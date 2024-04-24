«Ванкувер»
Турнирное положение: Были определенные опасения относительно старта «Ванкувер» в предстоящем плей-офф, но они все быстро развеялись с началом серии против «Нэшвилла».
Последние матчи: Канадская команда ничего не боялась и лезла вперед с первых минут матча. Гости старались её сдерживать всеми возможными способами, но в третьем периоде они не выдержали давлления.
Травмированные игроки: Даже без Ферленда и Пулман удается создавать невероятную плотность в атаке. К слову, первый уже сможет принять участие в предстоящей игре.
Общий тонус клуба: Ожидалось, что у хозяев льда возникнут проблемы с проникновением ув чужую зону уже в первой игре серии, но пока что «хищники» не выглядят той командой, которая способна остановить «касаток».
«Нэшвилл»
Турнирное положение: В первой игре стартовавшего плей-офф «Нэшвилл» не выглядел безнадежно, но уступил более сильному сопернику по игре.
Последние матчи: На протяжении всей игры коллектив Брюнетта демонстрировал вязкий хоккей, который был направлен в первую очередь на разрушение игры соперника, но план не сработал.
Травмированные игроки: Травмированных и дисквалифицированных хоккеистов в клубе из Теннеси по-прежнему не имеется.
Общий тонус клуба: Есть уверенность, что гости что-то придумают на вторую игру серии, поскольку тактических идей у тренерского штаба «хищников» с избытком.
Статистика для ставок
- «Ванкувер» выиграл пять последних очных поединков
- В трех последних встречах между этими клубами не забрасывалось менее шести шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.47, на гостей — 3.12.
Прогноз: «Ванкувер» оформит ещё одну победу в предстоящем матче
- 1.84Рейнджерс — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.51Виннипег — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.98Флорида — Тампа-Бэй: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Игра не будет легкой для обеих команд, поэтому вероятность на то, что будет овертайм, очень даже высока.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.