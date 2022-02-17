«Бавария» — стройплощадка, скатывающаяся в кризис

В первой игре 1/8 финала «Зальцбург» и «Бавария» разошлись миром со счетом 1:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Бавария» с трудом избежала еще одного конфуза

«Последнее слово за Команом: "Бавария" вырвала ничью у "Зальцбурга". Гости приложили все усилия: они бежали, наращивали давление, заставляли хозяев совершать ошибки. В итоге, когда прозвучал финальный свисток Майкла Оливера, мюнхенцам пришлось довольствоваться ничьей», — пишет немецкий Kicker.

«Еще одна осечка против аутсайдера матча: Коман спас "Баварию" от еще одного конфуза. Вслед за фиаско от "Бохума" в Бундеслиге последовал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Зальцбургом". Теперь мюнхенцы играют лучше, но все равно не добивается своего», — отмечают их соотечественники из ntv.de.

Проблемы «Баварии» стали очевидными

«Коман спасает "Баварию" от еще одного банкротства! Всего через четыре дня после 2:4 в Бохуме чемпион-рекордсмен также дрогнул и в Зальцбурге. В первом матче 1/8 финала в Австрии Коман спас команду и принес ничью 1:1, вот только хозяева проявили себя первыми и заслуженно вышли вперед», — рассуждает еще одно издание из Германии Bild.

«Сейчас мюнхенский коллектив — это строительная площадка. Плохая позиционная игра, недостаточная коммуникация на поле, а также разногласия в клубе по трансферным вопросам. Проблемы "Баварии" стали очевидны после ничьей 1:1 в Зальцбурге», — критикует «ротен» немецкий Spiegel.

Выступление «Зальцбурга» вошло в историю

«Баварии» повезло в Лиге чемпионов. Гол на последней минуте лишил победы «Зальцбург», который был близок к историческому успеху. Чемпион Австрии выигрывал по ходу матча после гола Адаму, пока Коман не сравнял счет на 90-й минуте. «Быки» упустили первую домашнюю победу среди австрийских команд в Кубке европейских чемпионов над немецким грандом после «Рапида» в 1967 года«, — сокрушается австрийская Kronen-Zeitung.

"Многократный чемпион Австрии героически сражался и довел 'Баварию' на грань поражения в первом матче 1/8 финала. 16 февраля войдет в историю австрийского футбола как день, когда 'Зальцбург' чуть не обыграл мюнхенцев. Вплоть до 89-й минуты пахло большой сенсацией, и лишь на самой последней минуте основного времени хозяева пропустили", — отмечают их соотечественники из Kurier.

"Зальцбург" удивил всю Европу

"'Зальцбург' пугает 'Баварию'. Коман спас гостей на 90-й минуте. Молодость и талант с оттенком неопытности: 'Зальцбург' удивляет Европу, ненадолго — и 'Баварию'', — пишет итальянская La Gazzetta dello Sport.

Кингсли Коман обеспечил Баварии ничью в конце матча с Зальцбургом. Француз, принесший победу клубу в Лиге чемпионов в 2020 году, сравнял счет на последней минуте, спасая немецкого гранда, скатывающегося в кризис после поражения от новичка Бундеслиги Бохума со счетом 2:4, — резюмирует британская The Telegraph.