Немец Александр Зверев сыграет против хорвата Борны Чорича во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Чорич — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Чорич

Борна в первом круге с трудом выиграл у ливанца Беньямина Хассана — 6:7, 7:5, 6:3.

Однако проблемы хорвата не стали сюрпризом, учитывая его недавние результаты.

В середине апреля Чорич не прошел ни раунда в Барселоне, проиграв в первом же матче аргентинцу Факундо Диасу Акоста.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Чорич начал с победы над Александром Бубликом, но сразу после этого уступил Яну-Леннарду Штруффу.

В 2024-м Чорич до сих пор выиграл больше одного матча только на турнире в Монпелье — здесь он дошел до финала.

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Но также стоит обратить внимание на то, что в прошлом году Борна добрался до полуфинала на мадридском «Мастерсе». Правда, тогда его первым соперником был Юго Гастон, а не игрок из топ-10.

Зверев

Саша тем временем тоже не лучшим образом начал грунтовую часть сезона.

На «Мастерсе» в Монте-Карло немецкий теннисист после победы над Себастьяном Офнером уступил греку Стефаносу Циципасу.

Но главным разочарованием стало поражение Зверева от чилийца Кристиана Гарина в четвертьфинале домашнего турнира в Мюнхене.

Но это все равно не говорит о том, что Зверев находится в плохой форме — ему просто свойственны такие сбои.

Надо не забывать, что в этом году он уже был в полуфинале Australian Open и остановился в шаге от финала в Майами.

Зверев дважды выигрывал «Мастерс» в Мадриде — в 2018-м и 2021 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чорича в этом матче можно поставить за 4.30, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: ох, матчи с участием Зверева это, конечно, самая настоящая лотерея.

Сложно сказать, в каком настроении он выйдет на корт, но легко, в любом случае, не будет, это точно. Чорич умеет создавать проблемы, а Саша умеет их придумывать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.