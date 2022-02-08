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    Победа над «Атлетико» знаменует возрождение «Барселоны»

    Как воспринимать успехи каталонцев?

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    Гави — символ светлого будущего «Барселоны»
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    Гави — символ светлого будущего «Барселоны»
    «Барселона» в эффектном стиле победила действующего чемпиона Испании «Атлетико» (4:2) в последнем туре Ла Лиги. Разбираемся, что это значит для перспектив команды.

    «Барселона» возвращается в топ-4

    В победном матче «Барселоны» над «Атлетико» было почти все: отличные голы, слабая защита, красная карточка (даже две), выбежавший на поле фанат, Дани Алвес, который играет, как Дани Алвес, и, что особенно важно, три больших очка для подопечных Хави.

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    • Была также картина почти полного «Камп Ноу», ревущего во весь голос в восторге от игры каталонцев, которые снова были очень похожи на себя прежних из успешной эпохи. В игре хозяев поля была напористость и скорость передач, которых не было давно.

    Все это способствовало захватывающей игре команды и результату, который вернул «блауграна» в топ-4 Ла Лиги впервые с сентября. Впереди еще долгий путь, но эта игра, этот исход и это выступление наверняка укрепят веру и оптимизм по поводу того, что дружина Хави должна попасть в Лигу чемпионов.

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    Январские подписания реально усилили «Барселону»

    Трансферная политика «Барселоны» в последние годы была неудачной, но нет никаких сомнений в том, что январские подписания придали команде столь необходимое качество. Дани Алвес сделал результативную передачу, забил гол и получил красную карточку. Ферран Торрес также отметился ассистом и снова был эффективен, особенно благодаря своим движениям без мяча и атлетизму.

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    А еще был Адама Траоре, который привнес столь необходимую искру в игру «Барселоны» и доставил «Атлетико» всевозможные проблемы в обороне. Хави также смог выпустить на поле Пьера-Эмерика Обамеянга на последние полчаса, и тот показал себя готовым усердно работать с мячом и без мяча даже на последних минутах.

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    • Это сильно отличается от того, что было совсем недавно, когда из-за травм наставник каталонцев был вынужден обращаться к услугам Люка де Йонга и необстрелянным игрокам второй команды клуба, тогда как сейчас в его распоряжении есть те исполнители, с которыми можно добиться успеха уже в текущей кампании.

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    Еще один футболист, который часто кажется новым игроком, — Гави, который продолжает радовать в свой дебютный сезон в первой команде. 17-летний футболист снова сыграл слева в атаке с Ферраном Торресом и Траоре и забил свой второй мяч в Ла Лиге нынешнего сезона. К великолепной же игре Педри все уже давно привыкли.

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    • Требуются месяцы, чтобы тренер привил команде свой стиль, особенно если речь идет о необходимости воскресить сдавшего гранда. Но возрождение должно где-то начинаться, и эффектная победа над «Атлетико» со счетом кажется началом новых свершений «блауграна».

    «Барселона», похоже, возвращается на былые позиции

    В январское трансферное окно клуб не смог подписать новичков в оборону и вместо этого приобрел трех нападающих в лице Траоре, Обамеянга и Торреса, а также правого защитника Алвеса, хотя он в основном и действует в нападении, о чем свидетельствуют его гол и ассист, равно как и его недостатки в защите, которые в конечном итоге привели к удалению бразильца.

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    • Между тем, нацеленная вперед атакующая игра Траоре вернула болельщикам «Барселоны» те острые ощущения, которых они были лишены с момента ухода Лионеля Месси, а игра в целом напоминала победу «блауграна» над «Атлетико» со счетом 3:1 в январе 2015 года.

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    Затем команда, в чьей силе также сомневались, была неудержима: Неймар, Луис Суарес и Месси забивали, что вызвало возрождение коллектива, в результате чего он рванул к треблу. Эта победа не может сделать то же самое, но она может стать началом чего-то значительного. Футбол Хави постепенно прививается, команда обновляется, игра улучшается, и результат приходит — это похоже на возрождение.

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