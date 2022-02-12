Лига Европы: фавориты и темные лошадки

За чуть меньше недели до старта плей-офф Лиги Европы выясняем, кто фаворит на победу в турнире, а кто — менее ожидаемый претендент на завоевание трофея.

«Темные лошадки»

2. «Лейпциг»

После тяжелого группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» продолжит свою европейскую кампанию в Лиге Европы. В группе, куда входили «Манчестер Сити» и ПСЖ, выход в плей-офф был изначально сложной задачей для «Лейпцига», чего ему так и не удалось.

Немецкий клуб вылетел из главного еврокубка в настойчивой борьбе, сыграв вничью с ПСЖ и обыграв победителя квартета «Манчестер Сити» в двух последних матчах. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы занять второе место. Звезда коллектива Кристофер Нкунку станет маяком надежды для «Лейпцига» в Лиге Европы. В этом сезоне француз забил семь голов в Лиге чемпионов и теперь наверняка рассчитывает на свои бомбардирские таланцы в ЛЕ.

Ближе всего к завоеванию европейской славы коллектив был в сезоне 2019/20, когда вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Команда испытывает трудности с тех пор, как летом ее покинул главный тренер Юлиан Нагельсманн, который перешел в «Баварию». В настоящее время она занимает четвертое место в Бундеслиге и сыграет против «Реал Сосьедада» за путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

1. «Севилья»

«Севилья» — король Лиги Европы. Наряду с «Реалом» (1985, 1986) это единственная команда, которая успешно защитила свой титул, и фактически, «рохибланкос» делали это трижды (2006, 2007 и 2014-16). Испанские команды 13 раз выигрывали ЛЕ, что больше, чем представители любой другой страны — на счету андалузцев шесть трофеев.

«Севилья» была в группе G Лиги чемпионов вместе с «Лиллем», «Зальцбургом» и «Вольфсбургом». Она смогла одержать только одну победу на этой стадии и заняла третье место. Из-за травм таких ключевых игроков, как Сусо и Юссеф Эн-Несири клуб смог забить всего пять голов в шести матчах.

Тем не менее, подопечные Лопетеги превзошли все ожидания в Ла Лиге, где в настоящее время уступают только лидеру «Реалу». Испанский коллектив теперь надеется воссоздать свое волшебство в Лиге Европы и завоевать седьмой трофей, тем более что атаку теперь усилил арендованный у «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. «Севилья» сыграет с загребским «Динамо» за место в 1/8 финала.

Фавориты

3. «Наполи»

«Наполи» занял второе место в групповом этапе Лиги Европы 2021/22, сравнявшись по очкам с московским «Спартаком». После неудачных первых нескольких матчей итальянская команда изменила свою судьбу и, хотя долго запрягала, в итоге вышла в плей-офф. «Партенопеи» обошли «Лестер» в борьбе за второе место в квартете, одержав победу над «Лисами» в шестом туре.

Победитель предшественника ЛЕ Кубка УЕФА в 1989 году в последнее время не выигрывает много трофеев. В этом сезоне «адзурри» являются одним из претендентов на чемпионство в Серии А. У них талантливая команда, которая вполне способна пройти весь путь до завоевания трофея.

«Наполи» сыграет с «Барселоной» за место в 1/8 финала Лиги Европы. Каталонцы в этом сезоне не блещут, поэтому неаполитанцы вполне имеют шансы их пройти. Победа над сине-гранатовыми придаст им уверенности, необходимой для победы в турнире впервые за более чем три десятилетия.

2. «Барселона»

После ухода Лионеля Месси «Барселона» сильно пошатнулась, вылетев из Лиги чемпионов после группового этапа. «Блауграна» пережила свой самый ранний вылет из главного еврокубка за 20 лет. В этом сезоне ей удалось одержать только две победы и занять третье место в своей квартете, поэтому сыграет в Лиге Европы впервые с сезона 2003/04.

«Барселона» сыграет с «Наполи» за место в 1/8 финала турнира. Пятикратный победитель Лиги чемпионов попытается спасти сезон, выиграв свой первый трофей в Лиге Европы. Тем не менее, Хави понадобится лучшая игра своих подопечных, если они хотят добиться желаемых результатов.

Безусловно, в новом году и особенно после январских подписаний каталонцы демонстрируют явный прогресс, что доказывает подъем на четвертое место Примеры и недавняя победа над чемпионом «Атлетико». И все же, команда только вошла в процесс перестройки, а значит в ЛЕ и в дуэли с таким соперником, как «Наполи», ей будет сложно добиться триумфа. Особенно с учетом необходимости вести непростую борьбу за место в Лиге чемпионов.

1. «Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд неожиданно вылетела из Лиги чемпионов еще до плей-офф. Она набрала столько же очков, сколько и «Спортинг» (девять), но португальцы опередили немцев за счет личных встреч. У «Шмелей» было немало неудачных матчей в этом сезоне, но сейчас они занимают второе место в Бундеслиге.

Черно-желтые, выигравшие Лигу чемпионов в 1997 году, будут стремиться завоевать еще один европейский трофей в виде Лиги Европы. Учитывая наличие в их рядах неудержимого Эрлинга Холанда, дортмундцы, пожалуй, являются главными претендентами на победу в турнире. Норвежец бьет рекорды чуть не каждый раз, когда выходит на поле, и его качество может оказаться главным фактором в определении победителя ЛЕ.

«Боруссии» противостоит чемпион Шотландии «Рейнджерс» в плей-офф Лиги Европы. Болельщики клуба будут надеяться, что такие игроки, как Холанд, Марко Ройс, Джованни Рейна и другие принесут ему успех. К слову, что отец Рейны, Клаудио, играл за «Рейнджерс» с 1999 по 2001 годы.