«Фрозиноне» на своем поле сыграет против «Салернитаны» в 34-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 26 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Фрозиноне» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фрозиноне»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Фрозиноне» занимает 18-е место с 28 очками и разницей мячей 40-63.

Команда находится в зоне вылета и по дополнительным показателям отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. «Джаллоблу» поделили очки с «Торино» (0:0), где соперники не смогли отличиться голами.

Эта мировая стала четвертой кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Касо, Аррауи, Бонифаци, Ойоно, Калай — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 12 последних поединках (все — в рамках Серии А) «Фрозиноне» ни разу не выиграл при шести поражениях и шести ничьих.

При этом в семи последних матчах коллектив потерпел только два поражения при пяти ничьих. Тем не менее, он все равно рискует понизиться в классе.

Матиас Суле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с 10 голами.

«Салернитана»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Салернитана» занимает последнее, 20-е место с 15 очками и разницей мячей 26-70.

Команда на 13 очков отстает от безопасной 17-й строчки в таблице, поэтому находится в одном туре или одном поражении от понижения в классе.

Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. На своем поле его обыграла «Фиорентина» — 0:3.

Это неудача стала второй кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

Не сыграют: Маджоре, Кастанос — травмы. Дисквалифицированы — Диа, Кандрева.

Состояние команды: в 16 последних поединках во всех турнирах «Салернитана» ни разу не выиграла при 13 поражениях и трех ничьих.

Такие результаты четко отображают статус коллектива, как явного аутсайдера итальянского первенства, который уже по сути думает о том, как вернуться в элиту кальчо через год.

Антонио Кандрева — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами, поэтому его потеря еще сильнее бьет по ее и так мизерным шансам.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Фрозиноне» сыграл вничью

в трех из четырех последних матчей «Фрозиноне» было забито меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Салернитаны» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрозиноне» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.50, победа «Салернитаны» — в 6.30.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.30 и 1.62.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Именно главный аутсайдер Серии А не сумел отличиться хотя бы голом в этих поединках.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев также сработал данный расклад.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Фрозиноне» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.60