Клубный чемпионат мира олицетворяет растущий хаос в футболе

Новый розыгрыш Клубного чемпионата мира (КЧМ) выиграл «Челси». Разбираемся, как лондонцы отнеслись к турниру, и какую роль он обещает сыграть в будущем.

«Челси» было нелегко серьезно отнестись к КЧМ

Как сообщают медиа, в первый же день, когда «Челси» прибыл в Абу-Даби, персонал клуба понял, что нужно кое-что разъяснить игрокам. Он почувствовал, что настроение было слишком близко к предсезонному туру. И это естественно, поскольку их база в Ritz-Carlton была роскошной, и позволяла футболистам чуть ли не из своих комнат приходить на тренировочную площадку для занятий два раза в день под палящим солнцем.

Понятно, что тренерский штаб Томаса Тухеля может простить команде атмосферу расслабленности, но не мог позволить ей закрепиться. Петр Чех сказал ей, что он очень сожалеет о невыигрыше Клубного чемпионата мира в 2012 году. Жоржиньо рассказал им о том сопротивлении, с которым им предстоит столкнуться в игре с «Палмейрасом», поскольку в Бразилии, откуда полузащитник родом, всегда особенно настраиваются на европейских соперников.

Игроки были слишком хорошо осведомлены по поводу важности турнира — до такой степени, что, пишут британские медиа, некоторые сотрудники «Челси» назвали «обнадеживающим» беспокойство в победном матче против «Аль-Хиляла» в полуфинале. Клуб слишком сильно осознает более широкое значение КЧМ, которое выходит далеко за рамки даже завоевания трофея в этом году.

ФИФА хочет расширить КЧМ

То, что мы даже не знаем, в каком виде будет следующий розыгрыш первенства, или где он будет проходить, говорит о многом. Клубный чемпионат мира, возможно, не вызывает большого интереса в Англии, но он крайне важен для будущего игры. Существует как его буквальное географическое положение в Абу-Даби, так и его статус в период чрезвычайно изменчивого периода в отношении политики и структуры футбола.

То, что этот эмират уже в пятый раз принимает турнир, само по себе является символической иллюстрацией его растущей мощи. Вам нужно только взглянуть на доминирование «Манчестер Сити» и то, как собственник клуба в лице Абу-Даби изменило ландшафт европейского футбола.

Если бы «Челси» не удалось на тоненького обыграть манкунианцев в финале Лиги чемпионов-2021 пошла немного по-другому, это могло бы стать этаким грандиозным возвращением домой. В нынешнем виде Абу-Даби выглядит как новый центр мирового футбола, куда приезжают ключевые фигуры игры.

Весь Ближний Восток многие люди футбола описывают как «сердце ФИФА», особенно если учесть, что чемпионат мира в этом году пройдет в Катаре — всего в 300 км от Абу-Даби. Суть в том, что это по-прежнему источник основного долгосрочного финансирования ФИФА. Вот почему клубный чемпионат мира так актуален, а призовой фонд турнира по-прежнему составляет всего 5 млн долларов.

Если бы президент ФИФА Джанни Инфантино добился своего, КЧМ стал бы больше и был бы совсем другим, чем сейчас. Грандиозный план состоял в том, чтобы это был турнир с участием 24 команд в Китае, финансируемый SoftBank — японским конгломератом, который работал с инвесторами из Саудовской Аравии. Собственно, новая сила Саудовской Аравии проявилась в поглощении «Ньюкасла», где они следуют за своими политическими союзниками в Абу-Даби.

Расширение КЧМ рискует негативно повлиять на футбол

Проведение такого клубного чемпионата мира могло быть более разрушительным для более широком смысле, чем Суперлига, но вполне могло бы с ней посоревноваться. Несколько источников говорят о постоянных контактах между Инфантино и президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересе, а также об амбициозных разговорах о том, что лучшие клубы получат 150 млн фунтов призовых.

Даже что-либо близкое к таким цифрам уничтожило бы соревновательный баланс игры. Вот почему «Челси» проявил политическую проницательность, когда отнесся к этому серьезно.

Пандемия положила конец этому плану, но также, похоже, ослабила влияние Китая на спорт, а также на ФИФА. Многочисленные источники в прессе говорят, что страна теряет интерес к футболу, на что указывает снижение переходов в тамошнюю Суперлигу. Большой толчок к приему чемпионата мира по футболу 2030 года, когда мундиаль отметит свое 100-летие, еще не пришел.

