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    «Ванкувер» увеличит отрыв в серии?

    «Ванкувер» — «Нэшвилл». Ставка (к. 2.12), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Нэшвилл»
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    «Ванкувер»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Нэшвилл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Были определенные опасения относительно старта «Ванкувер» в предстоящем плей-офф, но они все быстро развеялись с началом серии против «Нэшвилла».

    Последние матчи: Канадская команда ничего не боялась и лезла вперед с первых минут матча. Гости старались её сдерживать всеми возможными способами, но в третьем периоде они не выдержали давлления.

    Травмированные игроки: Даже без Ферленда и Пулман удается создавать невероятную плотность в атаке. К слову, первый уже сможет принять участие в предстоящей игре.

    Общий тонус клуба: Ожидалось, что у хозяев льда возникнут проблемы с проникновением ув чужую зону уже в первой игре серии, но пока что «хищники» не выглядят той командой, которая способна остановить «касаток».

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: В первой игре стартовавшего плей-офф «Нэшвилл» не выглядел безнадежно, но уступил более сильному сопернику по игре.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: На протяжении всей игры коллектив Брюнетта демонстрировал вязкий хоккей, который был направлен в первую очередь на разрушение игры соперника, но план не сработал.

    Травмированные игроки: Травмированных и дисквалифицированных хоккеистов в клубе из Теннеси по-прежнему не имеется.

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    Общий тонус клуба: Есть уверенность, что гости что-то придумают на вторую игру серии, поскольку тактических идей у тренерского штаба «хищников» с избытком.

    Статистика для ставок

    • «Ванкувер» выиграл пять последних очных поединков

    • В трех последних встречах между этими клубами не забрасывалось менее шести шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.47, на гостей — 3.12.

    Прогноз: «Ванкувер» оформит ещё одну победу в предстоящем матче

    Альтернативный прогноз: Игра не будет легкой для обеих команд, поэтому вероятность на то, что будет овертайм, очень даже высока.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

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    Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Нэшвилл» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» увеличит отрыв в серии?
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