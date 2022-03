Трансферный дайджест. 8-14 марта

Слухи о возможном отъезде уругвайца не утихают. В последнее время Суарес перестал попадать в стартовый состав и зная его амбиции, ему наверняка все это не нравится.

При этом у форварда истекает контракт. Летом он может стать свободным агентом, если «Атлетико» не предложит ему новый договор. Как сообщает Николо Скира, игрок готов покинуть клуб и к нему уже проявляют интерес другие клубы.

Luis #Suarez is ready to leave #AtleticoMadrid as a free agent in summer. Many clubs have already made the first approaches: #Ajax and #AstonVilla are interested in him in Europe. From #MLS and Brazil there are 4 bids. #transfers