Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Подводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ

    Юри Альберто, Шамар Николсон, Ян Кухта и другие

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы РПЛ Футбол России Зенит Локомотив Спартак ЦСКА Краснодар
    Вся лентаСамое главное
    Юри АльбертоПодводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ Канте стал героем матча«Челси» и без Лукаку показал «Лиллю» разницу в классе Вячеслав Сенченко против Рикки ХаттонаВячеслав Сенченко: Вряд ли кто-либо из бойцов UFC построит успешную карьеру в боксе
  • 20:35
    • ISU сократит количество компонентов в фигурном катании и изменит критерии их оценки
  • 17:27
    • Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Дубае
  • 16:16
    • Агент хавбека «Лестера» Менди: «Спартак» и ЦСКА к нам не обращались
    Все новости спорта
    Юри Альберто
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юри Альберто
    В нашей статье рассмотрим самые топовые трансферы, которые совершили российские клубы в зимнее трансферное окно.
    В ночь с 22 на 23 февраля в России закрылось трансферное окно. За это время многие клубы неплохо усилились. По традиции, наибольшие усиления провели топы РПЛ. Особенно интересные сделки удались, «Зениту» и «Спартаку». Также не отставали ЦСКА, «Краснодар», ну и «Локомотив», который нашел хорошего нападающего.

    Вашему вниманию подборка наиболее интересных переходов зимнего трансферного окна.

    Юри Альберто

    Из «Интернасьоналя» в «Зенит» за 25 млн евро

    Безусловно топовый трансфер этой зимы для РПЛ. Благодаря ему «Зенит» вошел в топ-10 клубов Европы, которые больше всех потратили на трансферы в зимний период, заняв там 9 место.

    Контракт с форвардом был подписан на 5 лет. Он уже успел провести первую официальную игру за клуб. Речь идет о матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом», который победой испанцев со счетом 3:2. 20-летний бразилец результативными действиями не отметился.

    На Юри Альберто возлагают большие надежды. Все-таки деньги были выплачены немаленькие. В прошлом сезоне бразильской Серии А игрок забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах. Также до перехода в «Зенит» он успел провести одну встречу в Лиге Гаушу, в которой отметился голом.

    Рыночная стоимость 20-летнего бразильца на момент покупки составляла 12 млн евро, если верить Transfermarkt.

    Шамар Николсон

    Из «Шарлеруа» в «Спартак» за 8 млн евро

    Этот трансфер тоже наделал немало шума. С него практически началась «гонка вооружений» топов РПЛ.

  • Трансферный дайджест. 15-21 февраля
  • Что выберет Холанн, Бэйл в МЛС и другие трансферные слухи
  • 21/02/2022

    • Николсон — достаточно интересный футболист, который сочетает в себе качества таранного форварда и быстрого нападающего. Причем вырос он, как профессионал, очень быстро. Еще в 2019 году о нем почти никто не слышал.

    В прошлом сезоне Шамар играл за «Шарлеруа» в чемпионате Бельгии, где в 18 матчах забил 13 голов и отдал 5 голевых передач. Посмотрим, как ему удастся адаптироваться к игре в российской Премьер-лиге.

    Отметим, что «Спартак» заплатил за него чуть выше его трансферной стоимость. Он оценивается в 6,50 млн евро.

    Хуниор Алонсо

    Из «Атлетико Минейро» в «Краснодар» за 8 млн евро

    Очень серьезное усиление для «быков». Алонсо в третий раз возвращается в Европу. До этого он успел поиграть за «Лилль» и «Сельту».

    С каждым сезоном трансферная стоимость 29-летнего игрока сборной Парагвая растет. На момент перехода в «Краснодар» его цена на Transfermarkt составляла 7 млн евро.

    С «Атлетико» Алонсо стал победителем чемпионата Бразилии в сезоне 2020/2021, по итогам которого даже получил престижный личный трофей Bola de Prato, как один из лучших защитников.

    Ян Кухта

    Из «Славии» в «Локомотив» за 5 млн евро

    «Локомотив» подписал 25-летнего форварда пражской «Славии» без переплат. Клуб отдал за него ту же сумму, которая указана у него в графе трансферной стоимости.

    Ян Кухта является игроком национальной сборной Чехии. Его дебют состоялся 8 октября 2021 года. В активе у него уже 4 матча.

    На клубном уровне футболист добился высот в чемпионате Чехии, где выиграл титул чемпиона и Кубок Чехии в составе «Славии».

    В текущем сезоне игрок провел 16 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи в чешской лиге Фортуна. Также на его счету 3 гола в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

    Эрик Бутхейм

    Из «Буде-Глимт» в «Краснодар» за 5 млн евро

    Еще один хороший форвард из клуба, принимающего участие в Лиге конференций. К слову, за 6 туров групповой стадии Бутхейм забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

    Всего в нынешнем сезоне у футболиста 14 матчей с учетом всех турниров на клубном уровне, 7 голов и 6 результативных передач. В прошлом сезоне Эрик занял 4 место в списке бомбардиров чемпионата Норвегии и выиграл с клубом титул чемпиона страны.

    «Краснодар» заплатил за него 5 млн евро при его номинальной цене в 4 млн. Контракт подписан до конца июня 2025 года.

    Иван Сергеев

    Из «Крыльев Советов» в «Зенит» за 2,15 млн евро

    Лучший бомбардир «Крыльев Советов» Иван Сергеев получил отличный шанс, перейдя в «Зенит». Вообще нынешний сезон для игрока является прорывным. Кроме переезда в Санкт-Петербург у игрока случился дебют в сборной России (ноябрь 2021).

    Сергеев в этом сезоне провел за «Крылья» 18 матчей (6 голов и 4 передачи). После перехода в «Зенита» он дебютировал в Лиге Европы.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Напомним, что в сезоне 2020/2021, когда «Крылья» выступали в ФНЛ, Сергеев установил рекорд, забив 40 голов в 39 поединках турнира.

    Контракт с 26-летним форвардом подписан до конца сезона 2024/25.

    Хесус Медина

    Свободный агент в ЦСКА

    Контракт Хесуса Медины с ЦСКА рассчитан на 3,5 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента. «Армейцы» неплохо сэкономили, учитывая, что рыночная стоимость игрока 5 млн евро.

    В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Нью-Йюрк Сити», с которым он выиграл МЛС.

    Прошлый год в МЛС стал для Медины самым прорывным. Он провел 37 матчей в составе «горожан», забив 9 голов и отдал 2 ассиста. Вполне неплохая статистика, как для полузащитника.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры