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    Сохранит ли «Хоффе» реалистичные шансы на еврокубки?

    «Бохум» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 26 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Хоффенхайм»
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    Макс Байер
    26 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу пройдет матч «Бохум» — «Хоффенхайм». Начало игры — 21:30. «Бохум» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Апреля 2024 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 21:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Бохум»

    Турнирное положение: По итогам 30 туров немецкой Бундеслиги «Бохум» занимает 16-ю позицию в зоны плей-офф за право сыграть в элите.

    Команда на пять очков опережает зону вылета — 17-ю позицию, тогда как «Майнцу», который занимает безопасную 15-ю позицию, уступает по дополнительным показателям.

    Бохум — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение от «Вольфсбурга», которому уступил с минимальным счетом — 0:1.

    Это поражение стало для коллектива шестым в восьми последних поединках, которые пришлись на чемпионат Германии.

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    Не сыграют: Асано, Квартенг, Тьед, Толба, Эссер — у всех травмы. Дисквалифицированны — Антви-Аджеи, Остерхаге.

    Состояние команды: в последних восьми поединках (все — в Бундеслиге) «Бохум» ни разу не выиграл при шести поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты должны всерьез тревожить фанатов клуба, ведь с подобной формой даже отрыв в пять очков от зоны вылета может быть отыгран на финише сезона.

    Такума Асано — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» занимает девятую строчку, набрав 39 очков. В его активе 53 забитых мячей, в пассиве — 60.

    Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков, поэтому все еще может сыграть в континентальных турнирах следующей кампании, для чего ей крайне важно побеждать.

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    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре одержали победу. На своем поле они обыграли «Боруссию Менхенгладбах» (4:3).

    Этот успех стал вторым в трех последних поединках, которые пришлись на немецкое первенство при одном поражении.

    Не сыграют: Гайгер, Нсоки, Бериша, Джон — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Бундеслиги) «Хоффенхайм» выиграл лишь два раза при четырех поражениях.

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    Результаты коллектива в последних матчах оставляют ему надежды на успех в борьбе за еврокубки, но для этого необходимо набирать по максимуму очков в последних турах.

    Макс Байер — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с 13 голами, что позволяет ему быть шестым лучшим бомбардиром чемпионата.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Бохум» проиграл

    • в шести из девяти последних матчей «Бохума» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Хоффенхайма» было забито больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.85, победа «Хоффенхайма» — в 3.00.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.60 и 1.50.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева проиграли. Они, очевидно, уступают в классе сопернику.

    При этом в двух из трех последних матчей гости выиграли.

    Ставка: «Хоффенхайм» победит за 3.00.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в восьми последних матчах хозяева не выиграли, а в пяти из них было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.95

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    Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Хоффенхайм» с коэффициентом 3.00. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Хоффе» реалистичные шансы на еврокубки?
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