«Боруссия» — «Байер»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 30-го тура чемпионата Германиина выезде сыграл вничью ссо счетом 1:1.

На гол Никласа Фюллькруга гости ответили точным ударом Йосипа Станишича уже на 90+8-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Байер 1:1 Голы: 1:0 Никлас Фуллкруг (81'), 1:1 Йосип Штанишич (90 + 7') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Ян Матсен (Мариус Вольф, 46'), Эмре Джан (Феликс Нмеча, 69'), Джейми Байно-Гиттенс (Жюльен Дюранвиль, 83'), Джейдон Санчо (Марко Ройс, 69'), Марсель Забитцер, Юлиан Брандт (Салих Озкан, 83'), Никлас Фуллкруг Байер: Лукаш Градецки, Жереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо, Йосип Штанишич, Пьеро Инкапье (Виктор Бонифас, 83'), Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Йонас Хофман (Патрик Шик, 83'), Нейтан Телла (Флориан Вирц, 70'), Гранит Джака, Роберт Андрих Предупреждения: Нейтан Телла (28'), Ян Матсен (37'), Эмре Джан (45 + 2'), Никлас Фуллкруг (45 + 3'), Нико Шлоттербек (88'), Жереми Фримпонг (88'), Гранит Джака (90 + 1')

Календарь и таблица Бундеслиги

«Байер» продлил свою рекордную серию матчей без поражений до 45 подряд во всех турнирах. Он с 80 очками возглавляет турнирную таблицу бундеслиги и досрочно стал чемпионов. «Боруссия» набрала 57 баллов и располагается на пятой позиции.