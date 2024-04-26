«Адана Демирспор»
Турнирное положение: С 41 набранным баллом коллектив идет аж на 11 позиции в таблице и на семь пунктов отстает от шестого места.
«Адана Демирспор» выиграла в текущем чемпионате девять матчей из 33 проведенных, десять раз уступала и 14 встреч свела вничью, разница мячей — 49:44.
Последние матчи: В прошлом туре первенства «темно-синие» на выезде поделили очки с «Самсунспором», сыграв со счетом 1:1. До этого же была еще мировая на своем поле с «Кайсериспором» — 0:0.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Адана Демирспор» к данному поединку подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз уступили и расписал две мировые. Перед этим же коллектив имел 3-матчевую беспроигрышную серию, где дважды выиграл. И за все данные шесть встреч команда не забивала лишь в одном случае.
«Галатасарай»
Турнирное положение: За пять туров до финиши чемпионата «Галатасарай» идет на первом месте, имея в активе 90 баллов. Однако второй «Фенербахче» отстает на четыре пункта.
Стамбульский коллектив смог в текущем первенстве выиграть 29 матчей из 33, три раза сыграть вничью и потерпеть лишь одно фиаско, разница мячей — 77:21.
Последние матчи: В прошлом туре первенства «львы» на своем поле разгромили «Пендикспор» со счетом 4:1. И эта виктория стала для них в рамках чемпионата 14 подряд. Последний раз в Суперлиге они теряли очки еще в ноябре прошлого года.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Галатасарай» сейчас в рамках чемпионата Турции имеет 21-матчевую беспроигрышную серию. В это удачный для себя период стамбульцы отпраздновали 19 викторий и дважды сыграли вничью. И только в одном случае данного отрезка они не смогли забить.
Статистика для ставок
- «Адана Демирспор» не проигрывает вот уже в трех играх кряду, выиграв две из них
- «Галатасарай» в рамках чемпионата Турции выиграл в гостях в шести последних поединках
- «Галатасарай» обыграл «Адана Демирспор» в трех из четырех прошлых противостояниях при одной ничьей
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.60, победа «Адана Демирспор» — 5.24, ничья — 4.73.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.77 соответственно.
- 1.95ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.15Брайтон — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Претендент на победу в этом чемпионате наверняка продлит свою фантастическую серию и положит в копилку очередные три очка.
Ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1) за 1.91.
Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом поединке будет голы гостей в обоих таймах, ведь они зачастую отличаются в каждой из половине игры.
Ставка: «Галатасарай» забьет в каждом из таймов за 1.98.