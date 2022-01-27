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    Год у руля «Челси». Сможет ли Тухель развить свой успех в лондонском клубе?

    Как немецкий тренер работает в «Челси»?

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    Томас Тухель
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    Томас Тухель
    Томас Тухель уже чуть больше года проработал на посту главного тренера «Челси». Автор ВВС Алистэр Магоуен рассказывает о работе немецкого тренера и его методах.
    Назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера «Челси» год назад было интригующим.

    Некоторые считают немца «сложным», а также «перфекционистом». Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке охарактеризовал немца как «тяжелого человека», а в «Майнце» и «Пари Сен-Жермен» у Тухеля возникали конфликты.

    Так с чего бы «Челси», клубу, где тренеры надолго не задерживаются, а качество игроков в последнее время несколько снизилось, понадобилось прибегать к его услугам? Почему Тухель, который изначально получил контракт в «Челси» лишь на полтора года, тоже решил рискнуть?

    Потому что, как тоже говорил Ватцке, 48-летний специалист — «блестящий тренер». Исполнительный директор «Майнца» Кристиан Хайдель, который работал в Бундеслиге с Тухелем, говорит, что немец — «абсолютный перфекционист» и человек, «который любит вникать очень глубоко — его совершенно не волнуют поверхностные вещи».

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    «Я подозреваю, что это может быть причиной того, что многие люди считают его сложным», — сказал BBC Sport Хайдель, который также работал в «Майнце» с нынешним тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. «Но я никогда не видел первоклассного тренера, который не был бы сложным. Эти две вещи, вероятно, идут рука об руку», — добавил он.

    Эта смесь, безусловно, работала в «Челси» до сих пор. Тухель финишировал в четверке лучших и выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне, после того, как сменил на посту главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда в январе. Также за первый год он вывел свою команду в финал Кубка Англии и финал Кубка Лиги.

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    • Фундамент на будущее

    Тухель прекрасно понимал, когда ехал в Лондон, что успех — это единственное, что имеет значение на «Стэмфорд Бридж». Но совместить завоевание трофеев и спокойствие оказалось непростой задачей даже для таких экс-тренеров «синих», как Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Антонио Конте.

    Тем не менее, Тухель преуспел в этом. Выиграв для «Челси» вторую Лигу чемпионов, победив «Манчестер Сити» в финале, он получил продление контракта до 2024 года, и хочет доработать его до конца, даже хоть и заявляет: «История говорит нам, что это не так уж просто».

    Прямо сейчас он говорит: «Я не хочу быть где-то еще». Но, что более важно, он смотрит в будущее «Челси» и нашел время и возможность, чтобы за последний год заложить прочный фундамент в отношениях с игроками, персоналом и руководством клуба.

    Несмотря на то, что Хайдель сказал, что Тухель «чуть более интроверт», чем Клопп, он устроил барбекю в своем доме после триумфа в Лиге чемпионов, чтобы поблагодарить персонал клуба за всю их тяжелую работу.

    И там, где Лэмпард, легендарный игрок «синих», испытывал трудности с тем, чтобы наладить контакт со всей своей командой, что в конечном счете привело к его увольнению, коммуникативные навыки Тухеля поддерживают заинтересованность его игроков.

    Его способность выявить лучшее в Антонио Рюдигере, который поссорился с Лэмпардом, и реинтегрировать Бена Чилуэлла после того, как он перестал попадать в стартовый состав в начале сезона, являются хорошими примерами этого.

    Однако эти навыки были подвергнуты испытанию со стороны Ромелу Лукаку. В прошлом месяце форвард, являющийся рекордным подписанием «Челси» за 97,5 миллиона фунта, дал несанкционированное интервью итальянскому ТВ, в котором поставил под сомнение свою роль в команде и методы Тухеля.

    Томас Тухель и Ромелу Лукаку
    globallookpress.com

    На ближайшей пресс-конференции 16 из 20 вопросов, заданных Тухелю, были о Лукаку, но он оставался спокойным и собранным. Он сказал, что он сталкивался с «более сложными высказываниями в прошлом», и бросил вызов своему нападающему, чтобы он ответил на поле.

    Вопрос о том, сделал ли это Лукаку, открыт для дискуссии, особенно после череды неудачных результатов. Но между строк в этой пресс-конференции читалось то, как Тухель справился с этим эпизодом — при поддержке со стороны руководства.

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    • «Если вы доверяете его методам работы — его не остановить»

    И Тухель, и директор «Челси» Марина Грановская поговорили с Лукаку об интервью, при этом тренер назвал эти беседы «очень спокойными, очень быстрыми и очень открытыми». Но тот факт, что Тухель мог положиться на Грановскую, а также на технического советника «Челси» Петра Чеха, говорит сам за себя.

    Источники в клубе говорят, что отношения немца с руководителями лучше, чем у любого недавнего тренера «Челси», и это дает ему возможность сосредоточиться на тренировках и управлении своими игроками.

    По словам Хайделя, который остается на связи с экс-тренером «Майнца», доверие окружающих является ключевой ценностью для Тухеля. Все помощники Тухеля — его бывшие коллеги или одноклубники из «Майнца», следовали за ним в Дортмунд, Париж и Лондон.

    Он также говорит, что успех придет, если руководство «Челси» будет поддерживать его, предоставив при этом достаточно пространства для дыхания.

    «Томас не позволяет людям сближаться с собой так легко, как это сделал бы Юрген, — говорит Хайдель, который также считает Клоппа своим близким другом. — Для Томаса важно иметь кого-то, кто поддерживает его в СМИ и поддерживает то, как Томас хочет играть в футбол. Поэтому ему нужно чувствовать доверие, и при этом не нужно чувствовать, что люди постоянно вмешиваются в его дела. Если вы доверяете тому, как он работает и как он хочет играть в футбол — его не остановить. Он приведет клуб к тому успеху, к которому он стремится, пока у него есть надежный тыл».

    Томас Тухель
    globallookpress.com

    Разочарование Тухеля недавней формой команды — одна победа в пяти играх Премьер-лиги оставила их третьими и на 10 очков отстающими от лидера «Манчестер Сити» — было довольно очевидно написано на нем. Его постоянные требования к игрокам могут выявить дополнительные проблемы.

    Но воскресная победа над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0 вернула улыбку тренеру, который говорит, что ему «ужасно не терпится» добиться успеха. К счастью для него, у «Челси» есть шанс выиграть Клубный чемпионат мира и Кубок лиги в феврале.

    Это был бы замечательный 13-месячный период для тренера, который говорит, что всегда смотрит в будущее.

    «У меня не было времени оценивать прошедший год, и, возможно, это очень хорошая новость, потому что я не тот человек, который оглядывается назад или радуется прошлому, — добавляет Тухель, Я человек, который заботится о сегодня и хочет сделать завтрашнюю жизнь проще. Так я чувствую себя хорошо, так я работаю — и, надеюсь, так будет еще много лет».

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