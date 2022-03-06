«Реал» готов к битве с ПСЖ

В 27 туре испанской Ла Лиги «Реал» разгромил на своем поле «Реал Сосьедад» (4:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Реал» укрепил свое лидерство

«"Реал" одержал волевую победу после пропущенного гола [в самом начале игры] против "Реал Сосьедада" со счетом 4:1 на "Бернабеу" и оторвался на восемь очков на вершине таблицы Ла Лиги», — отмечает в отчете сайта ESPN о поединке Алекс Киркленд.

«В результате мадридцы с 63 очками остаются лидерами, на восемь очков опережая своего ближайшего соперника "Севилью", которая сутки ранее сыграла вничью с "Алавесом". Карло Анчелотти провел три замены в сравнении с составом, который выиграл у "Райо Вальекано". Победа также придает "Реалу" импульс перед ответным матчем Лиги чемпионов против ПСЖ».

«Реал» провел отличную репетицию перед матчем с ПСЖ

«Больше всего выделялась интенсивность атаки "Сливочных" после перерыва, как будто это была 90-я минута, а не 45-я. И столь же поразительно, что мертвая хватка хозяев оставалась такой же при счете 2:1, 3:1 и 4:1. Мадридцы, сцепив зубы, хотели убить двух зайцев одним выстрелом: увеличить отрыв от "Севильи" и придать себе уверенности перед игрой с ПСЖ», — пишет в колонке AS Альфредо Реланьо.

«Иногда у меня складывалось впечатление, что Анчелотти рассматривал субботнюю игру как первую половину матча, который состоится в среду. Футболисты королевского клуба и болельщики, безусловно, подошли к этому поединку именно так. И это оказалась отличная репетиция, которая стала еще лучше после поражения ПСЖ от "Ниццы"».

Камавинга успешно заменил Крооса

«Самая успешная команда КЕЧ/Лиги чемпионов всех времен должна быть на пике своей игры, чтобы отыграть дефицит в один гол на "Сантьяго Бернабеу" в среду против ПСЖ, и признаки этого матча говорят о том, что она к этому близка. Отсутствие Тони Крооса [из-за дисквалификации] хоть и остается ударом по команде, не является абсолютным переломным моментом, как это было бы несколько лет назад», — отмечает Eurosport.

«Камавинга еще раз показал, что он вполне способен занять одно из трех мест в полузащите вместе с Модричем и Каземиро, и вместе эта тройка прекрасно контролировала игру. Между тем, сложно представить, что оборона ПСЖ сможет справиться с Винисиусом и Родриго, поддерживающих с флангов неугомонного Бензема. Возможно, ПСЖ сможет еще раз прибавить после поражения от "Ниццы" (хотя и играл без Килиана Мбаппе), но инстинкты должны следовать за командой, которая уже играет на уровне мирового класса».

«Реал» показал, за счет чего может обыграть ПСЖ

«Странно, но в этом клубе всегда рукой подать до катастрофы, и мы даже слышали о немедленных поисках нового тренера, даже если Анчелотти выиграет чемпионат в этом сезоне. Если он не наберет определенное количество очков, его уволят. Попутно команда выиграла Суперкубок Испании, уступила "Атлетику" в Кубке Испании и проиграла первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ, где была ужасна, как признал сам Анчелотти», — пишет на страницах Marca Хосе Феликс Диас.

«Анчелотти и его игроки знают, что им нужно прессинговать против ПСЖ, что они частично показали против "Райо Вальекано" и полностью — против "Реал Сосьедада" — команды, которая не смогла с этим справиться. "Реал" готов выложиться по полной в среду, что они всегда делали в Лиге чемпионов, но, похоже, не смогли сделать в Париже. Лидеры Ла Лиги готовы к этому, команда в это верит, и Анчелотти — тоже».