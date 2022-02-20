«Челси» нужно улучшить атаку для борьбы за чемпионство

В рамках 26-го тура АПЛ «Челси» на выезде победил «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Челси» снова выиграл в последний момент

«"Челси" выработал полезную привычку оставлять все на последнюю минуту, и ему понадобился удар Хакима Зиеша в конце матча, чтобы вырвать едва заслуженную победу. Но приехав сюда без крайних вингбеков и будучи вынужденным провести тактическую перестановку через несколько дней после завоевания титула чемпионом мира, Томас Тухель, конечно же, не жаловался», — пишет на страницах The Guardian Эд Ааронс.

«Прошло четыре недели после победы "Синих" над "Тоттенхэмом" в их последнем матче АПЛ, и за это время им потребовалось дополнительное время, чтобы одолеть "Плимут" и "Палмейрас". Успех в Абу-Даби на прошлой неделе означал, что теперь их форма гордо украшает новый значок, обозначающим статус чемпиона мира среди клубов — честь, которой явно были рады на "Стэмфорд Бридж"".

Лукаку снова провел невзрачный матч

'До этого момента гостям было трудно атаковать решительную оборону Кристал Пэлас, и особенно страдал Ромелу Лукаку. Без травмированных крайних защитников Риса Джеймса и Бена Чилуэлла Тухель перешел со схемы 5-3-2 на 4-3-3, но бельгийцу не хватало передач, и за всю игру у него было всего семь касаний мяча', — отмечает в отчете BBC про поединок Шамун Хафез.

'Лукаку забил в обеих матчах на Клубном чемпионате мира, но за последние восемь игр во внутренних турнирах забил лишь один гол, и остаются вопросы о том, вписывается ли он в систему игры Челси. Он был вовлечен в атаку, после которой был забит незасчитанный гол на 75-й минуте, когда Зиеш нанес сокрушительный удар, но Лукаку не смог рассчитать время, когда ему стоит вырваться вперед, и попал в офсайд'.

Тухель терпелив в отношении Лукаку

'Это наименьшее количество касаний в одном матче АПЛ для футболиста, сыгравшего полные 90 минут с тех пор, как эти данные стали доступны в сезоне 2003/04. Это было вялое выступление Челси — Томас Тухель говорит, что его подопечные вымотаны, — из-за чего у Лукаку не было сил, но он очень слабо проявлял себя на любом участке поля', — присоединяется к критике форварда Дзинни Босуэлл в обзоре Sky Sports.

'Ему не удалось нанести ни одного удара, он не выиграл ни одной из своих четырех дуэлей и потерял мяч в двух случаях из шести. За день до игры Тухель призвал проявить терпение в отношении формы Лукаку в Челси, но будет интересно посмотреть, сможет ли немец практиковать то, что он проповедует, пока его звездный нападающий продолжает испытывать проблемы'.

'Челси' застрял на третьем месте

'Победа удерживает Синих на третьем месте, на семь очков отставая от Ливерпуля и на семь — опережая Манчестер Юнайтед. Тот факт, что они до такой степени изолированы в лиге, является отражением как превосходного качества, которым Челси обладает по сравнению с большинством остальных команд, так и отсутствия сыгранности в атаке, которую так часто демонстрируют два клуба над ними в таблице', — отмечает в материале ESPN Джеймс Олли.

'Когда Манчестер Сити начал игру с Тоттенхэмом позже в субботу, команда Гвардиолы забила 61 гол до начала матча [и 62 — после], что на три меньше, чем у Ливерпуля (64), хотя оба они далеко впереди в сравнении с 49 голами у Челси. Лондонский гранд отличился в кубковых турнирах, но чтобы претендовать на чемпионский титул в АПЛ, им нужно нечто большее в атаке, чем в отчетном поединке'.