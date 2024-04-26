«Фрозиноне»
Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Фрозиноне» занимает 18-е место с 28 очками и разницей мячей 40-63.
Команда находится в зоне вылета и по дополнительным показателям отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.
Фрозиноне — Салернитана: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. «Джаллоблу» поделили очки с «Торино» (0:0), где соперники не смогли отличиться голами.
Эта мировая стала четвертой кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Касо, Аррауи, Бонифаци, Ойоно, Калай — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в 12 последних поединках (все — в рамках Серии А) «Фрозиноне» ни разу не выиграл при шести поражениях и шести ничьих.
При этом в семи последних матчах коллектив потерпел только два поражения при пяти ничьих. Тем не менее, он все равно рискует понизиться в классе.
Матиас Суле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с 10 голами.
«Салернитана»
Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Салернитана» занимает последнее, 20-е место с 15 очками и разницей мячей 26-70.
Команда на 13 очков отстает от безопасной 17-й строчки в таблице, поэтому находится в одном туре или одном поражении от понижения в классе.
Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. На своем поле его обыграла «Фиорентина» — 0:3.
Это неудача стала второй кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Маджоре, Кастанос — травмы. Дисквалифицированы — Диа, Кандрева.
Состояние команды: в 16 последних поединках во всех турнирах «Салернитана» ни разу не выиграла при 13 поражениях и трех ничьих.
Такие результаты четко отображают статус коллектива, как явного аутсайдера итальянского первенства, который уже по сути думает о том, как вернуться в элиту кальчо через год.
Антонио Кандрева — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами, поэтому его потеря еще сильнее бьет по ее и так мизерным шансам.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Фрозиноне» сыграл вничью
- в трех из четырех последних матчей «Фрозиноне» было забито меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Салернитаны» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фрозиноне» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.50, победа «Салернитаны» — в 6.30.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.30 и 1.62.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Именно главный аутсайдер Серии А не сумел отличиться хотя бы голом в этих поединках.
При этом в двух из трех последних матчей хозяев также сработал данный расклад.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Фрозиноне» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.60