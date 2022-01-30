Призван заменить Роналду. Почему «Ювентус» купил Влаховича?

Родился в Белграде, расцвел во Флоренции

Начнем с истоков и немного окунемся в историю. Влахович — нападающий, родившийся в Белграде, Сербия. Там же он начал свою профессиональную карьеру в одном из лучших клубов страны — «Партизане».

Он стал самым молодым дебютантом в истории клуба, когда вышел на поле в матче против ОФК «Белград» 27 февраля 2016 года в возрасте 16 лет и 24 дней.

Впоследствии он стал и самым молодым автором гола в истории «Партизана», отобрав этот титул у Луки Йовича, ныне выступающего за «Реал Мадрид», когда 2 апреля он забил гол в матче против «Радника» (3:2).

Слухи о переезде в Англию появились уже тогда, но вместо этого состоялся трансфер в команду Серии А «Фиорентину». Нападающий перебрался в Италию перед сезоном 2018-2019, когда ему было всего 18 лет.

От него ждали многого, несмотря на его возраст, но в своем первом сезоне в Италии он провел лишь несколько безголевых игр за первую команду, включая выход в стартовом составе в одном матче Серии А. В сезоне 2019-2020 он уже был регулярным игроком «фиалок», но его 6 голов в 30 матчах заставили некоторых быстро списать со счетов игрока, который все еще учился.

Но уже в сезоне 2020–2021 он оставил свой след, подпитываемый верой Чезаре Пранделли, который вернулся в клуб в качестве тренера в ноябре 2020 года, но продержался только до марта, прежде чем был отправлен в отставку.

Забив лишь один гол в своих первых десяти матчах чемпионата, Влахович взорвался в конце декабря, начав забивать гол за голом. Начиная с 16 декабря 2020 года он забил 46 голов в 62 матчах чемпионата, в том числе 20 в 24 матчах в этом сезоне. Он является самым молодым игроком, забившим более 20 голов за «Фиорентину» за один сезон после титана Серии А 1990-х и начала 2000-х Габриэля Батистуты.

В 2021 году только один игрок в пяти лучших лигах Европы — звездный нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски — забил больше, чем Влахович, на счету которого 33 гола.

Кроме того, Влахович — лишь один из двух игроков в возрасте до 25 лет, которым в прошлом году покорилась планка в 25 забитых голов, наряду с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Душан Влахович globallookpress.com

Влахович продолжал прекрасно проявлять себя, но было ясно, что уход Пранделли из «Фиорентины» стал для него ударом. После хет-трика в ворота «Беневенто» в марте нападающий рассказал о влиянии бывшего тренера сборной Италии на прогресс в своей карьере.

«Я всем ему обязан. Тренер дал мне свободу и уверенность в трудный для меня момент. Он дал мне понять, что значит быть чемпионом на поле и за его пределами. Он велик везде», — говорил Влахович.

Силен в воздухе, техничен с мячом

Пранделли оставил после себя гигантский актив в лице Влаховича, который теперь должен возглавить атаку «Ювентуса». Коренастый форвард ростом 1,90 обладает физическими способностями и необходимым телосложением для того, чтобы удерживать мяч, что делает его непростым оппонентом для любого защитника.

В этом сезоне на нем фолили 53 раза. По этому показателю он занимает третье место в Серии А. А в прошлом сезоне только Мортен Торсби из «Сампдории» участвовал в большем количестве воздушных единоборств, чем Влахович (267).

Он не молниеносный, но достаточно быстрый, чтобы доставить проблемы. При этом он хорошо бегает, обладает хорошим первым касанием, умеет грамотно выбирать позицию и отлично понимает других на поле.

Глядя на его голы в прошлом сезоне и в этом, поражаешься его способности а-ля Левандовски находить решающий сантиметр, чтобы уйти от опеки и оказаться открытым перед завершением атаки.

Душан Влахович globallookpress.com

«Он много двигается, но при этом является тем нападающим, который много присутствует в штрафной площади, — сказал BBC Sport итальянский футбольный обозреватель Даниэле Верри, — Он может выдавливать защитников со своего пути, удерживать мяч, тянуть на себе двух защитников и все равно забивать. И он очень молод и раскрыл еще далеко не весь свой потенциал».

Возможно, его самое впечатляющее качество — это то, что редко встречается в таком молодом игроке и сослужит ему хорошую службу при переходе в элитный клуб.

«На него давили болельщики, которые его освистывали, и сам клуб с тех пор, как выяснилось, что он не будет продлевать контракт, — продолжил Верри, — Но он по-прежнему забивает голы. Он отвечает на поле. Для меня это свидетельствует о силе духа, необходимой для того, чтобы стать профессиональным игроком топ-уровня».

Однако сербу еще есть над чем поработать, чтобы действительно достичь элитного уровня. Несмотря на то, что он превосходит ожидаемое количество голов — тот результат, который он должен был иметь, судя по анализу качества его моментов, — с начала прошлого сезона точность его ударов по-прежнему ниже, чем у многих лучших центральных нападающих, примерно на 40%.

Ему также нужно будет улучшить свои технические и тактические знания, чтобы по-настоящему блистать в топ-команде. К счастью для него, время сейчас на его стороне. Теперь он является частью одной из элитных команд, где может развить свое мастерство.

«Ювентус» снова ограбил «Фиорентину»

Еще осенью стало совершенно ясно, что будущее Влаховича связано не с «Фиорентиной». Владелец клуба Рокко Комиссо в октябре сделал заявление, что форвард не будет продлевать контракт, рассчитанный до конца сезона 2022–2023 годов, несмотря на предложение, которое сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в истории «фиалок».

Слухи связывали его с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», но вместо этого он решил остаться в Италии и присоединиться к «Ювентусу», который пытается вернуть себе утраченные позиции.

Душан Влахович globallookpress.com

С сезона 2011/12 по сезон 2019/20 «Старая синьора» доминировала в итальянском футболе, выиграв девять чемпионских титулов.

Но после того, как в прошлом сезоне они финишировали четвертыми, сейчас идут и вовсе пятыми в Серии А под руководством Массимилиано Аллегри, который выиграл пять из этих девяти титулов, прежде чем уйти, а затем вернуться в клуб в июле 2021 года.

Довольно очевидно, какое место Влахович должен занять в команде, летом оставшейся без Криштиану Роналду, тогда как Альваро Мората забил лишь 8 голов в 28 матчах.

Для «Фиорентины» переход Влаховича в «Юве» означает, что худший сценарий становится реальностью. За прошедшие годы «Ювентус» забрал у «фиалок» ряд звездных игроков: Роберто Баджо, Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески, а прошлым летом — Федерико Кьезу, тем самым разжигая пламя негодования среди фанатов «Фиорентины».

И вот в очередной раз потеря для «Фиорентины» стала приобретением для «Ювентуса».