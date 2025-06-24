Восемь голов и обоюдный вылет: «Порту» и «Аль-Ахли» уезжают домой после огненной ничьей

Перед стартом у обеих команд не было ни одного гола с игры за весь турнир. В тот вечер они решили компенсировать это сполна. Сразу после стартового свистка стало ясно: играть на удержание никто не собирается.
«Порту», оставивший в запасе ключевого форварда Саму, поначалу выглядел тяжеловато. Даже юный Родриго Мора, получив мяч на линии вратарской, не смог пробить наверняка — пробил сильно выше ворот. «Аль-Ахли» не простил: в следующей атаке Хамди Фати разрезал оборону передачей на Вессама Абу Али, и тот отправил мяч в сетку от дальней штанги — 0:1. Первый гол египтян на турнире!
Ответ «Порту» и пенальти под занавес тайма
Ответ «Порту» был быстрым и эффектным: тот же Мора не растерялся со второй попытки — разобрался с двумя защитниками и уложил вратаря Эль-Шенави на газон перед тем, как аккуратно закатить в дальний угол. 1:1 — и градус матча только рос.
Под конец тайма Зизо ловко подставился под Фабио Виейру — пенальти. Абу Али был хладнокровен: лёгкий разбег, удар — и вратарь обманут. На перерыв команды ушли при счёте 1:2, но с ощущением, что второй тайм будет ещё жарче.
Фестиваль продолжается
Как только команды вернулись на поле и немного разогрелись, трибуны получили подарок: три гола за три минуты!
Сперва Виллиам Гомес, завладев мячом слева, сместился в центр и зарядил точно в дальний угол. Спустя считанные секунды Абу Али оформил хет-трик — его второй за шесть матчей! Замыкание навеса Хани — и снова «Аль-Ахли» впереди.
Но и это ещё не всё. Едва начав с центра, «Порту» заработал угловой, и свежий Саму, только вышедший со скамейки, открыл счёт своим голам в турнире — точно пробил головой в сетку. 3:3 — и почти полчаса до финального свистка. Казалось, предела голам в этом матче вообще не будет.
После этой феерии матч чуть сбавил темп, но «Аль-Ахли» снова рванул к победе. Вдохновение нашёл Бен Ромдан: на 64-й минуте он изящно закрутил мяч за спину Рамоса, получив передачу от Беншарки. Четвёртый гол египтян — и надежда наконец-то дожать соперника.
Но под палящим солнцем Нью-Джерси «Порту» нашёл в себе последние силы. На последних минутах команда шла ва-банк: Гонсалу Борхес и Саму промахивались из убойных позиций, вратарь Рамос спасал после контратак «Аль-Ахли». И вот на 89-й минуте Пепе сказал своё слово: подхватил пас от Габри Вейги, навёл прицел — и вколотил пушку в нижний угол. 4:4 — кульминация дикого шоу.
Горький билет домой
Ничья в матче «Интер Майами» и «Палмейраса» окончательно закрыла «Порту» и «Аль-Ахли» путь в плей-офф. Обе команды закончили без побед, но их прощальный матч стал настоящим украшением группы A и всего группового этапа.
«Мы приехали побеждать, а не вылетать. Будем разбирать ошибки. Но за этот матч ребята могут гордиться собой», — сказал Мартин Ансельми, тренер «Порту».
В Нью-Джерси зрители проводили игроков стоя: в этот вечер все получили то, за что любят футбол — голы, эмоции и безумие до последнего свистка.