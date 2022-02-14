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    «Барселона» прогрессирует при Хави, но не в атаке

    Реакция прессы на матч «Эспаньол» — «Барселона»

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    Люк де Йонг принес «Барселоне» победу
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    Люк де Йонг принес «Барселоне» победу
    В 24 туре испанской Ла Лиги «Эспаньол» и «Барселона» разошлись миром со счетом 2:2. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Эспаньол» поплатился за удаление Меламеда

    «В этом дерби действительно было все. Драма, фантастическая концовка, красные карточки, неприязнь между обеими командами, незасчитанный гол — список можно продолжать. Тем не менее, за ту борьбу и качество, которые продемонстрировал "Эспаньол", его наставник Висенте Морено будет расстроен, ведь его команда не смогла обеспечить свою первую победу над "Барселоной" на [открывшемся в 2009 году] новом стадионе», — отмечает Eurosport.

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    • «Ближе к концу арбитр потерял контроль над игрой, и "Эспаньол" оказался злейшим врагом самому себе, поскольку Нико Меламед получил красную карточку в добавленное время — решение, которое побудило рефери набросить еще одну минуту к добавленному времени. Это дорого обошлось, поскольку Люк де Йонг забил пулевым ударом головой всего вторым касанием, чтобы самым жестоким образом наказать соперника».

    «Барселону» спас ее неклассический футбол

    «Успех в матче с "Атлетико", а также победа "Бетиса" над "Леванте" и "Реал Сосьедада" над "Гранадой" подняли планку для "Барселоны" перед каталонским дерби с "Эспаньолом". Для подопечных Хави четвертое место — задача-минимум. И хотя им почти удалось зацепиться за последнее место в зоне Лиги чемпионов, в их игре в Корнелье было мало повода для радости», — пишет в колонке AS Альфредо Реланьо.

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    «Хозяева будут чувствовать себя обиженными — они упорно работали все 90 минут, и победа была в пределах их досягаемости, когда шли последние секунды добавленного времени. Гол, который сранял счет, был забит после навеса Адама Траоре и удара головой Люка де Йонга — не совсем привычная "Барселона". Просто классический футбол — футбол на века».

    Характер «Барселона» должен радовать ее фанатов

    «Высокорослый нидерландский нападающий, которого в этом сезоне снова и снова выталкивают на выход, пока в клуб прибыло множество именитых форвардов (Адама Траоре, Пьер-Эмерик Обамеянг, Ферран Торрес), появился на поле в добавленное время, чтобы отозваться на подачу Траоре и пробить мимо отчаявшегося Диего Лопеса и принести команде ничью», — отмечает в материале ESPN Джеймс Тайлер.

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    • «Трудно узнавать что-то новое об этой команде "Барселоны", работа над которой ведется, скажем, с 2019 года, но воскресная твердость перед лицом раздражения была долгожданным зрелищем для их болельщиков. Стойкость и настойчивость могут иметь значение, когда дела идут не так, как хотелось бы. Так оно и оказалось на поле своих принципиальных оппонентов».

    Атака «Барселоны» снова испытывает проблемы

    «И Ферран Торрес, и Адама Траоре были в стартовом составе, а Пьер-Эмерик Обамеянг и Усман Дембеле вышли со скамейки запасных в попытке "Барселоны" изменить ход игры после камбэка "Эспаньола". Несмотря на то, что Хави собрал всю свою огневую мощь, его нападающие не смогли попасть в сетку вплоть до добавленного времени, когда энергичный Траоре ассистировал Люку де Йонгу, который сравнял счет головой на последней минуте», — пишет на страницах Marca Луис Рохо.

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    • «Следует отметить, что Люк де Йонг — единственный форвард, который забивал за "Барселону" в последних двух матчах, в то время как другие авторы мячей Жорди Альба, Дани Алвес, Рональд Араухо, Гави и Педри действуют из глубины. "Блауграна" прибавил при Хави, но новички еще не сыгрались, пребывая в клубе всего несколько недель. Тем не менее, "Барселоне" нужно срочно найти решение, чтобы достичь своих целей в этом сезоне, поскольку в четверг состоится их матч в Лиге Европы против "Наполи"».

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