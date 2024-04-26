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    «Андорра» прервет неудачную серию против «Расинга»?

    «Андорра» — «Расинг». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 26 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Андорра» — «Расинг»
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    «Андорра»
    «Андорра» на своем поле сыграет против сантандерского «Расинга» в 37-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 26 апреля и начнется в 21:30 по мск. «Андорра» — «Расинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 26 Апреля 2024 года
    ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
    •  ФК Андорра 21:30 Расинг Расинг
  • Испания. Сегунда
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    «Андорра»

    Турнирное положение: Коллектив из Княжества идет сейчас на вылет, находясь на предпоследнем месте в таблице. У него на счету 36 баллов и отставание от безопасной строки в три очка.

    «Андорра» за 35 проведенных встреч отпраздновала девять викторий, девять раз сыграла вничью и 18 матчей проиграла, забила 28 мячей при 43 пропущенных.

    Последние матчи: На прошлых выходных «трехцветные» на выезде расписали почетную мировую с «Эспаньолом» 1:1, а туром ранее они на своем поле проиграли «Эйбару» со счетом 0:2, но перед этим выиграли две встречи кряду, одолев дома 1:0 «Мирандес» и 2:0 на выезде «Эльденсе».

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Андорра» в отрезке минувших восьми встреч первенства смогла выиграть дважды. Еще в этот период она расписала две мировые и четыре поединка проиграла. Причем в пяти случаях данного отрезка команда не смогла забить.

    «Расинг»

    Турнирное положение: Клуб из Сантандера еще может побороться за выход в элиту. За шесть туров до финиша он с 54 очками идет девятым, но от зоны плей-офф отстает всего на балл.

    «Расинг» смог выиграть 15 матчей из 36 проведенных, девять встреч свел вничью и 12 раз проиграл, разница мячей — 55:50.

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    • Последние матчи: «Зелено-белые» в своей минувшей проведенной игре дома расписали мировую с «Леванте» 0:0. А до этого они проиграли два матча подряд, поочередно уступив на своем поле 0:1 «Алькоркону» и на выезде 1:2 «Бургосу».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Расинг» к этой игре подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал одну мировую и дважды уступил. Причем за все это время он смог забить лишь гол. До этого же неуданого периода команда не уступала на протяжении шести встреч кряду, выиграв четыре из них.

    Статистика для ставок

    • «Андорра» проиграла лишь раз за четыре минувшие встречи

    • «Расинг» не побеждает уже на протяжении трех игр кряду

    • «Расинг» выиграл во всех четырех очных противостояниях у «Андорры»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Андорры» — 2.07, победа «Расинга» — 3.60, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.73 соответственно.

    Прогноз: И хотя «Андорра» неудачно выступает против предстоящего противника, но сейчас она пребывает в лучшей форме и вполне может прервать серию проигрышей против «Расинга».

    Рекомендуемая ставка: победа «Андорры» за 2.07.

    Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что «Андорра» забьет первой, так как в трех из четырех своих последних встреч «трехцветные» открывали счет.

    Ставка: «Андорра» забьет первой за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Андорра» — «Расинг» с коэффициентом 2.07. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на футбол. «Андорра» прервет неудачную серию против «Расинга»?
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