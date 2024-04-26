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    «Витебск» и БАТЭ подпишут мировую?

    «Витебск» — БАТЭ. Ставка (к. 3.32) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 26 апреля 2024 года

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    БАТЭ
    26 апреля в 6-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Витебск» и БАТЭ. Начало игры — в 18:30 мск. «Витебск» — БАТЭ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Апреля 2024 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 18:30 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    «Витебск»

    Турнирное положение: Витебляне постепенно привыкают к элите. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом после неудачного старта команда существенно прибавляет. В двух своих последних матчах команда не пропустила.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Витебск» минимально переиграл «Неман».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Витебск» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Причем в 2 последних матчах витебляне победили. А вот беспроигрышная серия составляет 3 поединка.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Витебляне явно планируют побороться за высокие места. Да и состав у команды по именам вполне качественный.

    Матчи против БАТЭ для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч витебляне потерпели 3 поражения при 2 паритетах.

    Очевидно, что «Витебск» постарается дать бой борисовцам. Фактор своего поля должен помочь команде Александра Павлова.

    БАТЭ

    Турнирное положение: Борисовский клуб полностью провалил старт чемпионата. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем БАТЭ в 5 турах выиграл всего 1 раз. При этом забила команда всего лишь 3 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова разжилась одним баллом. БАТЭ расписал мировую с могилевским «Днепром» (1:1).

    А вот до того команда уступила «Торпедо-БелАЗу» (0:2). Да и в поединке с «Гомелем» вышла форменная коллизия (1:3).

    Вообще, команда выиграла всего в одном матче чемпионата. БАТЭ минимально переиграл скромный «Минск».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: БАТЭ явно намерен вернуться в группу лидеров. Вот только нужно срочно начинать побеждать.

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    Команда имеет явные сложности в плане созидания. 2 из 3 мячей БАТЭ записал на свой счет россиянин Андрей Панюков.

    Серия из 4 матчей без побед больно бьет по самолюбию. Да и по именам состав борисовцев выглядит вполне боеспосбным.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. БАТЭ явно будет действовать с позиции силы.

    Статистика для ставок

    • Витебляне имеют трехматчевую беспроигрышную серию

    • БАТЭ не побеждал в 4 последних матчах

    • В двух своих последних матчах «Витебск» не пропускал

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно непохожими коэффициентами — 2.16 и 1.70.

    Прогноз: Витебляне нынче выглядят весьма выгодно, и уж точно не будут лишь обороняться.

    БАТЭ в текущем чемпионате выглядит скромно, да и оппонент чересчур ершистый.

    Ставка: Ничья за 3.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16

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    Ставка и прогноз на матч «Витебск» — БАТЭ с коэффициентом 3.32. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на футбол. «Витебск» и БАТЭ подпишут мировую?
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