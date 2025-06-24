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    Восемь голов и обоюдный вылет: «Порту» и «Аль-Ахли» уезжают домой после огненной ничьей

    Команды отдали все силы перед отпуском

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    Виллиам Гомес
    Жара в +32°C, восемь голов и ни одного шанса на выход из группы. «Порту» и «Аль-Ахли» в Нью-Джерси выдали матч, который фанаты не забудут никогда, даже если турнир запомнит их как тех, кто уехал без побед.
    Футбол. Клубный ЧМ. Группа A
    Порту — Аль-Ахли 4:4
    Голы: 0:1 Вессам Абу Али (15'), 1:1 Родригу Мора (23'), 1:2 Вессам Абу Али (пенальти) (45 + 2'), 2:2 Виллиам Гомес (50'), 2:3 Вессам Абу Али (51'), 3:3 Заиду Сануси (53'), 3:4 Мохамед Бен Ромдане (64'), 4:4 Пепе (89') Порту: Клаудиу Рамуш, Жозе Педро, Иван Маркано, Франсишку Моура, Стефен Эустакиу, Жоау Мариу (Мартин Фернандеш, 62'), Алан Варела (Гонсалу Боржеш, 46'), Родригу Мора, Фабиу Виейра (Габри Вейга, 69'), Дэнни Намасо (Саму Агехова, 46'), Виллиам Гомес (Пепе, 69') Аль-Ахли: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Рамадан, Мохамед Хани, Зизо, Хуссейн эль-Шахат (Омар Камаль, 58'), Хамди Фати (Алиу Дьенг, 35'), Ахмед Набиль Кока, Ашраф Дари, Вессам Абу Али (Nejc Gradisar, 58'), Трезеге Махмуд (Ашраф Беншарки, 58'), Мохамед Бен Ромдане (Мохамед Кафша, 87') Предупреждения: Мохамед Хани (26'), Тахер Мохамед (56'), Ашраф Беншарки (61'), Ашраф Дари (68'), Martin Anselmi (75')

    Перед стартом у обеих команд не было ни одного гола с игры за весь турнир. В тот вечер они решили компенсировать это сполна. Сразу после стартового свистка стало ясно: играть на удержание никто не собирается.

    «Порту», оставивший в запасе ключевого форварда Саму, поначалу выглядел тяжеловато. Даже юный Родриго Мора, получив мяч на линии вратарской, не смог пробить наверняка — пробил сильно выше ворот. «Аль-Ахли» не простил: в следующей атаке Хамди Фати разрезал оборону передачей на Вессама Абу Али, и тот отправил мяч в сетку от дальней штанги — 0:1. Первый гол египтян на турнире!

    Вессам Абу Али
    globallookpress.com

    Ответ «Порту» и пенальти под занавес тайма

    Ответ «Порту» был быстрым и эффектным: тот же Мора не растерялся со второй попытки — разобрался с двумя защитниками и уложил вратаря Эль-Шенави на газон перед тем, как аккуратно закатить в дальний угол. 1:1 — и градус матча только рос.

    Гол Родриго Моры
    globallookpress.com

    Под конец тайма Зизо ловко подставился под Фабио Виейру — пенальти. Абу Али был хладнокровен: лёгкий разбег, удар — и вратарь обманут. На перерыв команды ушли при счёте 1:2, но с ощущением, что второй тайм будет ещё жарче.

    Пенальти Абу Али
    globallookpress.com

    Фестиваль продолжается

    Как только команды вернулись на поле и немного разогрелись, трибуны получили подарок: три гола за три минуты!

    Сперва Виллиам Гомес, завладев мячом слева, сместился в центр и зарядил точно в дальний угол. Спустя считанные секунды Абу Али оформил хет-трик — его второй за шесть матчей! Замыкание навеса Хани — и снова «Аль-Ахли» впереди.

    Вессам Абу Али
    globallookpress.com

    Но и это ещё не всё. Едва начав с центра, «Порту» заработал угловой, и свежий Саму, только вышедший со скамейки, открыл счёт своим голам в турнире — точно пробил головой в сетку. 3:3 — и почти полчаса до финального свистка. Казалось, предела голам в этом матче вообще не будет.

    Саму Агехова
    globallookpress.com

    После этой феерии матч чуть сбавил темп, но «Аль-Ахли» снова рванул к победе. Вдохновение нашёл Бен Ромдан: на 64-й минуте он изящно закрутил мяч за спину Рамоса, получив передачу от Беншарки. Четвёртый гол египтян — и надежда наконец-то дожать соперника.

    Бен Ромдан бьёт по воротам
    globallookpress.com

    Но под палящим солнцем Нью-Джерси «Порту» нашёл в себе последние силы. На последних минутах команда шла ва-банк: Гонсалу Борхес и Саму промахивались из убойных позиций, вратарь Рамос спасал после контратак «Аль-Ахли». И вот на 89-й минуте Пепе сказал своё слово: подхватил пас от Габри Вейги, навёл прицел — и вколотил пушку в нижний угол. 4:4 — кульминация дикого шоу.

    Удар Пепе
    globallookpress.com

    Горький билет домой

    Ничья в матче «Интер Майами» и «Палмейраса» окончательно закрыла «Порту» и «Аль-Ахли» путь в плей-офф. Обе команды закончили без побед, но их прощальный матч стал настоящим украшением группы A и всего группового этапа.

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    «Мы приехали побеждать, а не вылетать. Будем разбирать ошибки. Но за этот матч ребята могут гордиться собой», — сказал Мартин Ансельми, тренер «Порту».

    В Нью-Джерси зрители проводили игроков стоя: в этот вечер все получили то, за что любят футбол — голы, эмоции и безумие до последнего свистка.

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