26 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу пройдет матч «Бохум» — «Хоффенхайм». Начало игры — 21:30. «Бохум» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бохум»

Турнирное положение: По итогам 30 туров немецкой Бундеслиги «Бохум» занимает 16-ю позицию в зоны плей-офф за право сыграть в элите.

Команда на пять очков опережает зону вылета — 17-ю позицию, тогда как «Майнцу», который занимает безопасную 15-ю позицию, уступает по дополнительным показателям.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение от «Вольфсбурга», которому уступил с минимальным счетом — 0:1.

Это поражение стало для коллектива шестым в восьми последних поединках, которые пришлись на чемпионат Германии.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Асано, Квартенг, Тьед, Толба, Эссер — у всех травмы. Дисквалифицированны — Антви-Аджеи, Остерхаге.

Состояние команды: в последних восьми поединках (все — в Бундеслиге) «Бохум» ни разу не выиграл при шести поражениях и двух ничьих.

Такие результаты должны всерьез тревожить фанатов клуба, ведь с подобной формой даже отрыв в пять очков от зоны вылета может быть отыгран на финише сезона.

Такума Асано — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» занимает девятую строчку, набрав 39 очков. В его активе 53 забитых мячей, в пассиве — 60.

Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков, поэтому все еще может сыграть в континентальных турнирах следующей кампании, для чего ей крайне важно побеждать.

Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре одержали победу. На своем поле они обыграли «Боруссию Менхенгладбах» (4:3).

Этот успех стал вторым в трех последних поединках, которые пришлись на немецкое первенство при одном поражении.

Не сыграют: Гайгер, Нсоки, Бериша, Джон — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Бундеслиги) «Хоффенхайм» выиграл лишь два раза при четырех поражениях.

Результаты коллектива в последних матчах оставляют ему надежды на успех в борьбе за еврокубки, но для этого необходимо набирать по максимуму очков в последних турах.

Макс Байер — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с 13 голами, что позволяет ему быть шестым лучшим бомбардиром чемпионата.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Бохум» проиграл

в шести из девяти последних матчей «Бохума» было забито больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Хоффенхайма» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.85, победа «Хоффенхайма» — в 3.00.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.60 и 1.50.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева проиграли. Они, очевидно, уступают в классе сопернику.

При этом в двух из трех последних матчей гости выиграли.

Ставка: «Хоффенхайм» победит за 3.00.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в восьми последних матчах хозяева не выиграли, а в пяти из них было забито больше 2,5 голов.

Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.95