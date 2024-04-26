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    Выберется ли «Фрозиноне» из зоны вылета?

    «Фрозиноне» — «Салернитана». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 26 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрозиноне» — «Салернитана»
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    Матиас Суле
    «Фрозиноне» на своем поле сыграет против «Салернитаны» в 34-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 26 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Фрозиноне» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Апреля 2024 года
    Фрозиноне
  • Италия. Серия А
    •  Фрозиноне 21:45 Салернитана Салернитана
  • Салерно
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    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Фрозиноне» занимает 18-е место с 28 очками и разницей мячей 40-63.

    Команда находится в зоне вылета и по дополнительным показателям отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.

    Фрозиноне — Салернитана: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. «Джаллоблу» поделили очки с «Торино» (0:0), где соперники не смогли отличиться голами.

    Эта мировая стала четвертой кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Касо, Аррауи, Бонифаци, Ойоно, Калай — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в 12 последних поединках (все — в рамках Серии А) «Фрозиноне» ни разу не выиграл при шести поражениях и шести ничьих.

    При этом в семи последних матчах коллектив потерпел только два поражения при пяти ничьих. Тем не менее, он все равно рискует понизиться в классе.

    Матиас Суле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с 10 голами.

    «Салернитана»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Салернитана» занимает последнее, 20-е место с 15 очками и разницей мячей 26-70.

    Команда на 13 очков отстает от безопасной 17-й строчки в таблице, поэтому находится в одном туре или одном поражении от понижения в классе.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. На своем поле его обыграла «Фиорентина» — 0:3.

    Это неудача стала второй кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Не сыграют: Маджоре, Кастанос — травмы. Дисквалифицированы — Диа, Кандрева.

    Состояние команды: в 16 последних поединках во всех турнирах «Салернитана» ни разу не выиграла при 13 поражениях и трех ничьих.

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    Такие результаты четко отображают статус коллектива, как явного аутсайдера итальянского первенства, который уже по сути думает о том, как вернуться в элиту кальчо через год.

    Антонио Кандрева — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами, поэтому его потеря еще сильнее бьет по ее и так мизерным шансам.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Фрозиноне» сыграл вничью

    • в трех из четырех последних матчей «Фрозиноне» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Салернитаны» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрозиноне» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.50, победа «Салернитаны» — в 6.30.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Именно главный аутсайдер Серии А не сумел отличиться хотя бы голом в этих поединках.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев также сработал данный расклад.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Фрозиноне» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.60

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    Ставка и прогноз на матч «Фрозиноне» — «Салернитана» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Фрозиноне» из зоны вылета?
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