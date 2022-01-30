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    Призван заменить Роналду. Почему «Ювентус» купил Влаховича?

    Чем примечателен 22-летний сербский нападающий?

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    Душан Влахович
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    Душан Влахович
    22-летний сербский нападающий Душан Влахович, за которым охотились многие топ-клубы, решил остаться в Италии и перешел из «Фиорентины» в «Ювентус». Автор BBC Фил Доукс рассказывает о нападающем, а также объясняет, почему «Юве» расстался с 70 миллионами евро, чтобы купить форварда.

    Родился в Белграде, расцвел во Флоренции

    Начнем с истоков и немного окунемся в историю. Влахович — нападающий, родившийся в Белграде, Сербия. Там же он начал свою профессиональную карьеру в одном из лучших клубов страны — «Партизане».

    Он стал самым молодым дебютантом в истории клуба, когда вышел на поле в матче против ОФК «Белград» 27 февраля 2016 года в возрасте 16 лет и 24 дней.

    Впоследствии он стал и самым молодым автором гола в истории «Партизана», отобрав этот титул у Луки Йовича, ныне выступающего за «Реал Мадрид», когда 2 апреля он забил гол в матче против «Радника» (3:2).

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    Слухи о переезде в Англию появились уже тогда, но вместо этого состоялся трансфер в команду Серии А «Фиорентину». Нападающий перебрался в Италию перед сезоном 2018-2019, когда ему было всего 18 лет.

    От него ждали многого, несмотря на его возраст, но в своем первом сезоне в Италии он провел лишь несколько безголевых игр за первую команду, включая выход в стартовом составе в одном матче Серии А. В сезоне 2019-2020 он уже был регулярным игроком «фиалок», но его 6 голов в 30 матчах заставили некоторых быстро списать со счетов игрока, который все еще учился.

    Но уже в сезоне 2020–2021 он оставил свой след, подпитываемый верой Чезаре Пранделли, который вернулся в клуб в качестве тренера в ноябре 2020 года, но продержался только до марта, прежде чем был отправлен в отставку.

    Забив лишь один гол в своих первых десяти матчах чемпионата, Влахович взорвался в конце декабря, начав забивать гол за голом. Начиная с 16 декабря 2020 года он забил 46 голов в 62 матчах чемпионата, в том числе 20 в 24 матчах в этом сезоне. Он является самым молодым игроком, забившим более 20 голов за «Фиорентину» за один сезон после титана Серии А 1990-х и начала 2000-х Габриэля Батистуты.

    В 2021 году только один игрок в пяти лучших лигах Европы — звездный нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски — забил больше, чем Влахович, на счету которого 33 гола.

    Кроме того, Влахович — лишь один из двух игроков в возрасте до 25 лет, которым в прошлом году покорилась планка в 25 забитых голов, наряду с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

    Душан Влахович
    globallookpress.com

    Влахович продолжал прекрасно проявлять себя, но было ясно, что уход Пранделли из «Фиорентины» стал для него ударом. После хет-трика в ворота «Беневенто» в марте нападающий рассказал о влиянии бывшего тренера сборной Италии на прогресс в своей карьере.

    «Я всем ему обязан. Тренер дал мне свободу и уверенность в трудный для меня момент. Он дал мне понять, что значит быть чемпионом на поле и за его пределами. Он велик везде», — говорил Влахович.

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    • Силен в воздухе, техничен с мячом

    Пранделли оставил после себя гигантский актив в лице Влаховича, который теперь должен возглавить атаку «Ювентуса». Коренастый форвард ростом 1,90 обладает физическими способностями и необходимым телосложением для того, чтобы удерживать мяч, что делает его непростым оппонентом для любого защитника.

    В этом сезоне на нем фолили 53 раза. По этому показателю он занимает третье место в Серии А. А в прошлом сезоне только Мортен Торсби из «Сампдории» участвовал в большем количестве воздушных единоборств, чем Влахович (267).

    Он не молниеносный, но достаточно быстрый, чтобы доставить проблемы. При этом он хорошо бегает, обладает хорошим первым касанием, умеет грамотно выбирать позицию и отлично понимает других на поле.

    Глядя на его голы в прошлом сезоне и в этом, поражаешься его способности а-ля Левандовски находить решающий сантиметр, чтобы уйти от опеки и оказаться открытым перед завершением атаки.

    Душан Влахович
    globallookpress.com

    «Он много двигается, но при этом является тем нападающим, который много присутствует в штрафной площади, — сказал BBC Sport итальянский футбольный обозреватель Даниэле Верри, — Он может выдавливать защитников со своего пути, удерживать мяч, тянуть на себе двух защитников и все равно забивать. И он очень молод и раскрыл еще далеко не весь свой потенциал».

    Возможно, его самое впечатляющее качество — это то, что редко встречается в таком молодом игроке и сослужит ему хорошую службу при переходе в элитный клуб.

    «На него давили болельщики, которые его освистывали, и сам клуб с тех пор, как выяснилось, что он не будет продлевать контракт, — продолжил Верри, — Но он по-прежнему забивает голы. Он отвечает на поле. Для меня это свидетельствует о силе духа, необходимой для того, чтобы стать профессиональным игроком топ-уровня».

    Однако сербу еще есть над чем поработать, чтобы действительно достичь элитного уровня. Несмотря на то, что он превосходит ожидаемое количество голов — тот результат, который он должен был иметь, судя по анализу качества его моментов, — с начала прошлого сезона точность его ударов по-прежнему ниже, чем у многих лучших центральных нападающих, примерно на 40%.

    Ему также нужно будет улучшить свои технические и тактические знания, чтобы по-настоящему блистать в топ-команде. К счастью для него, время сейчас на его стороне. Теперь он является частью одной из элитных команд, где может развить свое мастерство.

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    • «Ювентус» снова ограбил «Фиорентину»

    Еще осенью стало совершенно ясно, что будущее Влаховича связано не с «Фиорентиной». Владелец клуба Рокко Комиссо в октябре сделал заявление, что форвард не будет продлевать контракт, рассчитанный до конца сезона 2022–2023 годов, несмотря на предложение, которое сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в истории «фиалок».

    Слухи связывали его с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», но вместо этого он решил остаться в Италии и присоединиться к «Ювентусу», который пытается вернуть себе утраченные позиции.

    Душан Влахович
    globallookpress.com

    С сезона 2011/12 по сезон 2019/20 «Старая синьора» доминировала в итальянском футболе, выиграв девять чемпионских титулов.

    Но после того, как в прошлом сезоне они финишировали четвертыми, сейчас идут и вовсе пятыми в Серии А под руководством Массимилиано Аллегри, который выиграл пять из этих девяти титулов, прежде чем уйти, а затем вернуться в клуб в июле 2021 года.

    Довольно очевидно, какое место Влахович должен занять в команде, летом оставшейся без Криштиану Роналду, тогда как Альваро Мората забил лишь 8 голов в 28 матчах.

    Для «Фиорентины» переход Влаховича в «Юве» означает, что худший сценарий становится реальностью. За прошедшие годы «Ювентус» забрал у «фиалок» ряд звездных игроков: Роберто Баджо, Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески, а прошлым летом — Федерико Кьезу, тем самым разжигая пламя негодования среди фанатов «Фиорентины».

    И вот в очередной раз потеря для «Фиорентины» стала приобретением для «Ювентуса».

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