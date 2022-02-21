Хави и Гави возвращают «Барселоне» позитив Гвардиолы

В рамках 25 тура Примеры «Барселона» на выезде разгромила «Валенсию» (4:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Обамеянг стал героем матча

«Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик и получил похвалу от главного тренера "Барселоны" Хави и одноклубника Серхио Бускетса после матча. Нападающий из Габона забил перед и после голов Френки де Йонга, что сделало счет 3:0 к перерыву, прежде чем забить свой третий гол при странных обстоятельствах на исходе часа игры, после того как Карлос Солер отыграл один мяч в пользу хозяев», — пишет AS.

«Первый гол Обамеянга сделал его четвертым игроком, забившим в высших дивизионах Испании, Англии, Германии и Франции в этом столетии, после Йоветича, Батшуайи и Хамеса Родригеса, и нападающий также стал первым габонцем, забившим в Ла Лиге. Благодаря победе "Барселона" вошла в топ-4, забив четыре или более голов в одном выездном матче против "Валенсии" впервые с декабря 1993 года».

«Барселона» прибавила в сравнении с кумановским периодом

«Спорно, что третий мяч забил именно Обамеянг, тем не менее, габонский форвард открыл счет своим голам в "Барселоне" хет-триком, в то время, как каталонская команда продолжает набирать форму под руководством Хави Эрнандеса, одержав впечатляющую победу в Ла Лиге над "Валенсией" со счетом 4:1», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

«"Барселона" не проигрывает в девяти матчах Ла Лиги и остается на четвертом и последнем месте в зоне Лиги чемпионов. Коллектив набрал 69 процентов очков при Хави, набрав 25 баллов из 36 доступных за это время, чем значительно улучшил показатели, которые были при Рональде Кумане (15 из 30)».

Гави — уже звезда в 17 лет

«Гави был ключевым игроком "Барселоны" и сборной Испании в последние полугода, и через 166 дней ему исполнится 18 лет, что является пугающим напоминанием о том, насколько хорошим игроком он может стать. На "Месталье" хавбек снова руководил игрой в полузащите, неустанно работая без мяча и демонстрируя мастерство с ним, где отметился ассистом в эпизоде со вторым голом Обамеянга», — пишет на страницах Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа.

«На первых страницах издания в основном говорят об Обамеянге, забившем три гола, но игра Гави была впечатляющей. Он был везде, и каждое его решение оказывалось правильным. Луиса Энрике называли сумасшедшим за вызов в сборную Испании 17-летнего парня, который только что дебютировал в Ла Лиге, однако время и сам игрок доказывают, что все сомневающиеся ошибались».

Вокруг «Барселоны» вернулась положительная атмосфера

«Хави Эрнандес стал главным тренером "Барселоны" после того, как Рональд Куман руководил жалким делом. Возвращение каталонца было своевременным: голландец имел дело с чем-то вроде больничного, поскольку клуб боролся с последствиями пандемии и ухода Лионеля Месси», — говорится в материале Eurosport.

«Тем не менее, Хави был далеко не уверен в успехе своего возвращения, и в победах команды — заслуга его способностей. Футболисты, которые раньше не демонстрировали нужную форму, теперь играют так же, как когда-то "Барселона" привыкла действовать при Хосепе Гвардиоле. Впереди еще долгий путь, но впервые за многие годы вокруг клуба положительная атмосфера».