Подводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ

В ночь с 22 на 23 февраля в России закрылось трансферное окно. За это время многие клубы неплохо усилились. По традиции, наибольшие усиления провели топы РПЛ. Особенно интересные сделки удались, «Зениту» и «Спартаку». Также не отставали ЦСКА, «Краснодар», ну и «Локомотив», который нашел хорошего нападающего.

Вашему вниманию подборка наиболее интересных переходов зимнего трансферного окна.

Юри Альберто

Из «Интернасьоналя» в «Зенит» за 25 млн евро

Безусловно топовый трансфер этой зимы для РПЛ. Благодаря ему «Зенит» вошел в топ-10 клубов Европы, которые больше всех потратили на трансферы в зимний период, заняв там 9 место.

Контракт с форвардом был подписан на 5 лет. Он уже успел провести первую официальную игру за клуб. Речь идет о матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом», который победой испанцев со счетом 3:2. 20-летний бразилец результативными действиями не отметился.

Юри Алберто — в «Зените»!

Футбольные клубы «Зенит» и «Интернасьонал» достигли соглашения о переходе бразильского нападающего. Контракт с игроком рассчитан на пять лет. — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 30, 2022

На Юри Альберто возлагают большие надежды. Все-таки деньги были выплачены немаленькие. В прошлом сезоне бразильской Серии А игрок забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах. Также до перехода в «Зенит» он успел провести одну встречу в Лиге Гаушу, в которой отметился голом.

Рыночная стоимость 20-летнего бразильца на момент покупки составляла 12 млн евро, если верить Transfermarkt.

Шамар Николсон

Из «Шарлеруа» в «Спартак» за 8 млн евро

Этот трансфер тоже наделал немало шума. С него практически началась «гонка вооружений» топов РПЛ.

Николсон — достаточно интересный футболист, который сочетает в себе качества таранного форварда и быстрого нападающего. Причем вырос он, как профессионал, очень быстро. Еще в 2019 году о нем почти никто не слышал.

В прошлом сезоне Шамар играл за «Шарлеруа» в чемпионате Бельгии, где в 18 матчах забил 13 голов и отдал 5 голевых передач. Посмотрим, как ему удастся адаптироваться к игре в российской Премьер-лиге.

Официально: Шамар Николсон — новый форвард «Спартака» 🔴⚪️

Контракт с нападающим сборной Ямайки и одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026-го года 📝

Добро пожаловать, Шамар! 🇯🇲 pic.twitter.com/ztNVKYJBe3 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

Отметим, что «Спартак» заплатил за него чуть выше его трансферной стоимость. Он оценивается в 6,50 млн евро.

Хуниор Алонсо

Из «Атлетико Минейро» в «Краснодар» за 8 млн евро

Очень серьезное усиление для «быков». Алонсо в третий раз возвращается в Европу. До этого он успел поиграть за «Лилль» и «Сельту».

С каждым сезоном трансферная стоимость 29-летнего игрока сборной Парагвая растет. На момент перехода в «Краснодар» его цена на Transfermarkt составляла 7 млн евро.

«Краснодар» и «Атлетико Минейро» @Atletico согласовали трансфер Хуниора Алонсо @junior_alonso4 🤝

Личный контракт с парагвайским защитником будет подписан по итогам медобследования. Подробности 👇https://t.co/drnaHCnJPY — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 7, 2022

С «Атлетико» Алонсо стал победителем чемпионата Бразилии в сезоне 2020/2021, по итогам которого даже получил престижный личный трофей Bola de Prato, как один из лучших защитников.

Ян Кухта

Из «Славии» в «Локомотив» за 5 млн евро

«Локомотив» подписал 25-летнего форварда пражской «Славии» без переплат. Клуб отдал за него ту же сумму, которая указана у него в графе трансферной стоимости.

Ян Кухта является игроком национальной сборной Чехии. Его дебют состоялся 8 октября 2021 года. В активе у него уже 4 матча.

На клубном уровне футболист добился высот в чемпионате Чехии, где выиграл титул чемпиона и Кубок Чехии в составе «Славии».

⚡️ Прибыло подкрепление!

🇨🇿 Нападающий сборной Чехии Ян Кухта — игрок «Локомотива»!

🚂 Добро пожаловать в красно-зелёную семью, Ян! pic.twitter.com/J1OaNC4pKy — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 12, 2022

В текущем сезоне игрок провел 16 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи в чешской лиге Фортуна. Также на его счету 3 гола в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

Эрик Бутхейм

Из «Буде-Глимт» в «Краснодар» за 5 млн евро

Еще один хороший форвард из клуба, принимающего участие в Лиге конференций. К слову, за 6 туров групповой стадии Бутхейм забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Всего в нынешнем сезоне у футболиста 14 матчей с учетом всех турниров на клубном уровне, 7 голов и 6 результативных передач. В прошлом сезоне Эрик занял 4 место в списке бомбардиров чемпионата Норвегии и выиграл с клубом титул чемпиона страны.

⚡Норвежский форвард Эрик Бутхейм усилил «Краснодар»

Футбольные клубы «Краснодар» и норвежский «Будё-Глимт» @Glimt оформили трансфер 21-летнего нападающего в ряды «быков». Контракт подписан до конца июня 2025 года.

Подробности 👇https://t.co/9NnCyUgoeZ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 22, 2021

«Краснодар» заплатил за него 5 млн евро при его номинальной цене в 4 млн. Контракт подписан до конца июня 2025 года.

Иван Сергеев

Из «Крыльев Советов» в «Зенит» за 2,15 млн евро

Лучший бомбардир «Крыльев Советов» Иван Сергеев получил отличный шанс, перейдя в «Зенит». Вообще нынешний сезон для игрока является прорывным. Кроме переезда в Санкт-Петербург у игрока случился дебют в сборной России (ноябрь 2021).

Сергеев в этом сезоне провел за «Крылья» 18 матчей (6 голов и 4 передачи). После перехода в «Зенита» он дебютировал в Лиге Европы.

Напомним, что в сезоне 2020/2021, когда «Крылья» выступали в ФНЛ, Сергеев установил рекорд, забив 40 голов в 39 поединках турнира.

Контракт с 26-летним форвардом подписан до конца сезона 2024/25.

Хесус Медина

Свободный агент в ЦСКА

Контракт Хесуса Медины с ЦСКА рассчитан на 3,5 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента. «Армейцы» неплохо сэкономили, учитывая, что рыночная стоимость игрока 5 млн евро.

В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Нью-Йюрк Сити», с которым он выиграл МЛС.

Прошлый год в МЛС стал для Медины самым прорывным. Он провел 37 матчей в составе «горожан», забив 9 голов и отдал 2 ассиста. Вполне неплохая статистика, как для полузащитника.