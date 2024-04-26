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    «Герта» — «Ганновер». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 26 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Ганновер»
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    Харис Табакович
    26 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Герта» и «Ганновер». Начало игры — в 19:30 мск. «Герта» — «Ганновер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 26 Апреля 2024 года
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    •  Герта 19:30 Ганновер-96 Ганновер-96
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    «Герта»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды проходит неудачно. На текущий момент «Герта» находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Герта» уже не сумеет сходу вернуться в элиту. Да и оборона берлинцев слишком часто дает сбои: 51 пропущенный мяч.

    Герта — Ганновер-96: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не разжилась баллами. «Герта» уступила «Карлсруэ» со счетом 2:3.

    Вообще, в 5 своих последних матчах берлинцы добыли 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Зато до последней неудачи «Герта» выиграла дважды кряду. Да и атака команды выглядит очень даже симпатично.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Берлинцы могут уже спокойно доигрывать чемпионат. Правда, команда явно не будет делать спустя рукава.

    Матчи против «Ганновера» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Герта» выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Харис Табакович наколотил 21 мяч в чемпионате, и уж точно продолжит в том же духе.

    «Ганновер»

    Турнирное положение: «Ганновер» уже, по сути, доигрывает сезон. На текущий момент команда расположилась на 6 строчке турнирной таблицы.

    Команда выиграла всего лишь 11 раза в 30 матчах. Да и потери очков на ровном месте стали неприятной закономерностью.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Ганновер» уступил «Санкт-Паули» (1:2).

    В пяти последних матчах команда выиграла всего лишь 1 раз. В этих поединках «Ганновер» забил 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Шансов на повышение в классе у команды уже нет. Да и не побеждал «Ганновер» в 3 своих последних поединках.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ганновер» выглядит крайне неубедительно. Команда явно опустошена психологически.

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    В кадровом плане у команды относительная идиллия. Так что «Ганновер» будет бороться лишь за собственный престиж.

    Последняя виктория над берлинцами случилась еще 6 лет назад. Да и нынче гости выглядят слабее «Старой Дамы».

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Ганновер» постарается дать столь крепкому оппоненту.

    Статистика для ставок

    • «Ганновер» не выигрывает 3 матча кряду

    • И те, и другие потеряли шансы на повышение в классе

    • В матче первого круга была зафиксирована ничья (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Герта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

    Матчи аутсайдеров традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.51

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    Ставка и прогноз на матч «Герта» — «Ганновер» с коэффициентом 2.35. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на футбол. В Берлине ожидается голевое шоу!
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