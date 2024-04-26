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    Венецианцы добудут три очка

    «Венеция» — «Кремонезе». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, Серия B, 26 апреля 2024 года

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    Денис Черышев
    26 апреля в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Кремонезе». Начало игры — в 21:30 мск. «Венеция» — «Кремонезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Апреля 2024 года
    Венеция
  • Италия. Серия B
    •  Венеция 21:30 Кремонезе Кремонезе
  • Кремона
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    «Венеция»

    Турнирное положение: Венецианцы бьются за прямой выход в элитный дивизион. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Венеция» на 3 очка отстают от идущего вторым «Комо». Да и с атакой у команды полный ажур — 62 забитых мяча.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Венеция» сломила сопротивление «Лекко» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Венеция» победила трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Плюс ко всему, в двух своих последних поединках венецианцы победили. Да и играть еще 4 тура — нужно брать свое!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Венецианцы явно постараются рискнуть. Нужно же открепить конкурента от борьбы за выход в Серию А.

    Матчи против «Кремонеще» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Венеция» проиграла 2 раза при одной виктории.

    В матче первого круга «Венеция» минимально уступила кремонцам. Сейчас же есть шанс воспользоваться фактором своего поля.

    «Кремонезе»

    Турнирное положение: Кремонцы мечтают о попадании в Серию А. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    Притом, что отставание от 2 позиции составляет 7 очков. Да и проигрывает «Кремонезе» частенько — 8 коллизий в чемпионате.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Кремонезе» не смог справиться с «Катанзаро» (0:0).

    В пяти последних матчах команда добыла лишь одну победу. В этих поединках кремонцы забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 34 матчах чемпионата Италии «Кремонезе» забил всего 43 мяча.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кремонезе» выглядит нестабильно. Видимо, кремонцев ждет испытание плей-офф.

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    В кадровом плане у команды почти полная идиллия. Да и последние неудачи должны было по-хорошему задеть игроков.

    Кремонцы крайне нестабильны. В двух последних своих матчах команда набрала всего лишь одним зачетным баллом.

    Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Кремонезе» явно постарается взять хотя бы балл.

    Статистика для ставок

    • «Венеция» имеет лучшую результативность в лиге — 62 гола

    • «Кремонезе» в среднем пропускает меньше гола за матч

    • Венецианцы выиграли в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.86 и 1.95.

    Прогноз: «Венеция» сражается за прямой выход в Серию А, и уж точно будет активно атаковать.

    Хозяева явно сыграют на своих козырях, да и кремонцы в последних поединках не впечатляют.

    Ставка: Победа «Венеции» за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.13

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    Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Кремонезе» с коэффициентом 2.31. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на футбол. Венецианцы добудут три очка
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