Трансферный дайджест. 24-31 января

Эпопея с вингером «каталонцев» продолжается. Клуб пытается найти варианты для продажи футболиста, а сам француз никак не хочет идти навстречу руководству.

Однако судя по слухам, на примете есть два клуба, которые готовы взять к себе этого проблемного игрока. В первую очередь Дембеле интересен ПСЖ. 30 января Фабрицио Романо написал у себя в соцсети Twitter, что парижский клуб ведет переговоры с «Барселоной».

Позже Marca написала, что испанцы просят за Дембеле 20 млн евро. Это при том, что его стоимость на Transfermarkt составляет 30 млн. Однако сегодня утром тот же Фабрицио Романо заявил о провале переговоров между клубами. Пока что им не удалось достичь согласия, но, скорее всего, это еще не конец.

Three hours after another chapter of this Dembélé story, there are no updates yet. No agreement between Barça and PSG, all quiet on Icardi side too 🇫🇷 #Dembele

Man Unt not planning for Ousmane deal.

Barça will still push around to find a solution.

One to watch on #DeadlineDay. https://t.co/5LkuBTdeYo