромно, да и оппонент чересчур ершистый.
Ставка: Ничья за 3.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16