«Барселона» решит проблему с потолком зарплат, но вряд ли подпишет Холанда

«Барселоне» на сезон назначили отрицательный потолок зарплат. Выясняем, что это значит, и как повлияет на ее состояние.

Какая ситуация с потолком зарплат в «Барселоне»

«Барселоне» под руководством ее президента Жоана Лапорты по-прежнему приходится совершать всевозможные финансовые трюки, чтобы оставаться максимально конкурентоспособными.

После того, как Ла Лига опубликовала последние ограничения расходов на зарплату для команд двух высших дивизионов испанского футбола, эта задача выглядит как никогда сложной, но у каталонцев есть много способов борьбы с отрицательным потолком и ситуацией, в которую они попали.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» — единственный клуб, у которого отрицательный показатель: -144 миллиона евро, что является серьезной проблемой для всех трансферных сделок, которые намерена осуществить «блауграна». Хотя эти цифры представляют серьезную проблему, это не означает, что каталонцы не будут подписывать новичков грядущим летом, потому что у них есть план.

Как «Барселона» решает проблему

Лапорта много месяцев работал в поисках финансирования и теперь очень близок к соглашению с инвестиционным фондом CVC о кредите в 300 млн евро. В то же время функционер пытается продать 49 процентов онлайн студии «Барселоны» Barça Estudios, что должно принести еще 350 млн евро. Если данные две сделки принесут указанные суммы, это даст ему маржу 75 млн евро в зарплатной ведомости.

Следует иметь в виду, что лимит фонда окладов тем выше, чем выше доходы клуба. Эти две сделки принесут доход, равно как и соглашения, которые в настоящее время обсуждаются со Spotify и BLM. Первый для спонсорства на футболках и названия стадиона, а второй — для маркетинга мерчендайзинга каталонцев.

Исходящие трансферы также должны помочь «Барселоне»

Все, что привлекает новых спонсоров, увеличивает доход «Барселоны» и дает больше возможностей для ее маневра в зарплатной ведомости. Однако есть еще и сугубо спортивные сделки, которые должны ей помочь — трансферы.

Любая продажа — это доход, а исходящие сделки по аренде — это экономия клубом на выплате оклада футболисту или, по крайней мере, его части. Можно заключать много трансферных сделок, но есть и крупные подписания.

«Барселоне» должна помочь продажа Гризманна и Коутинью

Одна из них — продажа Антуана Гризманна. «Атлетико» может использовать опцию на выкуп французского игрока за 40 млн евро. Если это случится, для «Барселоны» это была бы отличная новость не только из-за денежных поступлений, но и экономии на зарплате нападающего.

Похожий случай и с Филиппе Коутинью. «Астон Вилла» может также купить его за 40 млн евро согласно опциону. Это те две сделки, которые могли бы освободить много места в зарплатной ведомости клуба, поскольку речь идет о высокооплачиваемых игроках, а сделки сулят хорошую выручку.

То же касается и Тринкау. Здесь опция на его выкуп «Вулверхэмптоном» оценивается в 30 млн евро. И есть еще два случая, когда у футболистов «блауграна» заканчивается контракты, но их уход финансово поможет клубу.

Речь, конечно же, об Усмане Дембеле и Самюэле Умтити. Даже без денежной компенсации они выглядят двумя ключевыми сделками для клуба, поскольку у обоих высокие оклады, что даст значительную экономию.

«Барселоне» будет сложно подписать Холанда

Если каталонцы смогут осуществить все эти сделки, у них будет место для подписания новичков, хотя им будет сложно конкурировать с другими за трансфер Эрлинга Холанда, как ранее уже заявлял Лапорта. Дело не только в экономическом вопросе, но и в сроках.

Нападающий «Боруссии» Дортмунд определится со своим будущим в следующем месяце, и маловероятно, что «Барселона» разберется со всеми этими сделками за это время. Подписание же контракта с Холандом обойдется минимум в 250 млн евро. Впрочем, кто знает — возможно, Лапорта выкрутится и тут?