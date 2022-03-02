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    «Тоттенхэму» с Конте не по пути

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    Антонио Конте
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    Антонио Конте
    «Тоттенхэм» потерпел очередное поражение, вылетев из Кубка Англии в матче с «Мидлсбро». Выясняем, что не так с командой.

    Победа над «Манчестер Сити» не стала импульсом для «Шпор»

    После победы над «Манчестер Сити» Антонио Конте заявил, что его подопечные были лучшей группой, с которой он работал с точки зрения отношения. Перед последующим матчем с «Бернли» менеджер «Тоттенхэма» показался расслабленным и довольным на брифинге для СМИ, предполагая, что его неустанные сообщения о менталитете, необходимости страдать, жить и дышать работой — особенно неудачами — доходят до игроков.

    Присутствовавшим казалось, что это поворотный момент четырехмесячного пребывания итальянца на посту рулевого лондонцев. После домашних поражений в АПЛ от «Саутгемптона» и «Вулверхэмптона» Конте хотел бросить всю свою энергию на изменение настроения в команде.

    Тем не менее, за этим последовали два новых поражения — в Премьер-лиге от «Бернли» и Кубке Англии от «Мидлсбро». В поединке с первым коллектив Конте снова взялся за свое и потерпел шестое поражение в 10 последних матчах. «Может быть, в этот момент... я не знаю... я не настолько хорош, чтобы улучшить ситуацию», — позволил себе признаться итальянец перед игрой с «кларетовыми».

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    Было что-то новое и тревожное в неудаче «Тоттенхэма» от «Бернли» — это было ярко выраженное чувство беспомощности покорности. Ранее, в преддверии и во время январского трансферного окна, возникало ощущение или опасение, что, если Конте не получит нужных подписаний, он может уйти. Но что теперь?

    Конте не получил желаемого усиления

    Январь прошел не так, как бы ему хотелось: клуб упустил свои приоритетные цели: Адама Траоре перешел в «Барселону», а Луис Диас — в «Ливерпуль». Лондонцы смогли избавиться от группы нежелательных исполнителей — Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо, Брайана Хиля и Деле Алли, и усилились Родриго Бентанкуром и Деяном Кулусевски, чтобы, по словам Конте, сделать состав «более полным».

    Но январь прошел, и до лета еще далеко. Рулевой «Шпор» все равно чувствует, что его позиции в клубе недостаточно сильны, чтобы начать оказывать давление на руководство для более масштабной перестройки (хотя далеко не факт, что он это сделает), и он просто должен работать с тем, что у него есть в последние три месяца сезона.

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    • Конте, кажется, довольно быстро понял, что технический уровень тех, кого он унаследовал исполнителей, которые он получил после своего назначения оказался гораздо ниже, чем он надеялся. Даже когда команда не проиграла в его первых девяти матчах лиги, выиграв шесть, он предупреждал, что она испытывает проблемы.

    Самая большая проблема итальянца и та, которая привела к самым большим трениям с советом директоров, — это скорость, с которой он и его боссы хотели вывести коллектив с текущего переходного периода. Он похож на тот, который был у Маурисио Почеттино, пришедший в 2014 году — еще нужно пройти через множество неудач.

    «Шпоры» не могут удовлетворить трансферные запросы Конте

    Конте хочет подписания готовых игроков, у которыъ есть опыт достижения успеха, и которые сразу же могли бы изменить ситуацию, а это дорого, но пока ему дали пару исполнителей «на вырост» в лице Бентанкура и Кулусевски, при всем их неплохом качестве.

    Но откровенно говоря, чего он ожидал? Под руководством Даниэля Леви «Шпоры» всегда стремились быть проницательными на рынке, беря игроков с потенциалом развития в течение более длительного периода. Вопрос о том, подойдет ли «Тоттенхэму» печально известный своей требовательностью и нетерпеливостью Конте, вопросы по поводу чего возникли сразу после его назначения.

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    • Несколько недель было ощущение, что тренер не продержится на своем посту дольше летнего трансферного окна. Риск конфликта из-за подписания и перестройки состава высок. Однако клуб не захочет увольнять его по двум причинам.

    Во-первых, если они это сделают, им, вероятно, придется выплатить ему компенсацию в размере стоимости его контракта, который должен действовать до июня 2023 года.

    «Тоттенхэму» слишком дорого увольнять Конте

    По информации The Sun, зарплата Конте за последующие полтора года обойдется «Тоттенхэму» примерно в 20 млн фунтов. Эту проблему может решить сам Конте, если уйдет в отставку сам, потому что выглядит как человек, который готов уйти в отставку, а не ждать, пока его не уволят после стенаний в СМИ.

    Но главная причина, по которой «Шпоры» не захотят потерять Конте, заключается в том, что он действительно тренер мирового класса, и они не могут позвать кого-то получше.

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    • Клуб провел все минувшее лето, пытаясь найти наставника уровня Конте, и потерпел неудачу, прежде чем неохотно назначить Нуну Эспириту Санту только чтобы уволить его через 124 дня. В конце концов итальянца убедили, но не прошло и четырех месяцев, как он решил, что либо лондонцы не стоят его времени, либо он недостаточно хорош, чтобы чудесным образом превратить их в топ-команду. Если специалист все же уйдет, у «Тоттенхэма» возникнет огромная проблема с поиском подходящей замены.

    Конте может заменить только легенда «Тоттенхэма»

    Какой уважающий себя менеджер возьмется за проект, который, как доказали Жозе Моуринью и Антонио Конте, видится невыполнимым? Планка была установлена настолько высоко, что фанаты «Шпор» потребуют другого топ-кандидата, чтобы заменить итальянца, если он уйдет, тогда как Конте натравил болельщиков и правление друг на друга. Естественно, болельщики встанут на сторону менеджера, когда он публично потребует увеличения амбиций и инвестиций в команду.

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    • Если лондонцы заменят его кем-то менее статусным, то есть риск, что фанаты, которые поддержали итальянца, сочтут нового менеджера креатурой правления клуба. Единственный способ, которым «Шпоры» могут нанять кого-то, кого болельщики гарантированно поддержат, — это нанять легенду клуба.

    Так что не стоит удивляться, если Райан Мейсон или Ледли Кинг получат работу до конца сезона. Также не будет сюрпризом, когда обнаружится, что даже одна из легенд лондонцев не сможет работать лучше, чем Конте с точно такими же игроками. Но и с итальянцем им не по пути.

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