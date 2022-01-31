Трансферный дайджест. 24-31 января

Усман Дембеле

«Барселона», нападающий, 24 года

Усман Дембеле globallookpress

Эпопея с вингером «каталонцев» продолжается. Клуб пытается найти варианты для продажи футболиста, а сам француз никак не хочет идти навстречу руководству.

Однако судя по слухам, на примете есть два клуба, которые готовы взять к себе этого проблемного игрока. В первую очередь Дембеле интересен ПСЖ. 30 января Фабрицио Романо написал у себя в соцсети Twitter, что парижский клуб ведет переговоры с «Барселоной».

Позже Marca написала, что испанцы просят за Дембеле 20 млн евро. Это при том, что его стоимость на Transfermarkt составляет 30 млн. Однако сегодня утром тот же Фабрицио Романо заявил о провале переговоров между клубами. Пока что им не удалось достичь согласия, но, скорее всего, это еще не конец.

Three hours after another chapter of this Dembélé story, there are no updates yet. No agreement between Barça and PSG, all quiet on Icardi side too 🇫🇷 #Dembele

Man Unt not planning for Ousmane deal.

Barça will still push around to find a solution.

One to watch on #DeadlineDay. https://t.co/5LkuBTdeYo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022

Также отметим, что игрок вроде бы интересен и «Ман Юнайтед», который и не держит, и не отпускает. Опять же Романо написал у себя, что МЮ не собирается подписывать Дембеле зимой, а днем позже, 31 января, Footmercato это опроверг. Источник указал, что «манкунианцы» все же заинтересованы в трансфере. Возможно, такой слух всплыл на фоне отъезда Антони Марсьяля в «Севилью» и отстранения от игры Мэйсона Гринвуда.

Наш прогноз: покинет «Барселону», перейдет в ПСЖ.

Килиан Мбаппе

ПСЖ, нападающий, 23 года

Килиан Мбаппе globallookpress

Лед тронулся. Немецкое издание Bild сообщило о том, что между Мбаппе и «Реалом» появилась договоренность по контракту. Однако не стоит ждать перехода века так скоро.

Немецкий источник написал, что француз перейдет в «Реал» только летом после окончания своего контракта в ПСЖ. В любом случае обнадеживает появление конкретных цифр. Заявляется, что форвард будет получать немыслимые 50 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

Стоит добавить, что примерно за неделю до этой новости в Get French Football News напечатали следующий заголовок: «Мбаппе примет решение о своем будущем после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов».

Наш прогноз: идея заразительна и переход в «Реал» неизбежен.

Аарон Рэмси

«Ювентус», полузащитник, 31 год

Валлийцы сватали в разные клубы. В «Ювентусе» ему уже явно не рады и его отъезд из Турина — вопрос времени.

Опять же инсайдеры вроде Николо Скиры и Фабрицио Романо сеют слухи. Первый сообщил, что «Ювентус» готов покрыть 30% зарплаты Рэмси, что его смог арендовать «Рейнджерс». Второй источник, Романо, написал, что стороны договорились об аренде футболиста.

Однако непонятно, договорился ли с клубом сам валлиец. Ранее он отклонил предложения «Ньюкасла» и «Бернли». Вдруг его не устроят условия шотландского клуба. Однако выход у него небольшой. Если не уйдет, то останется без игровой практики, так как Аллегри на него не рассчитывает.

Наш прогноз: перейдет в «Рейнджерс», так как шотландцы участвуют в еврокубках

Диего Коста

без клуба, нападающий, 33 года

Ветеран Диего Коста снова готов вернуться в Европу. Соцсети и таблоиды пестрят новостями о его возможном возвращении в Испанию. Били слухи о переезде в Италию и даже Англию, но обо всем по порядку.

После того, как слухи о переходе футболиста в «Арсенал» развеялись, появилась информацию о его возможно переезде в Италию. Там в услугах форварда якобы была заинтересована «Салернитана». Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини вроде бы и намекал на вероятный трансфер, однако 27 января Football Italia написал о том, что клуб отказался от этой идеи.

С 29 января Косту начали сватать в «Валенсию». По информации журналиста Экрема Конура. Футболиста должны подписать на полсезона.

📝Valencia CF are considering offering the striker a short 6-month contract to evaluate Diego Costa's performance until the end of the season. #ValenciaCF 🦇 pic.twitter.com/l9NUupme8O — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 29, 2022

Днем позже список вариантов расширила Marca, добавив в него «Хетафе».

Наш прогноз: как минимум на полгода останется без клуба