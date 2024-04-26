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    «Галатасарай» еще ближе станет к золоту

    «Адана Демирспор» — «Галатасарай». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 26 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Галатасарай»
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    «Галатасарай»
    «Адана Демирспор» на своем поле примет «Галатасарай» в 34-м туре турецкой Суперлиги. Поединок состоится 26 апреля и начнется в 20:00 по мск. «Адана Демирспор» — «Галатасарай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 26 Апреля 2024 года
    Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
    •  Адана Демирспор 20:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Адана Демирспор»

    Турнирное положение: С 41 набранным баллом коллектив идет аж на 11 позиции в таблице и на семь пунктов отстает от шестого места.

    «Адана Демирспор» выиграла в текущем чемпионате девять матчей из 33 проведенных, десять раз уступала и 14 встреч свела вничью, разница мячей — 49:44.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «темно-синие» на выезде поделили очки с «Самсунспором», сыграв со счетом 1:1. До этого же была еще мировая на своем поле с «Кайсериспором» — 0:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Адана Демирспор» к данному поединку подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз уступили и расписал две мировые. Перед этим же коллектив имел 3-матчевую беспроигрышную серию, где дважды выиграл. И за все данные шесть встреч команда не забивала лишь в одном случае.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: За пять туров до финиши чемпионата «Галатасарай» идет на первом месте, имея в активе 90 баллов. Однако второй «Фенербахче» отстает на четыре пункта.

    Стамбульский коллектив смог в текущем первенстве выиграть 29 матчей из 33, три раза сыграть вничью и потерпеть лишь одно фиаско, разница мячей — 77:21.

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    • Последние матчи: В прошлом туре первенства «львы» на своем поле разгромили «Пендикспор» со счетом 4:1. И эта виктория стала для них в рамках чемпионата 14 подряд. Последний раз в Суперлиге они теряли очки еще в ноябре прошлого года.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Галатасарай» сейчас в рамках чемпионата Турции имеет 21-матчевую беспроигрышную серию. В это удачный для себя период стамбульцы отпраздновали 19 викторий и дважды сыграли вничью. И только в одном случае данного отрезка они не смогли забить.

    Статистика для ставок

    • «Адана Демирспор» не проигрывает вот уже в трех играх кряду, выиграв две из них

    • «Галатасарай» в рамках чемпионата Турции выиграл в гостях в шести последних поединках

    • «Галатасарай» обыграл «Адана Демирспор» в трех из четырех прошлых противостояниях при одной ничьей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 1.60, победа «Адана Демирспор» — 5.24, ничья — 4.73.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.77 соответственно.

    Прогноз: Претендент на победу в этом чемпионате наверняка продлит свою фантастическую серию и положит в копилку очередные три очка.

    Ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1) за 1.91.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом поединке будет голы гостей в обоих таймах, ведь они зачастую отличаются в каждой из половине игры.

    Ставка: «Галатасарай» забьет в каждом из таймов за 1.98.

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    Ставка и прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Галатасарай» с коэффициентом 1.91. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» еще ближе станет к золоту
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