Роналду и Месси могут стать партнерами благодаря Зидану

Медиа сообщают о готовности Зинедина Зидана возглавить летом ПСЖ, а также о желании подписать Криштиану Роналду. Разбираемся, что из этого может получиться.

Зидан может стать новым наставником ПСЖ

Мечта многих любителей футбола — увидеть Лионеля Месси и Криштиану Роналду в одной команде. Это может показаться утопией, но, если верить сообщениям медиа, для Зинедина Зидана это не так. Французский тренер, которого слухи связывают с назначением в ПСЖ, намерен собрать в Париже двух звезд, которые напряженно боролись за футбольный трон в последние годы.

Неумолимое желание «Пари Сен-Жермен» стать королем Европы побудило руководителей клуба выложить миллионы евро за самых ярких звезд футбола. Не случайно сейчас лидер Лиги 1 может похвастаться такими видными игроками, как Месси, Килиан Мбаппе, Неймар, Серхио Рамос и другими.

Однако этого кажется недостаточно для амбиций французского клуба. Между тем, недавний вылет коллектива в 1/8 финала Кубка Франции, похоже, стал смертельным ударом для нынешнего наставника Маурисио Почеттино. Поэтому теперь, отмечает пресса, ПСЖ более чем когда-либо ищет лучшие варианты замены аргентинца на тренерской скамейке. И лучше всего на этот пост подходит не кто иной, как Зинедин Зидан.

У ПСЖ есть шанс собрать вместе Месси и Роналду

Именно Зизу привел «Реал» к его самому большому успеху за полвека, выиграв три Лиги чемпионов кряду, не считая других трофеев. Он способен справиться с вызовом сделать парижан лучшими в Европе, и его цель столь же амбициозна, как и у клуба. Есть информация, что француз уже провел переговоры с правлением по поводу будущего назначения.

Нет сомнений, что Криштиану Роналду уже находится на завершающей стадии своей карьеры. Совсем недавно португальцу исполнилось 37 лет, хотя, похоже, что возраст его не тяготит. Он продолжает оказывать решающее влияние в любой команде, и Зидан это наверняка осознает.

Так получилось, что контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» действует до июня 2023 года. Покинуть клуб до этого времени аргентинцу будет довольно сложно, так что вряд ли он покинет команду грядущим летом. В свою очередь, соглашение португальца с «Манчестер Юнайтед» действует на такой же период.

Зидан способен привести ПСЖ к триумфу в Европе

Уже есть много слухов о том, что Роналду недоволен ситуацией на «Олд Траффорд», ведь стабильно плохие результаты его команды его удручают, поэтому в конце этого сезона суперфорвард может уйти. В таком случае в бой может вступить ПСЖ, который уже пытался подписать его раньше, но безуспешно. Сейчас выпала отличная возможность. И Зидан, конечно, играет фундаментальную роль в том, чтобы мечта многих могла сбыться.

Лидер Лиги 1 планирует серьезную перестройку, а также готовится к возможному уходу Килиана Мбаппе, и, похоже, его руководстве считают, что бывший главный тренер «Реала» — тот человек, который поведет их в новую эру и наведет порядок в разрозненной команде.

В интересе парижского клуба к Зидану нет ничего нового, и пару месяцев назад были разговоры о его назначении, но в итоге и ПСЖ, и Почеттино решили продолжить сотрудничество до конца текущей кампании. Если бы «МЮ» сумел бы пригласить Почеттино в середине сезона (о таких попытках писали в медиа), то это изменило бы ситуацию и ускорило бы интерес ПСЖ к Зизу, но, похоже, все стороны заморозили этот процесс до лета.

Зидан и Роналду способны компенсировать уход Мбаппе

Хотя на сегодня мы все еще говорим о гипотезах, эффект от назначения экс-наставника в ПСЖ и ухода Мбаппе будет огромным. Не стоит забывать, что Зидан родился в Марселе — городе принципиального соперника парижан, и некоторые из его болельщиков могут негативно воспринять этот шаг.

С другой стороны, в Катаре надеются, что столь громкое имя, как Зидан, может смягчить удар по имиджу ПСЖ, если Мбаппе все же покинет команду. С приближением чемпионата мира по футболу 2022 года идея состоит в том, чтобы рядом с Лионелем Месси появилась еще одна суперзвезда, а лучше — две, и Зидан, хотя уже и не игрок, вполне может соответствовать всем требованиям благодаря своей глобальной привлекательности и репутации. Что уж говорить о Роналду.