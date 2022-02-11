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    Жота и Диас удержали «Ливерпуль» в чемпионской гонке

    Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Лестер»

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    Жота стал героем матча
    В 24-м туре АПЛ «Ливерпуль» на своем поле победил «Лестер» (2:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Диас успешно дебютировал за «Ливерпуль»

    «Прямо в команду, прямо в центр внимания. Сразу к делу и показывая, почему "Ливерпуль" подписал его. Возможно, Луис Диас провел свой полноценный дебют за клуб благодаря некоторым обстоятельствам — Садио Мане еще не видели в составе после позднего возвращения с Кубка африканских наций, а Мохамед Салах вышел на замену после четырех матчей кряду, в которых было дополнительное время», — пишет на страницах The Independent Карл Матчетт.

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    • «Однако это все равно придало уверенности колумбийцу. И, судя по его выступлению, в итоге для Юргена Клоппа это должен был быть довольно рутинный выбор, ведь новичок сыграл большую роль в победе "Красных" над "Лестером" со счетом 2:0. Диас на час стал главным действующим лицом поединка».

    «Лестер» тускло сыграл в атаке

    «Возможно, они только что раскопали еще одну звезду на конвейере талантов, который попал на "Энфилд" во время работы Юргена Клоппа, с пульсирующим дебютом в Премьер-лиге игрока стоимостью в 37 млн фунтов — Луиса Диаса», — отмечает в материале The Mirror Дэвид Мэддок.

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    «Ему не повезло завершить свой первый полноценный матч голом перед "Копом", которому помешали только замечательные сейвы вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля. Признаки выглядят хорошими: бывший игрок "Порту" был неотъемлемой частью большей части атакующей угрозы своей команды в первом тайме, когда гости заняли глубокую оборону со смутной идеей сыграть на контратаках».

    Жота превратился в главного форварда «Ливерпуля»

    «Влияние и важность Диого Жоты для команды, кажется, растут с каждой неделей. За полтора года он превратился из человека, который должен был стать игроком ротации за 40 млн фунтов, в центральное звено атаки. Счет португальца в этом сезоне достиг 17 голам — его лучший результат в АПЛ, несмотря на то, что до конца кампании еще несколько месяцев», — пишет на страницах Liverpool Echo Пол Горст.

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    • «Когда Роберто Фирмино вернулся в стартовый состав, португалец получил указания смещаться вправо, а бразилец взял на себя свою обычную центральную роль — это совсем не повлияло на его влияние на игру коллектива. Он вернулся в центр, как только Салах вышел со скамейки запасных и продемонстрировал свой голевой инстинкт, забив прямо перед "Копом"".

    'Ливерпуль' успешно пережил период без Салаха и Мане

    'Теперь Ливерпуль должен выигрывать каждый матч Премьер-лиги — все просто. Это кажется смешным, но его нынешний большой соперник Манчестер Сити сделал так, что задача мерсисайдцев действительно настолько трудна, что теперь нет права на ошибку без отдыха и покоя. Так что это был еще один шаг в правильном направлении против опасных, хотя и нестабильных оппонентов', — рассуждает в материале Daily Mail Иан Ледимэн.

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    • 'Лучшим игроком Лестера стал его вратарь Каспер Шмейхель, и этим все сказано. Ливерпуль отстает от Сити на девять очков с игрой в запасе, поэтому эта победа была так важна. Теперь, когда Салах и Мане вернулись с Кубка Африки, Ливерпуль пережил то, что без него могло бы быть трудным периодом, и теперь может рассчитывать на новый импульс'.

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