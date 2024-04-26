26 апреля в 6-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо-Брест» и «Нафтан». Начало игры — в 20:30 мск. «Динамо-Брест» — «Нафтан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо-Брест»

Турнирное положение: Брестчане выдали успешный старт чемпионата. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от лидера измеряется лишь 2 очками. Да и забивает «Динамо-Брест» исправно: 13 мячей в 5 сыгранных поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла лишь один балл. «Динамо-Брест» расписал мировую со «Славией» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо-Брест» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Причем до последней ничьей брестчане победили 3 раза кряду. Более того, все эти виктории получились крупными.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Брестчане явно будут сражаться за медали чемпионата. Да и состав у команды вполне качественный.

Матчи против «Нафтана» для команды традиционно проходят удачно. Из 5 последних очных встреч динамовцы выиграли трижды при 2 ничьих.

Очевидно, что «Динамо-Брест» постарается закрепиться в лидирующей группе. Фактор своего поля должен помочь команде Александра Бразевича.

«Нафтан»

Турнирное положение: Клуб из Новополоцка пока никак не может добыть викторию. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Нафтан» в 5 турах сыграл вничью 4 раза. Да и по игре команда видится потенциальным борцом за выживание.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова разжилась одним баллом. «Нафтан» расписал мировую с «Минском» (1:1).

Причем 4 последних поединка клуб из Новополоцка свел к ничьим. Проиграла команда только «Неману» (1:2).

Вообще, команда давненько не побеждала брестчан. С момента последней виктории прошло 7 с половиной лет.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Нафтан» явно не намерен сдаваться. Вот только нужно срочно начинать побеждать.

Команда имеет явные сложности в плане созидания. Да и забили игроки клуба всего 5 мячей в 5 турах чемпионата.

Правда, и пропускает «Нафтан» не столь много — 6 мячей. Да и настрой на одного из лидеров явно будет запредельным.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Нафтан» явно рассчитывает на эффективность своих контратак.

Статистика для ставок

Брестчане имеют сильнейшую атаку в лиге — 13 голов

«Нафтан» еще не побеждал в чемпионате

Динамовцы 7 с половиной лет не проигрывали «Нафтану»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо-Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти сходными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

Прогноз: Брестчане выглядят весьма выгодно, и уж точно будут активно атаковать.

Фактор своего поля и мотивация закрепиться в группе лидеров станут союзниками динамовцев.

Ставка: Фора «Динамо-Бреста» -1.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.92