«Динамо-Брест»
Турнирное положение: Брестчане выдали успешный старт чемпионата. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом отставание от лидера измеряется лишь 2 очками. Да и забивает «Динамо-Брест» исправно: 13 мячей в 5 сыгранных поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла лишь один балл. «Динамо-Брест» расписал мировую со «Славией» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо-Брест» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Причем до последней ничьей брестчане победили 3 раза кряду. Более того, все эти виктории получились крупными.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Брестчане явно будут сражаться за медали чемпионата. Да и состав у команды вполне качественный.
Матчи против «Нафтана» для команды традиционно проходят удачно. Из 5 последних очных встреч динамовцы выиграли трижды при 2 ничьих.
Очевидно, что «Динамо-Брест» постарается закрепиться в лидирующей группе. Фактор своего поля должен помочь команде Александра Бразевича.
«Нафтан»
Турнирное положение: Клуб из Новополоцка пока никак не может добыть викторию. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Нафтан» в 5 турах сыграл вничью 4 раза. Да и по игре команда видится потенциальным борцом за выживание.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова разжилась одним баллом. «Нафтан» расписал мировую с «Минском» (1:1).
Причем 4 последних поединка клуб из Новополоцка свел к ничьим. Проиграла команда только «Неману» (1:2).
Вообще, команда давненько не побеждала брестчан. С момента последней виктории прошло 7 с половиной лет.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Нафтан» явно не намерен сдаваться. Вот только нужно срочно начинать побеждать.
Команда имеет явные сложности в плане созидания. Да и забили игроки клуба всего 5 мячей в 5 турах чемпионата.
Правда, и пропускает «Нафтан» не столь много — 6 мячей. Да и настрой на одного из лидеров явно будет запредельным.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Нафтан» явно рассчитывает на эффективность своих контратак.
Статистика для ставок
- Брестчане имеют сильнейшую атаку в лиге — 13 голов
- «Нафтан» еще не побеждал в чемпионате
- Динамовцы 7 с половиной лет не проигрывали «Нафтану»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо-Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти сходными коэффициентами — 1.83 и 1.98.
- 1.95ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.15Брайтон — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.60Урал — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Брестчане выглядят весьма выгодно, и уж точно будут активно атаковать.
Фактор своего поля и мотивация закрепиться в группе лидеров станут союзниками динамовцев.
Ставка: Фора «Динамо-Бреста» -1.5 за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.92