«Челси» и без Лукаку показал «Лиллю» разницу в классе

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» на своем поле переиграл «Лилль» (2:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этом поединке.

Лукаку остается второстепенным в «Челси»

«Глядя на положительные стороны большого вызова при выборе состава у Томаса Тухеля, с которым он столкнулся, Ромелу Лукаку, по крайней мере, теперь лучше понимает, как "Челси" стремится играть. Это было гибкое и умное выступление чемпиона Европы, который прекрасно справился и без своего проблемного игрока за 97,5 млн фунтов, который наблюдал за матчем со скамейки запасных все 90 минут», — пишет британская The Guardian.

«И это было подтверждением того, что Лукаку можно простить за его вопросы о том, стоит ли ему оставаться в команде, где у него приуменьшенная роль. В конце концов, у Тухеля мало причин возвращать бельгийца в состав, когда "Челси" встретится с "Ливерпулем" в финале Кубка Лиги в воскресенье. После комфортной победы над "Лиллем" это может стать еще одним унижением для Лукаку».

«Челси» не испытал больших проблем

«В игре с французским клубом "Челси" не испытал больших проблем. Хозяева сыграли очень спокойно и уверенно, Тьяго Силва и Канте в очередной раз продемонстрировали свои выдающиеся профессиональные качества. Травмы Зиеша и Ковачича — единственное, что могло огорчить лондонский клуб в первом матче плей-офф», — отмечает BBC.

«Тухель будет обеспокоен тем, что партнер Канте по полузащите Ковачич не смог избавиться от удара, который он получил в первом тайме, также хромал и Зиеш. Но было много причин для удовлетворения [главного тренера лондонцев], тогда как "Синие" надеются сохранить трофей, который они выиграли в финале против "Манчестер Сити" в Порту в мае прошлого года».

«Челси» понес потери перед матчем с «Ливерпулем»

«"Челси" взял под свой контроль первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лиллем", когда голы Хаверца и Пулишича обеспечили победу со счетом 2:0 в первом матче на "Стэмфорд Бридж". И хотя "Лилль" производил впечатление на протяжении всей игры, именно хозяева увеличили свое преимущество, когда Пулишич выбежал на передачу Канте, чтобы переиграть вратаря Жардима», — указывает Sky Sports.

«Лукаку, сделавший всего семь касаний за полные 90 минут победного матча с "Кристал Пэлас" в АПЛ, был неиспользованной заменой, тогда как Хаверц дышал уверенностью в роли "ложной девятки". Решение Тухеля было оправдано, поскольку чемпион — и недавно коронованный чемпион мира среди клубов — решительно защищался и провел еще один "сухой" матч, но замены Ковачича и Зиеша из-за травм во втором тайме слегка ослабили его».

«Челси» показал разницу в классе

«Разница в классе. Канте поглотил "Догов" в полузащите», — говорит заголовок французской L'Equipe, на передовице которой игрок гостей Шека безуспешно пытается настичь хавбека хозяев Канте перед тем, как последний готовится отдать голевой пас на Пулишича.

«Ренату Саншеш слишком одинок», — говорится в материале, подчеркивая, насколько хорош был игрок сборной Португалии из «Лилля» и насколько далеки от этого уровня были его партнеры по команде.