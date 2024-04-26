26 апреля в 6-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Витебск» и БАТЭ. Начало игры — в 18:30 мск. «Витебск» — БАТЭ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Витебск»

Турнирное положение: Витебляне постепенно привыкают к элите. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом после неудачного старта команда существенно прибавляет. В двух своих последних матчах команда не пропустила.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Витебск» минимально переиграл «Неман».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Витебск» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Причем в 2 последних матчах витебляне победили. А вот беспроигрышная серия составляет 3 поединка.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Витебляне явно планируют побороться за высокие места. Да и состав у команды по именам вполне качественный.

Матчи против БАТЭ для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч витебляне потерпели 3 поражения при 2 паритетах.

Очевидно, что «Витебск» постарается дать бой борисовцам. Фактор своего поля должен помочь команде Александра Павлова.

БАТЭ

Турнирное положение: Борисовский клуб полностью провалил старт чемпионата. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем БАТЭ в 5 турах выиграл всего 1 раз. При этом забила команда всего лишь 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова разжилась одним баллом. БАТЭ расписал мировую с могилевским «Днепром» (1:1).

А вот до того команда уступила «Торпедо-БелАЗу» (0:2). Да и в поединке с «Гомелем» вышла форменная коллизия (1:3).

Вообще, команда выиграла всего в одном матче чемпионата. БАТЭ минимально переиграл скромный «Минск».

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: БАТЭ явно намерен вернуться в группу лидеров. Вот только нужно срочно начинать побеждать.

Команда имеет явные сложности в плане созидания. 2 из 3 мячей БАТЭ записал на свой счет россиянин Андрей Панюков.

Серия из 4 матчей без побед больно бьет по самолюбию. Да и по именам состав борисовцев выглядит вполне боеспосбным.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. БАТЭ явно будет действовать с позиции силы.

Статистика для ставок

Витебляне имеют трехматчевую беспроигрышную серию

БАТЭ не побеждал в 4 последних матчах

В двух своих последних матчах «Витебск» не пропускал

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно непохожими коэффициентами — 2.16 и 1.70.

Прогноз: Витебляне нынче выглядят весьма выгодно, и уж точно не будут лишь обороняться.

БАТЭ в текущем чемпионате выглядит скромно, да и оппонент чересчур ершистый.

Ставка: Ничья за 3.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16