В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Нэшвилл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Были определенные опасения относительно старта «Ванкувер» в предстоящем плей-офф, но они все быстро развеялись с началом серии против «Нэшвилла».

Последние матчи: Канадская команда ничего не боялась и лезла вперед с первых минут матча. Гости старались её сдерживать всеми возможными способами, но в третьем периоде они не выдержали давлления.

Травмированные игроки: Даже без Ферленда и Пулман удается создавать невероятную плотность в атаке. К слову, первый уже сможет принять участие в предстоящей игре.

Общий тонус клуба: Ожидалось, что у хозяев льда возникнут проблемы с проникновением ув чужую зону уже в первой игре серии, но пока что «хищники» не выглядят той командой, которая способна остановить «касаток».

«Нэшвилл»

Турнирное положение: В первой игре стартовавшего плей-офф «Нэшвилл» не выглядел безнадежно, но уступил более сильному сопернику по игре.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: На протяжении всей игры коллектив Брюнетта демонстрировал вязкий хоккей, который был направлен в первую очередь на разрушение игры соперника, но план не сработал.

Травмированные игроки: Травмированных и дисквалифицированных хоккеистов в клубе из Теннеси по-прежнему не имеется.

Общий тонус клуба: Есть уверенность, что гости что-то придумают на вторую игру серии, поскольку тактических идей у тренерского штаба «хищников» с избытком.

Статистика для ставок

«Ванкувер» выиграл пять последних очных поединков

В трех последних встречах между этими клубами не забрасывалось менее шести шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.47, на гостей — 3.12.

Прогноз: «Ванкувер» оформит ещё одну победу в предстоящем матче

Альтернативный прогноз: Игра не будет легкой для обеих команд, поэтому вероятность на то, что будет овертайм, очень даже высока.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.