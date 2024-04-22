Крикунов: На месте «Локомотива» я бы изменил тактику и играл бы от обороны

— Если судить по счету, то да, а вот по игре я бы так не сказал. По крайней мере, в третьем матче серии к победе были ближе ярославцы, даже, несмотря на то, что они уступали после двух периодов. Игроки «Локомотива» не уступали в работе своим соперникам, но вот на стороне уральцев фарт. Все же весьма курьезный гол принес им победу.

— Автором победной шайбы стал хорошо вам известный по работе в московском «Динамо» Александр Петунин.

— Да, этого хоккеиста я действительно хорошо знаю. Он не смог раскрывать в «Динамо», потому как играл в третьем или четвертом звене. Потом он отпросился в «Северсталь», там у него было больше игрового времени, играл в первой тройке, заявил о себе. А сейчас он в «Магнитке» один из лидеров. Рад за него, является ведущим игроком одного из ТОП-клубов Лиги и близок к своему первому Кубку Гагарина.

— Как вы считаете гол, что пропустил вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, может его надломить, прежде всего, психологически?

— Не думаю. У многих вратарей бывали курьезные шайбы. Уже прошло больше двадцати лет как Вова Копать на Олимпиаде забил шайбу издалека шведскому звездному голкиперу Томи Сало. И этот гол никак не могут забыть. Гол Копатя был более курьезным. Все ошибаются, и вратари тоже имеют право на ошибку.

— 0:3 это уже приговор или «Локомотив», на ваш взгляд, может вернуться в серию?

— Ярославцы много атакуют, стараются играть первым номером, но в то же время борьбы перед воротами им не хватает. Нужно быть активнее, пытаться закрывать вратаря, больше бросать, даже из таких, казалось бы, нелогичных ситуаций, что мы увидели сегодня в исполнении «Магнитки» в овертайме.

— Что бы вы сделали, будучи на месте наставника «Локомотива» Игоря Никитина? Могли бы дать ему совет?

— Я бы однозначно сменил тактику и играл бы от обороны. Позволил бы «Магнитке» больше атаковать и пытался бы их поймать на контратаке.

— И все же реально спастись в серии с 0-3?

— Все возможно. Вячеславу Быкову же удалось спасти серию против ЦСКА, когда он возглавлял СКА. И Игорю Никитину нужно попытаться.