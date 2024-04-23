Коккинакис
Танаси в первом раунде квалификации на удивление уверенно разобрался с французом Грегуаром Баррером — 6:2, 6:2.
На прошлой неделе австралиец проиграл Барреру в первом круге турнира в Бухаресте со счетом 5:7, 3:6.
В середине апреля Коккинакис выиграл грунтовый «челленджер» в американской Сарасоте. В решающем матче он одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом.
На грунтовом турнире в Хьюстоне Танаси уступил в первом раунде представителю США Александру Ковачевичу.
В прошлом году Коккинакис проиграл на старте мадридского «Мастерса» Хауме Муньяру.
Тим
Доминик совсем недавно покинул топ-100 и теперь занимает в рейтинге 110-е место.
В принципе, ничего удивительного, учитывая результаты бывшей третьей ракетки мира.
В 2024-м Тим до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP. В португальском Эшториле он с большим трудом победил немца Максимилиана Мартерера.
В Монте-Карло Тим проиграл в первом раунде квалификации Роберто Баутисте-Агуту, а в Мюнхене уступил на старте турнира испанцу Алехандро Моро-Каньясу.
Победа над бразильцем Фелипе Мелихени Родригесом в первом раунде отбора в Мадриде стала приятным сюрпризом.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коккинакиса в этом матче можно поставить за 1.43, победу Тима букмекеры предлагают за 2.69.
Прогноз: к сожалению, карьера Тима стремительно приближается к завершению.
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Австриец уже даже не скрывает, что с некоторых пор перестал тренироваться так, как раньше, когда входил в элиту. Но это не от нежелания — его снова беспокоит запястье.
В общем, вряд ли Тим прорвется в основную сетку на мадридском «тысячнике».
Рекомендуемая ставка: победа Коккинакиса + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.