В центре всего этого клубный чемпионат мира, а также множество слоев политических интриг. Негласно ожидалось, что южноамериканская федерация КОНМЕБОЛ получит право принять чемпионат мира 2030 года для Уругвая и Аргентины из-за красивой отсылки к турниру в 1930 году, где первый был хозяином мундиаля, а вторая — дошла до финала.

Многие считают, что именно тогда, когда этого не произошло, а ФИФА, похоже, ожидала победы Китая, КОНМЕБОЛ решил встать на сторону УЕФА в продолжающемся противостоянии по поводу проведения раз в два года чемпионатов мира. Президент южноамериканской федерации Алехандро Домингес изначально поддерживал идею ФИФА, о чем он говорил перед финалом Кубка Либертадорес 2018 года.

КЧМ — заложник борьбы ФИФА с УЕФА

Теперь, в качестве грандиозного ответа ФИФА, КОНМЕБОЛ и УЕФА расширили Меморандум о взаимопонимании. Это позволит увидеть большой финал, сыгранный между чемпионами обоих континентов, который состоится на «Уэмбли» 1 июня, а также — возможность будущего сотрудничества с таким первенством, как Лига Наций, с участием 32 команд.

В мире футбола было понятно, что ФИФА ведет профессиональную политическую игру по поводу проведения чемпионата мира раз в два года, особенно с учетом того, что Инфантино настаивал на том, что идея может быть принята Конгрессом. Послание организации было следующим: «У вас могут быть голоса, но у нас есть команды, которые зарабатывают деньги».

Таким образом, битва за чемпионат мира раз в два года, считается косвенным признаком гораздо более масштабной войны между ФИФА и УЕФА за будущее клубной игры. Президент последней Александр Чеферин и его правление знают, что Инфантино зарабатывает огромные деньги на Лиге чемпионов и хочет свою собственную версию — расширенный клубный чемпионат мира, тогда как УЕФА полон решимости блокировать такие планы.

ФИФА, конечно, будет настаивать на том, что ее намерения чисты, и что все это касается только роста популярности игры. Инфантино, в свою очередь, имеет обычные амбиции использовать игру для исцеления мира и сгладить разногласия. Вот почему те, кто участвует в клубном футболе, считают, что у него на самом деле лучшие рабочие отношения со странами, которые хотят зарабатывать на игре, потому что их цели кажутся частично совпадающими.

Южная Америка на стороне УЕФА против ФИФА

Источники медиа в руководящих органах смеются над любовью Инфантино к крепким рукопожатиям, что вроде как свидетельствует об управленческой мудрости. Вызывает удивление то, что ФИФА еще не проявляла такой активности в отношении Северной Америки, учитывая, что США, Канада и Мексика примут чемпионат мира 2026 года, и ее основной интерес сейчас заключается в развитии новых или растущих рынков.

Даже совместная заявка Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Польши и Ирландии на проведение Евро-2028 рассматривается в этом контексте. Хотя футбольная ассоциация Англии и их партнеры знают, что они не получат голосов, этот переход воспринимается как указание на то, что большая часть их бизнеса отныне будет связана с УЕФА, а не с ФИФА.

Это событие 2028 года практически наверняка будет турниром с участием 32 команд, с сокращенной квалификацией, тогда как Лига наций расширяется, куда допускается участие стран Южной Америки. Это устроило бы последнюю, поскольку было бы вне отборочного цикл на чемпионат мира.

ФИФА придется сделать радикальные шаги в отношении КЧМ

Есть даже предположение, что любая заявка Испании и Португалии на организацию ЧМ-2030 может включать в себя матч открытия, который состоится в Уругвае, чтобы эффектно отметить столетний юбилей. Таков нынешний политический климат в футболе. Все это происходит на фоне битвы за клубные турниры, где ФИФА планирует расширить КЧМ.

Призрачный турнир, которого еще даже не существует, уже вызвал хаос, что еще может изменить облик мирового футбола. УЕФА по-новому зарядился уверенностью в своей позиции, но по-прежнему опасается амбиций топ-клубов. Это придало другой оттенок финалу КЧМ, и имеет гораздо большее влияние, чем игроки вроде Чеха, которые его ни разу не выигрывали, ведь решают не они.

Все это означает, что либо ФИФА удастся расширить первенство для его большей привлекательности, либо оно канет в Лету.