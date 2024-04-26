ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Канунников«Каждый сам выбирает — быть запасным в топ-клубе или лидером в команде поменьше». Максим Канунников — о карьере, любимом тренере и бесполезности обид Фрагмент матчаЧемпионская гонка жива! «Зенит» неожиданно проиграл «Рубину» «Металлург» — обладатель Кубка Гагарина-2024Ржавчина под слоем краски: «Локомотив» всухую проиграл финальную серию «Магнитке»
    Все новости спорта

    Сможет ли Зверев обыграть Чорича в двух сетах?

    Чорич — Зверев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 26 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Борна Чорич
    Прогноз и ставки на Чорич — Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против хорвата Борны Чорича во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Чорич — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Мужчины 26 Апреля 2024 года
    Борна Чорич
  • Хорватия
    •  Борна Чорич 12:00 Александр Зверев Александр Зверев
  • Германия
    •

    Чорич

    Борна в первом круге с трудом выиграл у ливанца Беньямина Хассана — 6:7, 7:5, 6:3.

    Однако проблемы хорвата не стали сюрпризом, учитывая его недавние результаты.

    В середине апреля Чорич не прошел ни раунда в Барселоне, проиграв в первом же матче аргентинцу Факундо Диасу Акоста.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Чорич начал с победы над Александром Бубликом, но сразу после этого уступил Яну-Леннарду Штруффу.

    В 2024-м Чорич до сих пор выиграл больше одного матча только на турнире в Монпелье — здесь он дошел до финала.

    Все прогнозы на теннис

    Но также стоит обратить внимание на то, что в прошлом году Борна добрался до полуфинала на мадридском «Мастерсе». Правда, тогда его первым соперником был Юго Гастон, а не игрок из топ-10.

    Зверев

    Саша тем временем тоже не лучшим образом начал грунтовую часть сезона.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло немецкий теннисист после победы над Себастьяном Офнером уступил греку Стефаносу Циципасу.

    Но главным разочарованием стало поражение Зверева от чилийца Кристиана Гарина в четвертьфинале домашнего турнира в Мюнхене.

    Но это все равно не говорит о том, что Зверев находится в плохой форме — ему просто свойственны такие сбои.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Надо не забывать, что в этом году он уже был в полуфинале Australian Open и остановился в шаге от финала в Майами.

    Зверев дважды выигрывал «Мастерс» в Мадриде — в 2018-м и 2021 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чорича в этом матче можно поставить за 4.30, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: ох, матчи с участием Зверева это, конечно, самая настоящая лотерея.

    Сложно сказать, в каком настроении он выйдет на корт, но легко, в любом случае, не будет, это точно. Чорич умеет создавать проблемы, а Саша умеет их придумывать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Карле — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рамос — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бланч — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фернандес — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Херенвен — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Антверпен — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.19
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Чорич — Зверев с коэффициентом 1.92. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев обыграть Чорича в двух сетах?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры