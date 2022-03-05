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    Слухи о смерти Суперлиги сильно преувеличены

    Проект возрождается?

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    Аньелли не согласен с провалом Суперлиги
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    Аньелли не согласен с провалом Суперлиги
    Создатели футбольной европейской Суперлиги продолжают работать над ее реализацией. Разбираемся, что происходит с проектом, и каковы его перспективы.

    Идея создания Суперлиги вернулась

    Противоречивая европейская Суперлига (ЕСЛ) похоже, не совсем умерла, поскольку три топ-клуба континента собираются возобновить турнир. После многих лет спекуляций планы ЕСЛ были впервые обнародованы в апреле 2021 года, что вызвало шок в мире футбола. Новая лига, в которой не было повышения или понижения в классе, была создана 12 членами-основателями, включая «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм».

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    • Наряду с этим, «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер» также согласились присоединиться к проекту. Однако реакция болельщиков, выступивших против этих планов, была настолько сильной, что лига распалась в течение 48 часов после своего запуска. Девять клубов, в том числе все шесть английских, вышли из ЕСЛ, а команды АПЛ в качестве наказания получили штраф.

    Теперь, как сообщается, эти клубы собираются объявить о возвращении лиги с новыми предложениями, которые больше не будут означать, что в ней будут постоянные члены. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что лига не стала провалом.

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    Идея создания Суперлиги претерпела изменений

    «Я очень доверяю судьям Европейского суда, которые являются истинными хранителями Европейского Союза и европейских ценностей. Любому промоутеру должно быть позволено в свободной среде продвигать свой продукт, а затем, если люди квалифицированы, их приглашают присоединиться, они могут свободно принять решение об этом без отказа от оператора-монополиста и единственного регулятора», — отметил функционер.

    Среди изменений — введение традиционной квалификации национальных лиг, и клубы, стоящие за Суперлигой, также заявляют, что это позволит создавать новые команды в таких странах, как Люксембург, а также в таких городах, как Дублин. УЕФА и АПЛ считают, что турнир «мертв в зародыше», но трое оставшихся в нем верят, что в какой-то момент сделка все еще может быть заключена.

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    • ЕСЛ была создана из-за растущего недовольства тем, как УЕФА проводит свои европейские первенства. Британская The Telegraph утверждает, что трое бунтарей бросят вызов тому, что они называет «монопольной» позицией УЕФА в европейском футболе на слушаниях в Европейском суде в конце этого года.

    Создатели Суперлиги хотят покончить с монополией УЕФА

    Они также не согласны с предполагаемыми тесными связями УЕФА с некоторыми клубами и привели в качестве яркого примера президента ПСЖ Насера Аль-Хелаифи. Французский гранд не был включен в первоначальный запуск проекта, но после неудачного плана Аль-Хелаифи увидел, как его акции в игре выросли.

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    • Он является председателем Европейской ассоциации клубов, которая лоббирует интересы УЕФА от имени клуба, а также председателем компании beIN Media, которой принадлежат права на трансляции турниров УЕФА на Ближнем Востоке. Кроме того, катарец является совладельцем коммерческой организации UCCSA, что участвует в соревнованиях УЕФА.

    Медиа сообщают, что в документе, составленном в сентябре 2021 года оставшимися членами Суперлиги, утверждается: «Поскольку в ЕС клуб не может получать государственную помощь от своего государства-члена... почему должно быть разрешено нарушение футбольного рынка, чтобы у нескольких государственных клубов была исключительная выгода из-за государственной помощи, поступающей от государств, не входящих в члены УЕФА?».

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    • Суперлига имеет шансы выиграть юридическую борьбу

    Для ЕСЛ было создано юридическое лицо, известное как A22, у которого есть юрисконсульт, а также лоббистская группа в Брюсселе. Еще неизвестно, как другие клубы отреагируют на предложенные изменения, но команды АПЛ не смогут присоединиться к проекту после того, как новые правила сделали невозможным участие бунтарей в несанкционированном соревновании.

    Суд в Мадриде постановил, что УЕФА должен снять санкции с клубов, которые продолжают реализацию проекта Суперлиги, а Суд ЕС в Люксембурге должен в этом году решить, является ли лига ЕСЛ. Суперлига, возможно, была категорически отвергнута болельщиками в Англии в прошлом году, когда боссы клуба отказались от своей поддержки, но слухи о смерти проекта, похоже, оказались слишком преувеличенными.

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