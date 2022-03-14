Трансферный дайджест. 8-14 марта

Луис Суарес

Нападающий, «Атлетико», 35 лет

Слухи о возможном отъезде уругвайца не утихают. В последнее время Суарес перестал попадать в стартовый состав и зная его амбиции, ему наверняка все это не нравится.

Луис Суарес globallookpress.com

При этом у форварда истекает контракт. Летом он может стать свободным агентом, если «Атлетико» не предложит ему новый договор. Как сообщает Николо Скира, игрок готов покинуть клуб и к нему уже проявляют интерес другие клубы.

Luis #Suarez is ready to leave #AtleticoMadrid as a free agent in summer. Many clubs have already made the first approaches: #Ajax and #AstonVilla are interested in him in Europe. From #MLS and Brazil there are 4 bids. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 11, 2022

В частности, в услугах уругвайца заинтересована «Астон Вилла», которой сейчас занимается бывший одноклубник Суареса по «Ливерпулю» Стивен Джеррард. Помимо варианта из Англии есть интерес из «Аякса», МЛС и чемпионата Бразилии.

Подтверждает эти предположения и Marca, которая пишет, что игрок разочарован ситуацией с контрактом. Судя по всему он покинет клуб в конце сезона.

Наш прогноз: «Аякс» и «Астон Вилла» являются неплохими вариантами для него.

Карим Адейеми

Нападающий, «Зальцбург», 20 лет

Молодой форвард «Зальцбурга» превратился в трансферную цель многих клубов. Все-таки этот сезон он проводит прекрасно, являясь главной забивной силой «быков».

Карим Адейеми globallookpress.com

По данным Goal, на игрока претендуют «Реал» и «Барселона». Карим Адейеми числится в списке, как потенциальная замена Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанну.

Если ни один из вышеперечисленных футболистов не перейдет к этим клубам, то начнется охота на Адейеми. Потенциальная сумма сделки составляет 40 млн евро.

Кроме испанских грандов на Адейеми ведет охоту дортмундская «Боруссия». В стане «шмелей» шанс подписания игрока оценивают, как высокий. Фабрицио Романо заявляет, что облегчает ситуацию затягивание «Зальцбурга» в переговорах с игроком о новом контракте.

Наш прогноз: У «Реала» и «Барселоны» сейчас другие цели и вряд ли Адейеми является одной из приоритетных, так что переезд в Бундеслигу является более реальным прогнозом.

Фелипе Коутиньо

Полузащитник, «Барселона», 29 лет

Бразилец считается для Стивена Джеррарда главной опорой в его проекте. После перехода из «Барселоны» на правах аренды футболист очень быстро начал давать результат, забивая в каждом матче и отдавая голевые передачи.

Steven Gerrard would love to keep Philippe Coutinho at Aston Villa. Buy option clause available for €40m — board wants to wait until May and then make final decision, while they're happy with Coutinho. 🇧🇷 #AVFC

Barcelona wan sell Coutinho — they're waiting for Villa to decide. pic.twitter.com/51kfssXwuf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2022

По данным Фабрицио Романо, наставник «львов» хочет, чтобы Коутиньо остался в клубе. «Барселона» намерена продать игрока. При этом в договоре аренды указана опция с возможностью выкупа за 40 млн евро.

The Telegraph пишет, что для сохранения бразильца бирмингемцам понадобится упросить его пойти на снижение зарплаты. Сейчас он зарабатывает 120 тыс фунтов в неделю. Это 25% от оклада Коутиньо в «Барселоне». Для сравнения, Джек Грилиш был самым высокооплачиваемым футболистом «Виллы» и получал 130 тысяч.

Фелипе Коутиньо и Стивен Джеррард globallookpress.com

Тем не менее ради возрождения карьеры полузащитник может принять решение в пользу английского клуба. Его там любят и ждут, чего не скажешь о Каталонии. Тем более у Джеррарда назревает перспективный проект и есть шанс попасть в его костяк.

Наш прогноз: Не исключаем, что Коутиньо в конце сезона станет полноценным игроком «Астон Виллы».

Эрлинг Холанн

Форвард, «Боруссия» Дортмунд, 21 год

Daily Mail пишет о том, что Эрлинг Холанн уже согласовал условия контракта с «Манчестер Сити». Якобы игрок перейдет в клуб по окончании текущего сезона.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Горожанам», опять же по информации источника, нужно будет заплатить 63 млн фунтов отступных, что вместе с комиссионными агенту игрока Мино Райоле составит 100 млн фунтов.

При этом Diario Sport пишет о том, что сам норвежец не против переехать в Ла Лигу, чтобы поиграть в «Барсе» или «Реале». В любом случае, главную роль в этом вопросе может сыграть отец Холанна Альф-Инге, который играл в свое время за «Ман Сити».

По данным разных СМИ, Холанн еще вроде бы не принял окончательное решение, но то, что уход из «Боруссии» назревает, это однозначно.

Наш прогноз: Больше склоняемся к переходу футболиста в АПЛ.