«Венеция»
Турнирное положение: Венецианцы бьются за прямой выход в элитный дивизион. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Венеция» на 3 очка отстают от идущего вторым «Комо». Да и с атакой у команды полный ажур — 62 забитых мяча.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Венеция» сломила сопротивление «Лекко» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Венеция» победила трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Плюс ко всему, в двух своих последних поединках венецианцы победили. Да и играть еще 4 тура — нужно брать свое!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Венецианцы явно постараются рискнуть. Нужно же открепить конкурента от борьбы за выход в Серию А.
Матчи против «Кремонеще» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Венеция» проиграла 2 раза при одной виктории.
В матче первого круга «Венеция» минимально уступила кремонцам. Сейчас же есть шанс воспользоваться фактором своего поля.
«Кремонезе»
Турнирное положение: Кремонцы мечтают о попадании в Серию А. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
Притом, что отставание от 2 позиции составляет 7 очков. Да и проигрывает «Кремонезе» частенько — 8 коллизий в чемпионате.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Кремонезе» не смог справиться с «Катанзаро» (0:0).
В пяти последних матчах команда добыла лишь одну победу. В этих поединках кремонцы забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 34 матчах чемпионата Италии «Кремонезе» забил всего 43 мяча.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кремонезе» выглядит нестабильно. Видимо, кремонцев ждет испытание плей-офф.
В кадровом плане у команды почти полная идиллия. Да и последние неудачи должны было по-хорошему задеть игроков.
Кремонцы крайне нестабильны. В двух последних своих матчах команда набрала всего лишь одним зачетным баллом.
Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Кремонезе» явно постарается взять хотя бы балл.
Статистика для ставок
- «Венеция» имеет лучшую результативность в лиге — 62 гола
- «Кремонезе» в среднем пропускает меньше гола за матч
- Венецианцы выиграли в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.86 и 1.95.
- 1.95ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.15Брайтон — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.60Урал — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: «Венеция» сражается за прямой выход в Серию А, и уж точно будет активно атаковать.
Хозяева явно сыграют на своих козырях, да и кремонцы в последних поединках не впечатляют.
Ставка: Победа «Венеции» за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.13