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    «Металлург» выиграл и третий матч серии у «Локомотива»

    «Локомотив» — «Металлург»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Металлург Мг
    В третьем матче финала Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург» в основное время завершили встречу вничью со счетом 1:1.

    Александр Петунин
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    Александр Петунин

    В овертайме точнее были гости.

    Хозяева могли повести в счете еще на 14-й минуте, но шайба Степана Никулина была отменена после просмотра видеозаписи.

    На 35-й минуте счет открыл нападающий гостей Дмитрий Силантьев, ему ассистировали Денис Зернов и Роман Канцеров.

    Лишь на 52-й минуте форвард «Локомотива» Георгий Иванов точным броском смог перевести игру в овертайм. В том моменте ему ассистировали Артур Каюмов и Максим Березкин.

    Победу «Металлургу» принес на 64-й минуте Александр Петунин.

    КХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч
    «Локомотив» (Ярославль) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Силантьев — 5 (Зернов, Канцеров), 34:56 — 0:1. Иванов — 5 (Каюмов, Березкин), 51:57 — 1:1. Петунин — 4, 63:39 — 1:2Вратари: Исаев — НабоковБроски: 33 (14+9+10+0) — 27 (7+9+7+4)Штраф: 2 — 2Счет в серии: 0-3

    После трех матчей счет в серии стал 3:0 в пользу «Металлурга» . Четвертая игра состоится 24 апреля в Ярославле.

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