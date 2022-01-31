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    Трансферный дайджест. 24-31 января

    Эпопея с Дембеле, сдвиги в деле Мбаппе, надежда старика Диего Косты снова заиграть в Европе и другие слухи недели на рынке трансферов

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    Килиан Мбаппе
    Амбиции, обиды и крупные сделки в трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Усман Дембеле

    «Барселона», нападающий, 24 года

    Усман Дембеле
    globallookpress

    Эпопея с вингером «каталонцев» продолжается. Клуб пытается найти варианты для продажи футболиста, а сам француз никак не хочет идти навстречу руководству.

    Однако судя по слухам, на примете есть два клуба, которые готовы взять к себе этого проблемного игрока. В первую очередь Дембеле интересен ПСЖ. 30 января Фабрицио Романо написал у себя в соцсети Twitter, что парижский клуб ведет переговоры с «Барселоной».

    Позже Marca написала, что испанцы просят за Дембеле 20 млн евро. Это при том, что его стоимость на Transfermarkt составляет 30 млн. Однако сегодня утром тот же Фабрицио Романо заявил о провале переговоров между клубами. Пока что им не удалось достичь согласия, но, скорее всего, это еще не конец.

    Также отметим, что игрок вроде бы интересен и «Ман Юнайтед», который и не держит, и не отпускает. Опять же Романо написал у себя, что МЮ не собирается подписывать Дембеле зимой, а днем позже, 31 января, Footmercato это опроверг. Источник указал, что «манкунианцы» все же заинтересованы в трансфере. Возможно, такой слух всплыл на фоне отъезда Антони Марсьяля в «Севилью» и отстранения от игры Мэйсона Гринвуда.

    Наш прогноз: покинет «Барселону», перейдет в ПСЖ.

    Килиан Мбаппе

    ПСЖ, нападающий, 23 года

    Килиан Мбаппе
    globallookpress

    Лед тронулся. Немецкое издание Bild сообщило о том, что между Мбаппе и «Реалом» появилась договоренность по контракту. Однако не стоит ждать перехода века так скоро.

    Немецкий источник написал, что француз перейдет в «Реал» только летом после окончания своего контракта в ПСЖ. В любом случае обнадеживает появление конкретных цифр. Заявляется, что форвард будет получать немыслимые 50 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

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    • Стоит добавить, что примерно за неделю до этой новости в Get French Football News напечатали следующий заголовок: «Мбаппе примет решение о своем будущем после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов».

    Наш прогноз: идея заразительна и переход в «Реал» неизбежен.

    Аарон Рэмси

    «Ювентус», полузащитник, 31 год

    Валлийцы сватали в разные клубы. В «Ювентусе» ему уже явно не рады и его отъезд из Турина — вопрос времени.

    Опять же инсайдеры вроде Николо Скиры и Фабрицио Романо сеют слухи. Первый сообщил, что «Ювентус» готов покрыть 30% зарплаты Рэмси, что его смог арендовать «Рейнджерс». Второй источник, Романо, написал, что стороны договорились об аренде футболиста.

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    • Однако непонятно, договорился ли с клубом сам валлиец. Ранее он отклонил предложения «Ньюкасла» и «Бернли». Вдруг его не устроят условия шотландского клуба. Однако выход у него небольшой. Если не уйдет, то останется без игровой практики, так как Аллегри на него не рассчитывает.

    Наш прогноз: перейдет в «Рейнджерс», так как шотландцы участвуют в еврокубках

    Диего Коста

    без клуба, нападающий, 33 года

    Ветеран Диего Коста снова готов вернуться в Европу. Соцсети и таблоиды пестрят новостями о его возможном возвращении в Испанию. Били слухи о переезде в Италию и даже Англию, но обо всем по порядку.

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    После того, как слухи о переходе футболиста в «Арсенал» развеялись, появилась информацию о его возможно переезде в Италию. Там в услугах форварда якобы была заинтересована «Салернитана». Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини вроде бы и намекал на вероятный трансфер, однако 27 января Football Italia написал о том, что клуб отказался от этой идеи.

    С 29 января Косту начали сватать в «Валенсию». По информации журналиста Экрема Конура. Футболиста должны подписать на полсезона.

    Днем позже список вариантов расширила Marca, добавив в него «Хетафе».

    Наш прогноз: как минимум на полгода останется без клуба

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