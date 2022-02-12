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    Лига Европы: фавориты и темные лошадки

    Кто выиграет еврокубок?

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    «Боруссия» Дортмунд — один из фаворитов на победу в ЛЕ
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    «Боруссия» Дортмунд — один из фаворитов на победу в ЛЕ
    За чуть меньше недели до старта плей-офф Лиги Европы выясняем, кто фаворит на победу в турнире, а кто — менее ожидаемый претендент на завоевание трофея.

    «Темные лошадки»

    2. «Лейпциг»

    После тяжелого группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» продолжит свою европейскую кампанию в Лиге Европы. В группе, куда входили «Манчестер Сити» и ПСЖ, выход в плей-офф был изначально сложной задачей для «Лейпцига», чего ему так и не удалось.

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    • Немецкий клуб вылетел из главного еврокубка в настойчивой борьбе, сыграв вничью с ПСЖ и обыграв победителя квартета «Манчестер Сити» в двух последних матчах. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы занять второе место. Звезда коллектива Кристофер Нкунку станет маяком надежды для «Лейпцига» в Лиге Европы. В этом сезоне француз забил семь голов в Лиге чемпионов и теперь наверняка рассчитывает на свои бомбардирские таланцы в ЛЕ.

    Ближе всего к завоеванию европейской славы коллектив был в сезоне 2019/20, когда вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Команда испытывает трудности с тех пор, как летом ее покинул главный тренер Юлиан Нагельсманн, который перешел в «Баварию». В настоящее время она занимает четвертое место в Бундеслиге и сыграет против «Реал Сосьедада» за путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

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    1. «Севилья»

    «Севилья» — король Лиги Европы. Наряду с «Реалом» (1985, 1986) это единственная команда, которая успешно защитила свой титул, и фактически, «рохибланкос» делали это трижды (2006, 2007 и 2014-16). Испанские команды 13 раз выигрывали ЛЕ, что больше, чем представители любой другой страны — на счету андалузцев шесть трофеев.

    «Севилья» была в группе G Лиги чемпионов вместе с «Лиллем», «Зальцбургом» и «Вольфсбургом». Она смогла одержать только одну победу на этой стадии и заняла третье место. Из-за травм таких ключевых игроков, как Сусо и Юссеф Эн-Несири клуб смог забить всего пять голов в шести матчах.

    Тем не менее, подопечные Лопетеги превзошли все ожидания в Ла Лиге, где в настоящее время уступают только лидеру «Реалу». Испанский коллектив теперь надеется воссоздать свое волшебство в Лиге Европы и завоевать седьмой трофей, тем более что атаку теперь усилил арендованный у «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. «Севилья» сыграет с загребским «Динамо» за место в 1/8 финала.

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    • Фавориты

    3. «Наполи»

    «Наполи» занял второе место в групповом этапе Лиги Европы 2021/22, сравнявшись по очкам с московским «Спартаком». После неудачных первых нескольких матчей итальянская команда изменила свою судьбу и, хотя долго запрягала, в итоге вышла в плей-офф. «Партенопеи» обошли «Лестер» в борьбе за второе место в квартете, одержав победу над «Лисами» в шестом туре.

    Победитель предшественника ЛЕ Кубка УЕФА в 1989 году в последнее время не выигрывает много трофеев. В этом сезоне «адзурри» являются одним из претендентов на чемпионство в Серии А. У них талантливая команда, которая вполне способна пройти весь путь до завоевания трофея.

    «Наполи» сыграет с «Барселоной» за место в 1/8 финала Лиги Европы. Каталонцы в этом сезоне не блещут, поэтому неаполитанцы вполне имеют шансы их пройти. Победа над сине-гранатовыми придаст им уверенности, необходимой для победы в турнире впервые за более чем три десятилетия.

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    • 2. «Барселона»

    После ухода Лионеля Месси «Барселона» сильно пошатнулась, вылетев из Лиги чемпионов после группового этапа. «Блауграна» пережила свой самый ранний вылет из главного еврокубка за 20 лет. В этом сезоне ей удалось одержать только две победы и занять третье место в своей квартете, поэтому сыграет в Лиге Европы впервые с сезона 2003/04.

    «Барселона» сыграет с «Наполи» за место в 1/8 финала турнира. Пятикратный победитель Лиги чемпионов попытается спасти сезон, выиграв свой первый трофей в Лиге Европы. Тем не менее, Хави понадобится лучшая игра своих подопечных, если они хотят добиться желаемых результатов.

    Безусловно, в новом году и особенно после январских подписаний каталонцы демонстрируют явный прогресс, что доказывает подъем на четвертое место Примеры и недавняя победа над чемпионом «Атлетико». И все же, команда только вошла в процесс перестройки, а значит в ЛЕ и в дуэли с таким соперником, как «Наполи», ей будет сложно добиться триумфа. Особенно с учетом необходимости вести непростую борьбу за место в Лиге чемпионов.

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    • 1. «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» Дортмунд неожиданно вылетела из Лиги чемпионов еще до плей-офф. Она набрала столько же очков, сколько и «Спортинг» (девять), но португальцы опередили немцев за счет личных встреч. У «Шмелей» было немало неудачных матчей в этом сезоне, но сейчас они занимают второе место в Бундеслиге.

    Черно-желтые, выигравшие Лигу чемпионов в 1997 году, будут стремиться завоевать еще один европейский трофей в виде Лиги Европы. Учитывая наличие в их рядах неудержимого Эрлинга Холанда, дортмундцы, пожалуй, являются главными претендентами на победу в турнире. Норвежец бьет рекорды чуть не каждый раз, когда выходит на поле, и его качество может оказаться главным фактором в определении победителя ЛЕ.

    «Боруссии» противостоит чемпион Шотландии «Рейнджерс» в плей-офф Лиги Европы. Болельщики клуба будут надеяться, что такие игроки, как Холанд, Марко Ройс, Джованни Рейна и другие принесут ему успех. К слову, что отец Рейны, Клаудио, играл за «Рейнджерс» с 1999 по 2001 годы.

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