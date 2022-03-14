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    Трансферный дайджест. 8-14 марта

    Коутиньо нужен «Астон Вилле», Луис Суарес не нужен «Атлетико» и другие слухи недели

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    Фелипе Коутиньо
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    Фелипе Коутиньо
    Главные слухи недели на рынке трансферов в обзоре LiveSport.Ru.

    Луис Суарес

    Нападающий, «Атлетико», 35 лет

    Слухи о возможном отъезде уругвайца не утихают. В последнее время Суарес перестал попадать в стартовый состав и зная его амбиции, ему наверняка все это не нравится.

    Луис Суарес
    globallookpress.com

    При этом у форварда истекает контракт. Летом он может стать свободным агентом, если «Атлетико» не предложит ему новый договор. Как сообщает Николо Скира, игрок готов покинуть клуб и к нему уже проявляют интерес другие клубы.

    В частности, в услугах уругвайца заинтересована «Астон Вилла», которой сейчас занимается бывший одноклубник Суареса по «Ливерпулю» Стивен Джеррард. Помимо варианта из Англии есть интерес из «Аякса», МЛС и чемпионата Бразилии.

    Подтверждает эти предположения и Marca, которая пишет, что игрок разочарован ситуацией с контрактом. Судя по всему он покинет клуб в конце сезона.

    Наш прогноз: «Аякс» и «Астон Вилла» являются неплохими вариантами для него.

    Карим Адейеми

    Нападающий, «Зальцбург», 20 лет

    Молодой форвард «Зальцбурга» превратился в трансферную цель многих клубов. Все-таки этот сезон он проводит прекрасно, являясь главной забивной силой «быков».

    Карим Адейеми
    globallookpress.com

    По данным Goal, на игрока претендуют «Реал» и «Барселона». Карим Адейеми числится в списке, как потенциальная замена Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанну.

    Если ни один из вышеперечисленных футболистов не перейдет к этим клубам, то начнется охота на Адейеми. Потенциальная сумма сделки составляет 40 млн евро.

    Кроме испанских грандов на Адейеми ведет охоту дортмундская «Боруссия». В стане «шмелей» шанс подписания игрока оценивают, как высокий. Фабрицио Романо заявляет, что облегчает ситуацию затягивание «Зальцбурга» в переговорах с игроком о новом контракте.

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    • Наш прогноз: У «Реала» и «Барселоны» сейчас другие цели и вряд ли Адейеми является одной из приоритетных, так что переезд в Бундеслигу является более реальным прогнозом.

    Фелипе Коутиньо

    Полузащитник, «Барселона», 29 лет

    Бразилец считается для Стивена Джеррарда главной опорой в его проекте. После перехода из «Барселоны» на правах аренды футболист очень быстро начал давать результат, забивая в каждом матче и отдавая голевые передачи.

    По данным Фабрицио Романо, наставник «львов» хочет, чтобы Коутиньо остался в клубе. «Барселона» намерена продать игрока. При этом в договоре аренды указана опция с возможностью выкупа за 40 млн евро.

    The Telegraph пишет, что для сохранения бразильца бирмингемцам понадобится упросить его пойти на снижение зарплаты. Сейчас он зарабатывает 120 тыс фунтов в неделю. Это 25% от оклада Коутиньо в «Барселоне». Для сравнения, Джек Грилиш был самым высокооплачиваемым футболистом «Виллы» и получал 130 тысяч.

    Фелипе Коутиньо и Стивен Джеррард
    globallookpress.com

    Тем не менее ради возрождения карьеры полузащитник может принять решение в пользу английского клуба. Его там любят и ждут, чего не скажешь о Каталонии. Тем более у Джеррарда назревает перспективный проект и есть шанс попасть в его костяк.

    Наш прогноз: Не исключаем, что Коутиньо в конце сезона станет полноценным игроком «Астон Виллы».

    Эрлинг Холанн

    Форвард, «Боруссия» Дортмунд, 21 год

    Daily Mail пишет о том, что Эрлинг Холанн уже согласовал условия контракта с «Манчестер Сити». Якобы игрок перейдет в клуб по окончании текущего сезона.

    Эрлинг Холанн
    globallookpress.com

    «Горожанам», опять же по информации источника, нужно будет заплатить 63 млн фунтов отступных, что вместе с комиссионными агенту игрока Мино Райоле составит 100 млн фунтов.

    При этом Diario Sport пишет о том, что сам норвежец не против переехать в Ла Лигу, чтобы поиграть в «Барсе» или «Реале». В любом случае, главную роль в этом вопросе может сыграть отец Холанна Альф-Инге, который играл в свое время за «Ман Сити».

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    По данным разных СМИ, Холанн еще вроде бы не принял окончательное решение, но то, что уход из «Боруссии» назревает, это однозначно.

    Наш прогноз: Больше склоняемся к переходу футболиста в АПЛ.

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