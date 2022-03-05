Слухи о смерти Суперлиги сильно преувеличены

Создатели футбольной европейской Суперлиги продолжают работать над ее реализацией. Разбираемся, что происходит с проектом, и каковы его перспективы.

Идея создания Суперлиги вернулась

Противоречивая европейская Суперлига (ЕСЛ) похоже, не совсем умерла, поскольку три топ-клуба континента собираются возобновить турнир. После многих лет спекуляций планы ЕСЛ были впервые обнародованы в апреле 2021 года, что вызвало шок в мире футбола. Новая лига, в которой не было повышения или понижения в классе, была создана 12 членами-основателями, включая «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм».

Наряду с этим, «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер» также согласились присоединиться к проекту. Однако реакция болельщиков, выступивших против этих планов, была настолько сильной, что лига распалась в течение 48 часов после своего запуска. Девять клубов, в том числе все шесть английских, вышли из ЕСЛ, а команды АПЛ в качестве наказания получили штраф.

Теперь, как сообщается, эти клубы собираются объявить о возвращении лиги с новыми предложениями, которые больше не будут означать, что в ней будут постоянные члены. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что лига не стала провалом.

Идея создания Суперлиги претерпела изменений

«Я очень доверяю судьям Европейского суда, которые являются истинными хранителями Европейского Союза и европейских ценностей. Любому промоутеру должно быть позволено в свободной среде продвигать свой продукт, а затем, если люди квалифицированы, их приглашают присоединиться, они могут свободно принять решение об этом без отказа от оператора-монополиста и единственного регулятора», — отметил функционер.

Среди изменений — введение традиционной квалификации национальных лиг, и клубы, стоящие за Суперлигой, также заявляют, что это позволит создавать новые команды в таких странах, как Люксембург, а также в таких городах, как Дублин. УЕФА и АПЛ считают, что турнир «мертв в зародыше», но трое оставшихся в нем верят, что в какой-то момент сделка все еще может быть заключена.

ЕСЛ была создана из-за растущего недовольства тем, как УЕФА проводит свои европейские первенства. Британская The Telegraph утверждает, что трое бунтарей бросят вызов тому, что они называет «монопольной» позицией УЕФА в европейском футболе на слушаниях в Европейском суде в конце этого года.

Создатели Суперлиги хотят покончить с монополией УЕФА

Они также не согласны с предполагаемыми тесными связями УЕФА с некоторыми клубами и привели в качестве яркого примера президента ПСЖ Насера Аль-Хелаифи. Французский гранд не был включен в первоначальный запуск проекта, но после неудачного плана Аль-Хелаифи увидел, как его акции в игре выросли.

Он является председателем Европейской ассоциации клубов, которая лоббирует интересы УЕФА от имени клуба, а также председателем компании beIN Media, которой принадлежат права на трансляции турниров УЕФА на Ближнем Востоке. Кроме того, катарец является совладельцем коммерческой организации UCCSA, что участвует в соревнованиях УЕФА.

Медиа сообщают, что в документе, составленном в сентябре 2021 года оставшимися членами Суперлиги, утверждается: «Поскольку в ЕС клуб не может получать государственную помощь от своего государства-члена... почему должно быть разрешено нарушение футбольного рынка, чтобы у нескольких государственных клубов была исключительная выгода из-за государственной помощи, поступающей от государств, не входящих в члены УЕФА?».

Суперлига имеет шансы выиграть юридическую борьбу

Для ЕСЛ было создано юридическое лицо, известное как A22, у которого есть юрисконсульт, а также лоббистская группа в Брюсселе. Еще неизвестно, как другие клубы отреагируют на предложенные изменения, но команды АПЛ не смогут присоединиться к проекту после того, как новые правила сделали невозможным участие бунтарей в несанкционированном соревновании.

Суд в Мадриде постановил, что УЕФА должен снять санкции с клубов, которые продолжают реализацию проекта Суперлиги, а Суд ЕС в Люксембурге должен в этом году решить, является ли лига ЕСЛ. Суперлига, возможно, была категорически отвергнута болельщиками в Англии в прошлом году, когда боссы клуба отказались от своей поддержки, но слухи о смерти проекта, похоже, оказались слишком преувеличенными.