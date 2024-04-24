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    Неудачная гастроль «Родины»?

    «СКА-Хабаровск» — «Родина». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 апреля 2024 года

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    «Родина»
    24 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Родина». Начало игры — в 12:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Родина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Апреля 2024 года
    СКА-Хабаровск
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    •  СКА-Хабаровск 12:00 Родина Родина
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    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане сильны, yо явно нестабильны. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом до зоны стыков им целых 11 очков. Да и забивают армейцы в среднем чуть больше гола за матч: 28 мячей в 27 поединках.

    СКА-Хабаровск — Родина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «СКА-Хабаровск» сумел переиграть «Енисей» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Причем до последней виктории хабаровчане проиграли трижды кряду. Впрочем, Роману Шаронову удалось встряхнуть команду.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Хабаровчане имеют относительно надежные тылы. В 27 матчах они пропустили 29 раз.

    Матчи против москвичей для команды традиционно проходят непросто. Из трех очных встреч соперники по разу одолели друг друга.

    Очевидно, что «СКА-Хабаровск» будет до последнего бороться за выход в стыки. Да и в родных стенах армейцы сильны!

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи все мечтают о выходе в элиту. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Родина» на 1 пункт отстают от 4 строчки. Да и оборона относительно надежна: 23 пропущенных мяча в 27 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела обидную коллизию. «Родина» уступила «Химкам» (1:2).

    Причем до того команда уверенно переиграла «Ленинградец» (2:0). А вот в матче с «Соколом» москвичи потеряли два очка (1:1).

    Вообще, «Родина» в 5 своих последних матчах выиграла трижды. В этих поединках игроки команды отличились 8 точными ударами при 3 пропущенных мячах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Москвичи явно метят, как минимум в стыки. Да и состав по именам у команды крепкий.

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    Отличный сезон проводит Иван Тимошенко. Форвард москвичей наколотил уже 13 мячей в текущем первенстве.

    Стоит отметить также Астемира Гордюшенко. Хавбек забил 7 голов, да и вообще, представить без него команду невозможно.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Родина» уж точно не собирается отсиживаться в тылах.

    Статистика для ставок

    • Больше «Родины» (42 мяча) забил только «Енисей»

    • Москвичи в среднем пропускают меньше гола за матч

    • Хабаровчане не обыгрывали «Родину» более полутора лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: Хабаровчане еще лелеют надежду на попадание в стыки, и явно не будут отсиживаться в тылах.

    Москвичи не столь стабильны, да и армейцы в родных стенах выглядят традиционно грозно.

    Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

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    Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Родина» с коэффициентом 2.28. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. Неудачная гастроль «Родины»?
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