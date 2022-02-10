Севилья. Взгляд изнутри на передовой клуб Ла Лиги, который стал претендентом на титул

Легендарный бразильский нападающий Роналдо «Феномен» сошел с экрана стадиона «Рамон Санчес-Писхуан», чтобы поприветствовать, перешедшего в клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». (видео)

Это было необычное решение, которое в итоге показало, насколько выросла репутация «Севильи» как на поле, так и за его пределами.

Anthony Martial is welcomed to Sevilla by his childhood idol Ronaldo 😮

via @SevillaFC pic.twitter.com/RlouUd6GgV — utdreport (@utdreport) January 26, 2022

Уровень завербованных игроков — это то, что радует в «Севилье». Спортивный директор клуба Мончи работал над сделкой почти два месяца. Маркетинг, который дополнил прибытие Марсьяля, дает представление о том, насколько скрупулезно клуб подходит к решению того или иного вопроса.

«Севилья» вернулась к матчам в Ла Лиге в субботу, 5 февраля, поединком с Осасуной (0:0). Сейчас команда занимает второе место в таблице и надеется, что сможет обойти «Реал», который на 4 очка впереди, и тем самым выиграть первый чемпионский титул с 1946 года.

«Севилья» шесть раз выигрывала Лигу Европы — второй по уровню турнир континента после Лиги чемпионов. Однако стать чемпионом Испании было бы еще большим достижением, так как уже очень давно андалусийцы так не угрожали гегемонии «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» в Примере, как сегодня.

Клуб сильно изменился, особенно в последние сезоны, как заметил полузащитник Иван Ракитич, вернувшийся в 2020 году после 6 лет в «Барселоне».

Иван Ракитич globallookpress

«Когда я вернулся, я был очень удивлен тем, какие серьезные шаги в развитии сделал клуб», — сказал BBC Sport 33-летний игрок. «Уровень команды, игроков, которых "Севилья" может подписать сегодня, значительно отличается от того, что было семь или восемь лет назад. Все эти высококлассные футболисты действительно хотят быть частью коллектива. Теперь игрокам не нужно уезжать, чтобы попасть в большой клуб, потому что "Севилья" борется за все титулы».

Приход новых футболистов в январе конечно же важен, но не менее важным является и то, что клубу удалось сохранить своих ключевых игроков.

Ракитич — первый не испанский игрок «Севильи» после Диего Марадоны, ставший капитаном команды, — считает, что отказ продавать ключевого защитника Диего Карлоса «Ньюкаслу» свидетельствует об амбициях клуба.

«Для Диего и других игроков это большая мотивация — видеть, что клуб стремится привлечь к нам исполнителей самого высокого уровня. К примеру, таких, как Марсьяль», — добавил бывший игрок сборной Хорватии. «Именно здесь Мончи и президент работают идеально».

Мончи — бывший запасной вратарь «Севильи», ставший спортивным директором. Это человек, которого Ракитич называет «самым важным в клубе». По его мнению, это человек, который живет им 24/7. Именно Мончи сыграл важную роль в переходе Ракитича в «Севилью» из «Шальке» в 2011 году.

Мончи globallookpress

«Когда я начал работать с ним, это было просто что-то невероятное», — объясняет Ракитич. «Он смог детально проанализировать все мои игры, все мои действия на поле. По его работе видно, что он готов к должности на 100% и четко знает, что нужно для его команды. В "Севилье" подписание нового игрока — это как пригласить нового члена семьи. И в этом, возможно, наибольшая разница, которая ощущается здесь в отношении футболистов».

Мончи получил опыт в «Роме» и спустя 22 года он помог «Севилье» стать одним из самых почитаемых клубов Европы. Все благодаря впечатляющей системе подготовки юниоров, обширной скаутской сети и мастерскому подбору игроков.

По мнению Мончи, Дани Алвес, которого в свое время «Севилья» приобрела у бразильского клуба «Байя», является его лучшим трансфером. Через 6 лет после подписания бразильца, клуб продал его «Барселоне». Именно так до определенного момента работала система «Севильи» — продажа наиболее ценных игроков и реинвестирование этих денег для покупки более молодых.

В нынешнем сезоне «Севилья» действует иначе. Она пытается сохранить ключевых футболистов. К примеру, летом клуб удержал центрбека Жюля Кунде, а зимой ему удалось сохранить Диего Карлоса.

Мончи считает этих защитников одними из лучших в Европе. По его словам, они внесли свой вклад в то, что «Севилья» имеет лучшую оборону в дивизионе. На данный момент у «нервионцев» всего 16 пропущенных мячей, меньше, чем у кого-либо в Примере в этом сезоне.

