ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года. Произойдет ли это?

В понедельник президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на саммите стран-членов организации, заявил, что проведение чемпионата мира каждые два года, вероятно, принесет дополнительные 4,4 миллиарда долларов прибыли — это примерно на 60% больше за четырехлетний цикл, чем сейчас, когда турнир проводится раз в четыре года.

Он сказал, что среди членов ФИФА, вероятно, было достаточно поддержки, чтобы одобрить это прямо сейчас, но он проведет дополнительные консультации, чтобы попытаться провести более целостные реформы.

Многие стороны, включая такие конфедерации, как УЕФА и КОНМЕБОЛ, такие организации, как Всемирная ассоциация профессиональных футбольных лиг и союз игроков, FIFPRO, а также клубы и федерации в основном в Европе и Южной Америке, выступают против этой идеи, и некоторые из них провели собственные исследования, которые показывают, что чемпионат мира, проводимый раз в два года, может нанести финансовый ущерб.

Так что же происходит? Неужели ЧМ будет проходить каждые два года? Вот ответы на самые актуальные вопросы.

Кубок мира globallookpress.com

Если Инфантино так уверен, что большинство членов ФИФА поддерживают проведение ЧМ раз в два года, почему он не призвал к голосованию?

Ну, он сказал «вероятно», так что, возможно, он не уверен на 100%. Более реалистичным является то, что он понимает, что все еще существует серьезная оппозиция, в первую очередь со стороны некоторых из самых богатых и влиятельных частей мира — начиная от УЕФА и его членов. Были даже предположения, что УЕФА и КОНМЕБОЛ могут бойкотировать проводимый раз в два года чемпионат мира, а без них вы, очевидно, не получите лишних 4,4 миллиарда долларов.

Почему они против? Разве они не хотят зарабатывать больше денег?

Конечно, но они также хотят распределять деньги. Для начала, проводимый раз в два года чемпионат мира означал бы перенос континентальных соревнований, таких как Евро и Кубок Америки, на нечетные годы, что, в свою очередь, означало бы, что каждое лето будет проводиться крупный турнир. Поскольку чемпионат мира является крупнейшим событием, а спонсоров и трансляторов не так много, проводимое раз в два года соревнование может лишить вас доходов, которые в противном случае пошли бы на континентальные соревнования.

Возможно, дополнительные 4,4 миллиарда долларов (при условии, что это реалистичный прогноз, мнения здесь расходятся) помогут смягчить это, но нужно понимать следующее: если вы зарабатываете деньги через свой собственный турнир, вы сами решаете, кто их получит. Чемпионат мира по футболу проводит ФИФА. Так что в данном случае решает ФИФА.

Но и это не все. Проведение чемпионата мира раз в два года также означало бы серьезное изменение международного календаря матчей — главного документа, который определяет, когда будут проводиться все футбольные матчи, от клубных турниров до поединков сборных. Нынешний утвержденный календарь матчей истекает в 2024 году, поэтому влиятельные игроки из мира футбола должны будут прийти к новому соглашению, независимо от того, что произойдет с чемпионатом мира.

Это деликатная экосистема, уравновешивающая потребности клубов (которые фактически платят игрокам и генерируют большую часть доходов) с международными. И все это в то время, когда многие, такие как FIFPRO, предупреждают, что топ-игроки участвуют в слишком большом количестве матчей, подвергая себя выгоранию и травмам.

Каждый хочет сказать свое слово, и участие в чемпионате мира, проводимом раз в два года равняется тому, чтобы урвать еще одну большую часть календаря.

Не мог ли Инфантино просто протолкнуть эту идею, если бы у него было достаточно голосов? А уже потом, когда все будет решено, озаботиться вопросом календаря?

Теоретически да, но это было бы что-то среднее между диктаторством и безрассудством. Правило большинства — это здорово, но вы все равно должны защищать права меньшинства. Всегда лучше находить консенсус, когда это возможно.

Кроме того, КОНМЕБОЛ и особенно УЕФА с президентом Александром Чеферином, похоже, не только полны решимости остановить план Инфантино, но и имеют большое влияние. В конце концов, большинство крупнейших звезд футбола родом из Южной Америки или Европы, а также там находятся крупнейшие клубы мира — и клубы, естественно, предпочитают клубный футбол матчам сборных.

Александер Чеферин globallookpress.com

Европа и Южная Америка сформировали прочный альянс — до такой степени прочный, что вполне вероятно, что южноамериканские сборные в конечном итоге будут участвовать в Лиге наций УЕФА (стоит предполагать, что она будет переименована, если это произойдет).

Если это так, почему Инфантино до сих пор занимается этим? Дело только в деньгах?

Конечно, но это никого не должно удивлять. ФИФА хочет зарабатывать больше денег. И если они это сделают, это не значит, что они просто будут сидеть на куче денег. Они перераспределяют эти деньги среди своих 211 членов по всему миру. Чем больше они перераспределяют, тем счастливее ассоциации и тем больше у президента ФИФА шансов быть переизбранным.

ФИФА заявляет своей миссией развитие футбола. Это требует организации и инфраструктуры, что в свою очередь требует денег. Большинство футбольных федераций по всему миру получают большую часть своего финансирования непосредственно от ФИФА. А чемпионат мира среди мужчин приносит более 90% доходов самой ФИФА. Поэтому самый простой способ увеличить доход — это либо выжать больше денег из проводимого раз в четыре года чемпионата мира по футболу, либо проводить турнир чаще.

