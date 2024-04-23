Испанцы Роберто Баутиста-Агут и Альберт Рамос встретятся в решающем раунде квалификации «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 13:30 мск. Баутиста-Агут — Рамос: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Баутиста-Агут

Роберто в первом матче отбора спокойно обыграл 17-летнего Амира Омарханова из Казахстана — 6:2, 6:1.

На прошлой неделе Баутиста-Агут прошел два раунда в Барселоне. Прежде чем уступить Кэмерону Норри, он остановил Романа Сафиуллина и Андреа Вавассори.

В Монте-Карло бывшая девятая ракетка прошел непростую квалификацию — обыграл Доминика Тима и Лорнецо Сонего. Потом была победа над аргентинцем Факундо Диасом Акостой, а во втором круге его остановил Хуберт Хуркач (5:7, 6:7).

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Какого-то сумасшедшего прогресса пока нет, но очевидно, что Баутиста-Агут постепенно приближается к своей лучшей форме.

Рамос

Альберт начал квалификацию в испанской столице с волевой победы над Диего Шварцманом — 3:6, 7:6, 6:2.

Во второй партии аргентинец дважды вел с брейком и не реализовал два матчбола при счете 5:4.

В Барселоне Рамос проиграл в первом круге французу Александру Мюллеру со счетом 6:7, 0:6.

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В этом году 36-летний Рамос до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.27, победу Рамоса букмекеры предлагают за 3.52.

Прогноз: Альберт в этом сезоне показывает более-менее приличные результаты только на «челленджерах». На турнирах ATP, даже категории 250, ему уже не так легко, о чем свидетельствует в том числе и падение за пределы топ-100. Скорее всего, Роберто уверенно прорвется в основу крупного турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута в двух сетах за 1.82.