«Каждый игрок в "Севилье" — это как будто мои дети», — говорит Мончи. «Вы должны привлечь их и узнать получше. Иногда они занимают все мои мысли, а чаще всего сердце».

Жюль Кунде

«Жюль — фантастический игрок. Сегодня он центральный защитник сборной Франции, но если бы вы спросили о Диего Карлосе, я бы сказал то же самое. В Испании его можно определить в один список с такими профессионалами, как Давид Алаба и Эдер Милитао, которые представляют мадридский "Реал".

Жюль и Диего — это игроки, которые усовершенствовались в "Севилье". Когда эти защитники пришли к нам, они не были теми игроками, которыми являются сегодня. Именно поэтому сейчас я считаю их своими детьми. Я говорю о них очень хорошо, потому что я действительно верю в этих игроков».

«Если мы подробно проанализируем все конкретные действия "Севильи" на трансферном рынке, то увидим, что каждый раз клуб старается расти еще больше над собой», — говорит он.

Диего Карлос globallookpress

«Если мы сравним прошлые и недавние трансферные кампании, то заметим значительный прогресс в подборе игроков. В прошлое зимнее трансферное окно у нас был Папу Гомес из "Аталанты", в предыдущее — Сусо из "Милана". В январе мы подписали Антони Марсьяля из МЮ и Хесуса Корону из "Порту".

Мы стараемся использовать все наши финансовые и рабочие возможности, чтобы обеспечить устойчивый и постоянный рост клуба».

Одним из ключевых изменений в системе подбора кадров Мончи стало использование данных и искусственного интеллекта. Также эта система используется в тренировочном процессе для развития игроков. Два года назад в клубе даже специально был создан отдел для этих целей.

«Я влюблен в данные. Я влюблен в анализ!» — говорит Мончи, и он утверждает, что может час говорить только на эту тему. «У нас есть специальное футбольное приложение, которое позволяет скаутам оперировать дополнительными данными при работе с игроками. Рост клуба в этой области невероятен, и это один из факторов развития, который действительно помог "Севилье" ».

Хулен Лопетеги globallookpress

Тем не менее, одним из самых главных решений Мончи стало приглашение человека, который помог воплотить эти разработки в игре. Это бывший тренер сборной Испании и «Реала» Юлен Лопетеги — новатор, которого Мончи считает «идеально подходящим» для «Севильи».

«Когда я решил подписать контракт с Юленом, у меня были некоторые представления, а сегодня всё даже намного лучше», — говорит он. «Юлен одержим своей работой и своим положением с точки зрения футбола, а еще у него много достоинств».

«Одно из его главных качеств — это то, что все, кто работает в клубе, имеют открытые глаза и уши. От нас многого требуют, и это важно. Клуб готов к развитию и у него есть тренер, который еще более амбициозен, который действительно хочет постоянно совершенствоваться. Это невероятно полезно для нашего дела».

Фанаты «Севильи» находятся на волне оптимизма и воодушевления в связи с перспективой окончания 70-летнего периода ожидания — ожидания получить титул чемпиона Испании. Это может стать поворотным моментом для клуба, которому в нынешнем сезоне удалось пережить травмы и проблемы в связи с пандемией коронавируса.

В скором времени «Севилье» предстоит перестроить свой легендарный стадион «Рамон Санчес Писхуан», а также построить новый спортивный комплекс для основной команды, который будет включать ресторан, гостиницу, аквапарк и современный тренажерный зал.

Это стало возможным благодаря сделке Ла Лиги с частной инвестиционной компанией CVC Capital Partners. Конечно же не обошлось без футбольного успеха севильцев, ее растущей репутации и становления в качестве мирового бренда.

«Мы пытаемся бросить вызов и нарушить статус-кво», — говорит генеральный директор Хосе Парадела. «Мы продемонстрировали, что можем добиваться большего с меньшими затратами. Это команда, которая никогда не сдается и не отступает. Мы должны всегда оставаться впереди — это должно быть нашим стремлением».

Все вышеперечисленное возвращает нас к приветственному видео Роналдо для Марсьяля — моменту, в котором был заложен весь смысл работы клуба.

Хоть Марсьяль всего лишь арендованный игрок, поступок руководства много значил для нападающего сборной Франции и одновременно вызвал большой резонанс в социальных сетях, что привлекло к «Севилье» еще больше внимания.

«Севилья» globallookpress

«Было очень волнительно видеть Роналдо на экране», — говорит Парадела. «Мы знали, что он был культовым игроком для Марсьяля. Мы просто связались с ним и он был очень рад этому. Нам удалось очень быстро все это организовать.

Это визитная карточка нашего коллектива — когда приходит новый игрок, мы учитываем его личные потребности. Мы хотим облегчить его пребывание в команде с самого первого момента».