А что насчет независимых исследований об экономическом влиянии проведения ЧМ каждые два года? Известно ли, какое влияние будет на самом деле?

ФИФА заказала маркетинговое исследование у компании Nielsen. Из него мы узнали о возможности получить дополнительные 4,4 миллиарда долларов, если ЧМ будет проходить раз в два года. Они также выяснили, что если каждая конфедерация будет проводить свой континентальный турнира раз в два года, это будет приносить дополнительные 6,6 миллиарда долларов каждые четыре года.

Другое исследование для ФИФА, проведенное группой под названием OpenEconomics, которое фокусируется на макроэкономическом воздействии, предсказывает, что мировой валовой внутренний продукт вырастет более чем на 180 миллиардов долларов и создаст 2 миллиона постоянных рабочих мест в течение 16 лет при условии проведения ЧМ каждые два года.

Звучит хорошо, правда? Что ж, УЕФА заказал свой отчет у компании Oliver & Ohlbaum. В нем говорится, что изменение международного календаря с учетом проводимого раз в два года чемпионата мира принесет европейским федерациям упущенную прибыль до 4 миллиардов долларов. А Форум мировых лиг провел собственное исследование, которое оказалось еще более мрачным. В этом исследовании, проведенном KPMG и Delta Partners, прогнозируется упущенная выгода — доход от матчей и коммерческих соглашений — в размере 9 миллиардов долларов.

Как эти исследования могут так отличаться в своих прогнозах?

Отчасти потому, что все они измеряют несколько разные критерии. Например, в исследовании ФИФА от Nielsen измерялась выручка от проводимого раз в два года чемпионата мира по футболу. В исследовании для УЕФА от Oliver & Ohlbaum рассматривалось общее влияние на европейские национальные ассоциации не только в связи с проведением ЧМ раз в два года, но и с предлагаемым изменениями в календаре, которые необходимы для того, чтобы это стало возможно. А в отчете Форума мировых лиг рассматривается влияние на клубный футбол и национальные лиги.

А если проявить циничность, то ответ будет следующим — когда эти исследования публикуются, они, как правило, выделяют ту информацию, которая поддерживает того, кто заказал отчет. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что проводимый раз в два года чемпионат мира принесет ФИФА больше денег за счет европейского клубного футбола и европейских федераций. Ключевой вопрос — сколько и желательно ли это.

Кроме того, как я уже сказал, дело не только в том, чтобы заработать больше денег (учитывая, что они обычно все перераспределяются), но и в том, чтобы быть тем, кто их перераспределяет. Так что, даже если бы ЧМ каждые два года был очень выгоден, я сомневаюсь, что УЕФА был бы этому рад.

Тем не менее, Инфантино слишком умен, чтобы сражаться в битвах, которые он не может выиграть.

Что это значит?

Для него есть простой способ изменить угол дискуссии. По сути все можно свести к богатым людям в Европе, которые не хотят делиться финансовым пирогом с остальным миром. Тогда, даже если проведение ЧМ раз в два года никогда не удастся воплотить в жизнь, он все равно получит поддержку большей части мира, потому что, по крайней мере, он попытался.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Так какой наиболее вероятный итог?

Я не думаю, что нас ждет чемпионат мира раз в два года, но, вероятно, будет достигнут какой-то компромисс, когда каждый сделает шаг назад и чем-то пожертвует. В ФИФА входят 211 стран-членов, и в реальности более половины из них когда-либо увидят чемпионат мира только по телевизору. В то же время они, вероятно, не существовали бы без прямого финансирования со стороны ФИФА. Поэтому очевидно, что они захотят иметь больше возможностей пройти квалификацию на ЧМ и, тем более, получить столько денег, сколько может дать им ФИФА. В противном случае они могут проголосовать за другого президента.

Вот почему ФИФА настроена на увеличение доходов. Если это не дополнительный чемпионат мира среди мужчин, это мог бы быть хотя бы какой-то другой турнир, который принесет доход, но не потребует полной реформы отборочного цикла, как в случае с чемпионатом мира. Это может быть возрожденный (и расширенный) Кубок Конфедераций со слотами, зарезервированными, скажем, для действующего чемпиона мира, страны, принимающей следующий чемпионат мира, победителей континентальных соревнований, победителей Лиги наций и всего, что вам нужно — скажем, для 16 команд. У ФИФА все еще будет много противников, но такой вариант будет короче и менее разрушительным.

Я думаю, что еще одна возможность — это проведение клубного чемпионата мира каждые четыре года. Это, вероятно, будет даже более прибыльным, даже если клубы захотят получить свою долю. И вы зададитесь вопросом, как к этому отнесется УЕФА, учитывая, что именно их топ-клубы приносят больше всего денег и интереса.

Но не менее важно согласовать международный календарь матчей. Похоже, что существует широкий консенсус в отношении уменьшения количества перерывов на матчи сборных (при одновременном увеличении их продолжительности), но необходимо продумать, как и когда вы хотите их проводить. И здесь есть край обрыва: если мировой футбол не достигнет сделки по крайней мере за 9-12 месяцев до истечения текущей сделки (в июне 2024 года), это нанесет огромный финансовый ущерб игре, учитывая, что ее будет невозможно планировать и продавать.