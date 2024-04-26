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    Брестчане не заметят «Нафтан»

    «Динамо-Брест» — «Нафтан». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 26 апреля 2024 года

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    «Динамо-Брест»
    26 апреля в 6-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо-Брест» и «Нафтан». Начало игры — в 20:30 мск. «Динамо-Брест» — «Нафтан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Апреля 2024 года
    Динамо Брест
  • Брест
    •  Динамо Брест 20:30 Нафтан Нафтан
  • Новополоцк
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    «Динамо-Брест»

    Турнирное положение: Брестчане выдали успешный старт чемпионата. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом отставание от лидера измеряется лишь 2 очками. Да и забивает «Динамо-Брест» исправно: 13 мячей в 5 сыгранных поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла лишь один балл. «Динамо-Брест» расписал мировую со «Славией» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо-Брест» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Причем до последней ничьей брестчане победили 3 раза кряду. Более того, все эти виктории получились крупными.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Брестчане явно будут сражаться за медали чемпионата. Да и состав у команды вполне качественный.

    Матчи против «Нафтана» для команды традиционно проходят удачно. Из 5 последних очных встреч динамовцы выиграли трижды при 2 ничьих.

    Очевидно, что «Динамо-Брест» постарается закрепиться в лидирующей группе. Фактор своего поля должен помочь команде Александра Бразевича.

    «Нафтан»

    Турнирное положение: Клуб из Новополоцка пока никак не может добыть викторию. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нафтан» в 5 турах сыграл вничью 4 раза. Да и по игре команда видится потенциальным борцом за выживание.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова разжилась одним баллом. «Нафтан» расписал мировую с «Минском» (1:1).

    Причем 4 последних поединка клуб из Новополоцка свел к ничьим. Проиграла команда только «Неману» (1:2).

    Вообще, команда давненько не побеждала брестчан. С момента последней виктории прошло 7 с половиной лет.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Нафтан» явно не намерен сдаваться. Вот только нужно срочно начинать побеждать.

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    Команда имеет явные сложности в плане созидания. Да и забили игроки клуба всего 5 мячей в 5 турах чемпионата.

    Правда, и пропускает «Нафтан» не столь много — 6 мячей. Да и настрой на одного из лидеров явно будет запредельным.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Нафтан» явно рассчитывает на эффективность своих контратак.

    Статистика для ставок

    • Брестчане имеют сильнейшую атаку в лиге — 13 голов

    • «Нафтан» еще не побеждал в чемпионате

    • Динамовцы 7 с половиной лет не проигрывали «Нафтану»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо-Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти сходными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

    Прогноз: Брестчане выглядят весьма выгодно, и уж точно будут активно атаковать.

    Фактор своего поля и мотивация закрепиться в группе лидеров станут союзниками динамовцев.

    Ставка: Фора «Динамо-Бреста» -1.5 за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.92

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо-Брест» — «Нафтан» с коэффициентом 2.17. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на футбол. Брестчане не заметят «Нафтан»
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