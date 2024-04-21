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    «Манчестер Юнайтед» упустил преимущество в три мяча, но пробился в финал Кубка Англии

    «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 3:3, по пенальти 2:4, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ковентри
    В полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ковентри» в серии пенальти — 3:3, 4:2.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    Подопечные Эрика тен Хага выигрывали со счетом 3:0 благодаря голам Скотта Мактоминея, Гарри Магуайра и Бруну Фернандеша, однако «Ковентри» смог отквитать мячи усилиями Эллиса Симмса, Каллума О'Хэра и Хаджи Райта на пятой компенсированной минуте.

    В итоге все решалось в серии пенальти, где точнее были футболисты «Манчестер Юнайтед».

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Ковентри Сити — Манчестер Юнайтед 3:3
    Голы: 0:1 Скотт МакТоминай (23'), 0:2 Гарри Магуайр (45 + 1'), 0:3 Бруну Фернандеш (58'), 1:3 Эллис Симмс (71'), 2:3 Callum O'Hare (79'), 3:3 Хаджи Райт (пенальти) (90 + 5'), 1:0 Хаджи Райт (пенальти) (120 + 1'), 2:1 Victor Torp (пенальти) (120 + 1'), 2:1 Диогу Далот (пенальти) (120 + 1'), 2:2 Кристиан Эриксен (пенальти) (120 + 1'), 2:3 Бруну Фернандеш (пенальти) (120 + 1'), 2:4 Расмус Хёйлунн (пенальти) (120 + 1') Ковентри Сити: Брэдли Коллинз, Милан ван Эвейк, Бобби Томас, Лиам Кичинг (Луис Бинкс, 63'), Джейк Бидвелл (Джей Дасилва, 80'), Джоэль Латибодье (Fabio Tavares, 63'), Джош Экклс (Victor Torp, 63'), Бен Шиф, Хаджи Райт, Эллис Симмс, Callum O'Hare Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо (Антони, 66'), Кобби Майну (Кристиан Эриксен, 72'), Скотт МакТоминай (Омари Форсон, 103'), Каземиро, Расмус Хёйлунн, Маркус Рашфорд (Амад Диалло, 90') Предупреждения: Бобби Томас (82'), Андре Онана (85'), Джей Дасилва (111')

    Таким образом, «Манчестер Юнайтед» пробился в финал Кубка Англии, где сыграет против «Манчестер Сити».

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