«Адана Демирспор» на своем поле примет «Галатасарай» в 34-м туре турецкой Суперлиги. Поединок состоится 26 апреля и начнется в 20:00 по мск. «Адана Демирспор» — «Галатасарай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Адана Демирспор»

Турнирное положение: С 41 набранным баллом коллектив идет аж на 11 позиции в таблице и на семь пунктов отстает от шестого места.

«Адана Демирспор» выиграла в текущем чемпионате девять матчей из 33 проведенных, десять раз уступала и 14 встреч свела вничью, разница мячей — 49:44.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «темно-синие» на выезде поделили очки с «Самсунспором», сыграв со счетом 1:1. До этого же была еще мировая на своем поле с «Кайсериспором» — 0:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Адана Демирспор» к данному поединку подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз уступили и расписал две мировые. Перед этим же коллектив имел 3-матчевую беспроигрышную серию, где дважды выиграл. И за все данные шесть встреч команда не забивала лишь в одном случае.

«Галатасарай»

Турнирное положение: За пять туров до финиши чемпионата «Галатасарай» идет на первом месте, имея в активе 90 баллов. Однако второй «Фенербахче» отстает на четыре пункта.

Стамбульский коллектив смог в текущем первенстве выиграть 29 матчей из 33, три раза сыграть вничью и потерпеть лишь одно фиаско, разница мячей — 77:21.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «львы» на своем поле разгромили «Пендикспор» со счетом 4:1. И эта виктория стала для них в рамках чемпионата 14 подряд. Последний раз в Суперлиге они теряли очки еще в ноябре прошлого года.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Галатасарай» сейчас в рамках чемпионата Турции имеет 21-матчевую беспроигрышную серию. В это удачный для себя период стамбульцы отпраздновали 19 викторий и дважды сыграли вничью. И только в одном случае данного отрезка они не смогли забить.

Статистика для ставок

«Адана Демирспор» не проигрывает вот уже в трех играх кряду, выиграв две из них

«Галатасарай» в рамках чемпионата Турции выиграл в гостях в шести последних поединках

«Галатасарай» обыграл «Адана Демирспор» в трех из четырех прошлых противостояниях при одной ничьей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.60, победа «Адана Демирспор» — 5.24, ничья — 4.73.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.77 соответственно.

Прогноз: Претендент на победу в этом чемпионате наверняка продлит свою фантастическую серию и положит в копилку очередные три очка.

Ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1) за 1.91.

Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом поединке будет голы гостей в обоих таймах, ведь они зачастую отличаются в каждой из половине игры.

Ставка: «Галатасарай» забьет в каждом из таймов за 1.98.