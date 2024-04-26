26 апреля в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Кремонезе». Начало игры — в 21:30 мск. «Венеция» — «Кремонезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: Венецианцы бьются за прямой выход в элитный дивизион. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Венеция» на 3 очка отстают от идущего вторым «Комо». Да и с атакой у команды полный ажур — 62 забитых мяча.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Венеция» сломила сопротивление «Лекко» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Венеция» победила трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Плюс ко всему, в двух своих последних поединках венецианцы победили. Да и играть еще 4 тура — нужно брать свое!

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: Венецианцы явно постараются рискнуть. Нужно же открепить конкурента от борьбы за выход в Серию А.

Матчи против «Кремонеще» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Венеция» проиграла 2 раза при одной виктории.

В матче первого круга «Венеция» минимально уступила кремонцам. Сейчас же есть шанс воспользоваться фактором своего поля.

«Кремонезе»

Турнирное положение: Кремонцы мечтают о попадании в Серию А. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

Притом, что отставание от 2 позиции составляет 7 очков. Да и проигрывает «Кремонезе» частенько — 8 коллизий в чемпионате.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Кремонезе» не смог справиться с «Катанзаро» (0:0).

В пяти последних матчах команда добыла лишь одну победу. В этих поединках кремонцы забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 34 матчах чемпионата Италии «Кремонезе» забил всего 43 мяча.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кремонезе» выглядит нестабильно. Видимо, кремонцев ждет испытание плей-офф.

В кадровом плане у команды почти полная идиллия. Да и последние неудачи должны было по-хорошему задеть игроков.

Кремонцы крайне нестабильны. В двух последних своих матчах команда набрала всего лишь одним зачетным баллом.

Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Кремонезе» явно постарается взять хотя бы балл.

Статистика для ставок

«Венеция» имеет лучшую результативность в лиге — 62 гола

«Кремонезе» в среднем пропускает меньше гола за матч

Венецианцы выиграли в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Венеция» сражается за прямой выход в Серию А, и уж точно будет активно атаковать.

Хозяева явно сыграют на своих козырях, да и кремонцы в последних поединках не впечатляют.

Ставка: Победа «Венеции» за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.13