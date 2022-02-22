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    Цикл «Аталанты» с Гасперини подходит к концу

    Почему бергамаски переживают кризис?

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    Джан Пьеро Гасперини
    «Аталанта» демонстрирует очевидные проблемы в этом сезоне. Выясняем, почему так происходит.

    «Аталанта» показывает регресс

    «Аталанта» переживает не лучший момент из-за травм, результатов и ошибок на трансферном рынке. Возможно, мы наблюдаем конец первого цикла работы ее главного тренера Джан Пьеро Гасперини?

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    • Футбол состоит из моментов — хороших или плохих — и секрет великих команд в том, чтобы их преодолевать. И все же начинает казаться, что бергамаски переживают не очень позитивную фазу, и что в целом этот сезон получается хуже предыдущих.

    Вылет в четвертьфинале Кубка Италии от «Фиорентины», которая играла без Влаховича и вдесятером с 79-й минуты, знаменует собой шаг назад по сравнению с прошлогодним финалом и представляет собой третий худший результат в турнире после прихода Гасперини.

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    «Аталанта» не побеждает во внутренних турнирах полтора месяца

    Но дело не только в Кубке Италии, ведь в этом сезоне «Богиня» впервые пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов, а нынешнее пятое место в Серии А пока что оставляет ее вне главного еврокубка, хотя еще есть матч в запасе, хотя с 2018 года ни разу не опускалась ниже третьего места.

    Подопечные Гасперини не выиграли на внутренней арене ни одного матча с 12 января (в первом плей-офф Кубка Италии против «Венеции») и за этот период победили лишь «Олимпиакос» в матче Лиги Европы. Негативная тенденция, которая вписывается в более общую картину, заставляет подозревать, что первый цикл пьемонтца на на тренерском мостике «Аталанты», возможно, подходит к концу.

    Кадровые проблемы мучают «Аталанту»

    С одной стороны, ясно, что клуб также сталкивается с кадровыми проблемами ряда своих ключевых игроков: Дуван Сапата, которого преследуют слухи об уходе, в лазарете еще с декабря, и вернется на поле только в концовке сезона. Есть еще ситуация с психологическими проблемами у Иличича, которая, к сожалению, обезвредила одно из основных наступательных орудий «Аталанты».

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    • Но в целом вся атакующая линия бергамаски работает не в таком темпе, как в прошлом году. Разница в забитых мячах у Муриэля между двумя годами очевидна: за один год он уже забил 15 голов во всех турнирах, а сейчас у него все еще шесть — меньше половины. Доля, которую не компенсировал никто из его партнеров по команде, учитывая, что лучшим бомбардиром «нерадзурри» остается Сапата, забивший всего девять голов в Серии А.

    «Аталанта» расплачивается за неудачные трансферы

    Что еще хуже, были некоторые неудачные подписания — возможно, первые в карьере спортивного директора клуба Джованни Сартори. Смена Ромеро на Демирала в обороне оказалась невыгодной, кроме как с экономической точки зрения, а в центре поля Копмейнерс оказывает гораздо меньшее влияние на команду, чем ожидалось. Но настоящим разочарованием оказался вингбек Меле, который, похоже, далек от европейского уровня, и особенно — Миранчук, будущее которого в Бергамо сомнительно.

    Среди положительных моментов, несомненно, отличный сезон Пашалича, который представляет собой одну из тех фиксированных точек, с которой можно начать перезагрузку проекта, но на данный момент «Аталанта», похоже, должна обновить состав, что мы уже частично увидели в январе с продажей одного из лидеров раздевалки Госенса ​​(еще одна потеря из-за травмы в последние месяцы) и переходом Бога.

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    • С ивуарийцем Гасперини, возможно, также захочет изменить рисунок игры, чтобы найти новые решения для команды, которая должна будет обновить именно то, что до сих пор было его флагманом — атаку.

    Гасперини уйдет?

    Впрочем, после четырех лет успехов и чудес нельзя исключать, что в конце сезона дороги тренера и руководства клуба могут разойтись. Несмотря на смену владельца (американец итальянского Стивен Пальюка приобрел детище семьи Перкасси), свидетельствующую о желании сделать скачок, если ситуация не улучшится, нельзя исключать, что Гасперини уйдет.

    Многое будет зависеть от выступлений лидеров команды и оценок, сделанных владельцами и техническим специалистом, чтобы продолжить совместную работу. В случае прощания нельзя исключать, что клуб выберет техническую революцию с техническим проектом, направленным на развитие молодежи, но уже с другим тренером на скамейке запасных.

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