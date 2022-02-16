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    Путь Гвардиолы ведет «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов

    Реакция прессы на матч «Спортинг» — «Манчестер Сити»

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    Бернарду Силва стал героем матча
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    Бернарду Силва стал героем матча
    В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» (5:0) на выезде. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Манчестер Сити» преподал урок «Спортингу»

    «Большой урок», — говорит передовица португальская Record.

    «Мастер-класс», — пишут их соотечественники из A Bola о выступлении «Манчестер Сити». Ежедневная газета делает акцент на комментарии главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима о том, что соперники находятся на разных уровнях.

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    • «Манчестер Сити» обеспечил себе путевку в четвертьфинал

    «Как эти соперники вообще могли оказаться на одном поле?», — задается вопросом британская The Guardian.

    «Это была не просто победа, это был тотальный разгром. "Манчестер Сити" обеспечил себе победу по прошествии получаса, а к перерыву уже эффектно забронировал себе место в четвертьфинале», — отмечают их соотечественники из The Telegraph.

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    Гвардиола все равно нашел недостатки в игре «Сити»

    «Гвардиола потратил почти столько же времени на выискивание недостатков в игре "Манчестер Сити", чем на празднование победы. С одной стороны, это сумасшествие», — рассуждает британская The Independent.

    «Даже если бы "Спортинг" забил рано на контратаке, у английской команды была бы структура, система и куча талантливых футболистов, чтобы вернуться к доминированию на поле».

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    • Бернарду Силва стал героем матча

    «Бернарду Силва олицетворяет собой все утопическое в этой команде "Манчестер Сити"", — пишет британская i.

    'В мировом футболе есть более одаренные от природы футболисты, но немногие из них извлекли из себя каждый дюйм собственных способностей, чем метроном атакующих полузащитников манкунианцев'.

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    • Трудовая этика 'Манчестер Сити' не знает границ

    'Что поднимает Манчестер Сити на еще более высокий уровень, так это их потрясающая трудовая этика', — пишет еще одно известное издание с Туманного Альбиона The Times.

    'Это путь Гвардиолы, и он помогает Горожанам приблизиться к трофею Лиги чемпионов'.

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