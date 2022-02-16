Путь Гвардиолы ведет «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» (5:0) на выезде. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Манчестер Сити» преподал урок «Спортингу»

«Большой урок», — говорит передовица португальская Record.

«Мастер-класс», — пишут их соотечественники из A Bola о выступлении «Манчестер Сити». Ежедневная газета делает акцент на комментарии главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима о том, что соперники находятся на разных уровнях.

«Манчестер Сити» обеспечил себе путевку в четвертьфинал

«Как эти соперники вообще могли оказаться на одном поле?», — задается вопросом британская The Guardian.

«Это была не просто победа, это был тотальный разгром. "Манчестер Сити" обеспечил себе победу по прошествии получаса, а к перерыву уже эффектно забронировал себе место в четвертьфинале», — отмечают их соотечественники из The Telegraph.

Гвардиола все равно нашел недостатки в игре «Сити»

«Гвардиола потратил почти столько же времени на выискивание недостатков в игре "Манчестер Сити", чем на празднование победы. С одной стороны, это сумасшествие», — рассуждает британская The Independent.

«Даже если бы "Спортинг" забил рано на контратаке, у английской команды была бы структура, система и куча талантливых футболистов, чтобы вернуться к доминированию на поле».

Бернарду Силва стал героем матча

«Бернарду Силва олицетворяет собой все утопическое в этой команде "Манчестер Сити"", — пишет британская i.

'В мировом футболе есть более одаренные от природы футболисты, но немногие из них извлекли из себя каждый дюйм собственных способностей, чем метроном атакующих полузащитников манкунианцев'.

Трудовая этика 'Манчестер Сити' не знает границ

'Что поднимает Манчестер Сити на еще более высокий уровень, так это их потрясающая трудовая этика', — пишет еще одно известное издание с Туманного Альбиона The Times.

'Это путь Гвардиолы, и он помогает Горожанам приблизиться к трофею Лиги чемпионов'.