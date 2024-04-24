24 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Родина». Начало игры — в 12:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Родина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане сильны, yо явно нестабильны. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом до зоны стыков им целых 11 очков. Да и забивают армейцы в среднем чуть больше гола за матч: 28 мячей в 27 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «СКА-Хабаровск» сумел переиграть «Енисей» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Причем до последней виктории хабаровчане проиграли трижды кряду. Впрочем, Роману Шаронову удалось встряхнуть команду.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Хабаровчане имеют относительно надежные тылы. В 27 матчах они пропустили 29 раз.

Матчи против москвичей для команды традиционно проходят непросто. Из трех очных встреч соперники по разу одолели друг друга.

Очевидно, что «СКА-Хабаровск» будет до последнего бороться за выход в стыки. Да и в родных стенах армейцы сильны!

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи все мечтают о выходе в элиту. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Родина» на 1 пункт отстают от 4 строчки. Да и оборона относительно надежна: 23 пропущенных мяча в 27 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела обидную коллизию. «Родина» уступила «Химкам» (1:2).

Причем до того команда уверенно переиграла «Ленинградец» (2:0). А вот в матче с «Соколом» москвичи потеряли два очка (1:1).

Вообще, «Родина» в 5 своих последних матчах выиграла трижды. В этих поединках игроки команды отличились 8 точными ударами при 3 пропущенных мячах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи явно метят, как минимум в стыки. Да и состав по именам у команды крепкий.

Отличный сезон проводит Иван Тимошенко. Форвард москвичей наколотил уже 13 мячей в текущем первенстве.

Стоит отметить также Астемира Гордюшенко. Хавбек забил 7 голов, да и вообще, представить без него команду невозможно.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Родина» уж точно не собирается отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

Больше «Родины» (42 мяча) забил только «Енисей»

Москвичи в среднем пропускают меньше гола за матч

Хабаровчане не обыгрывали «Родину» более полутора лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: Хабаровчане еще лелеют надежду на попадание в стыки, и явно не будут отсиживаться в тылах.

Москвичи не столь стабильны, да и армейцы в родных стенах выглядят традиционно грозно.

Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08