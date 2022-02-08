Победа над «Атлетико» знаменует возрождение «Барселоны»

«Барселона» в эффектном стиле победила действующего чемпиона Испании «Атлетико» (4:2) в последнем туре Ла Лиги. Разбираемся, что это значит для перспектив команды.

«Барселона» возвращается в топ-4

В победном матче «Барселоны» над «Атлетико» было почти все: отличные голы, слабая защита, красная карточка (даже две), выбежавший на поле фанат, Дани Алвес, который играет, как Дани Алвес, и, что особенно важно, три больших очка для подопечных Хави.

Была также картина почти полного «Камп Ноу», ревущего во весь голос в восторге от игры каталонцев, которые снова были очень похожи на себя прежних из успешной эпохи. В игре хозяев поля была напористость и скорость передач, которых не было давно.

Все это способствовало захватывающей игре команды и результату, который вернул «блауграна» в топ-4 Ла Лиги впервые с сентября. Впереди еще долгий путь, но эта игра, этот исход и это выступление наверняка укрепят веру и оптимизм по поводу того, что дружина Хави должна попасть в Лигу чемпионов.

Январские подписания реально усилили «Барселону»

Трансферная политика «Барселоны» в последние годы была неудачной, но нет никаких сомнений в том, что январские подписания придали команде столь необходимое качество. Дани Алвес сделал результативную передачу, забил гол и получил красную карточку. Ферран Торрес также отметился ассистом и снова был эффективен, особенно благодаря своим движениям без мяча и атлетизму.

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А еще был Адама Траоре, который привнес столь необходимую искру в игру «Барселоны» и доставил «Атлетико» всевозможные проблемы в обороне. Хави также смог выпустить на поле Пьера-Эмерика Обамеянга на последние полчаса, и тот показал себя готовым усердно работать с мячом и без мяча даже на последних минутах.

Это сильно отличается от того, что было совсем недавно, когда из-за травм наставник каталонцев был вынужден обращаться к услугам Люка де Йонга и необстрелянным игрокам второй команды клуба, тогда как сейчас в его распоряжении есть те исполнители, с которыми можно добиться успеха уже в текущей кампании.

Молодежь «Барселоны» стремительно и успешно учится

Еще один футболист, который часто кажется новым игроком, — Гави, который продолжает радовать в свой дебютный сезон в первой команде. 17-летний футболист снова сыграл слева в атаке с Ферраном Торресом и Траоре и забил свой второй мяч в Ла Лиге нынешнего сезона. К великолепной же игре Педри все уже давно привыкли.

Требуются месяцы, чтобы тренер привил команде свой стиль, особенно если речь идет о необходимости воскресить сдавшего гранда. Но возрождение должно где-то начинаться, и эффектная победа над «Атлетико» со счетом кажется началом новых свершений «блауграна».

«Барселона», похоже, возвращается на былые позиции

В январское трансферное окно клуб не смог подписать новичков в оборону и вместо этого приобрел трех нападающих в лице Траоре, Обамеянга и Торреса, а также правого защитника Алвеса, хотя он в основном и действует в нападении, о чем свидетельствуют его гол и ассист, равно как и его недостатки в защите, которые в конечном итоге привели к удалению бразильца.

Между тем, нацеленная вперед атакующая игра Траоре вернула болельщикам «Барселоны» те острые ощущения, которых они были лишены с момента ухода Лионеля Месси, а игра в целом напоминала победу «блауграна» над «Атлетико» со счетом 3:1 в январе 2015 года.

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Затем команда, в чьей силе также сомневались, была неудержима: Неймар, Луис Суарес и Месси забивали, что вызвало возрождение коллектива, в результате чего он рванул к треблу. Эта победа не может сделать то же самое, но она может стать началом чего-то значительного. Футбол Хави постепенно прививается, команда обновляется, игра улучшается, и результат приходит — это похоже на возрождение.