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    Сможет ли Тим обыграть Коккинакиса?

    Коккинакис — Тим. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 23 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коккинакис — Тим
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    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса в решающем раунде квалификации «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:00 мск. Коккинакис — Тим: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Коккинакис

    Танаси в первом раунде квалификации на удивление уверенно разобрался с французом Грегуаром Баррером — 6:2, 6:2.

    На прошлой неделе австралиец проиграл Барреру в первом круге турнира в Бухаресте со счетом 5:7, 3:6.

    В середине апреля Коккинакис выиграл грунтовый «челленджер» в американской Сарасоте. В решающем матче он одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом.

    На грунтовом турнире в Хьюстоне Танаси уступил в первом раунде представителю США Александру Ковачевичу.

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    В прошлом году Коккинакис проиграл на старте мадридского «Мастерса» Хауме Муньяру.

    Тим

    Доминик совсем недавно покинул топ-100 и теперь занимает в рейтинге 110-е место.

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    • В принципе, ничего удивительного, учитывая результаты бывшей третьей ракетки мира.

    В 2024-м Тим до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP. В португальском Эшториле он с большим трудом победил немца Максимилиана Мартерера.

    В Монте-Карло Тим проиграл в первом раунде квалификации Роберто Баутисте-Агуту, а в Мюнхене уступил на старте турнира испанцу Алехандро Моро-Каньясу.

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    Победа над бразильцем Фелипе Мелихени Родригесом в первом раунде отбора в Мадриде стала приятным сюрпризом.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коккинакиса в этом матче можно поставить за 1.43, победу Тима букмекеры предлагают за 2.69.

    Прогноз: к сожалению, карьера Тима стремительно приближается к завершению.

    Австриец уже даже не скрывает, что с некоторых пор перестал тренироваться так, как раньше, когда входил в элиту. Но это не от нежелания — его снова беспокоит запястье.

    В общем, вряд ли Тим прорвется в основную сетку на мадридском «тысячнике».

    Рекомендуемая ставка: победа Коккинакиса + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч Коккинакис — Тим с коэффициентом 2.00. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тим обыграть Коккинакиса?
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