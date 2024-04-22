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    «Бенфика» положит в свою копилку три очка?

    «Фаренсе» — «Бенфика». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 22 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Фаренсе» — «Бенфика»
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    «Бенфика»
    «Фаренсе» на своем поле примет «Бенфику» в 30-м туре португальской Примейры. Поединок состоится 22 апреля, начало — в 22:15 по мск. «Фаренсе» — «Бенфика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 22 Апреля 2024 года
    Фаренсе
  • Португалия. Примера
    •  Фаренсе 22:15 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    «Фаренсе»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице клуб из города Фару с 31 баллом находится в середине, но опасную зону опережает лишь на четыре пункта.

    «Фаренсе» за всю дистанцию смог отпраздновать восемь викторий, семь раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, забил 38 голов, а пропустил на три мяча больше.

    Фаренсе — Бенфика: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре «львы» на выезде смогли расписать мировую с «Виторией Гимарайнш» 1:1, а игровым днем ранее они дома справились с «Боавиштой», обыграв ее со счетом 2:0.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Фаренсе» в отрезке минувших десяти встреч чемпионата смог добыть лишь одну викторию. Четыре поединка в этот период он еще свел вничью и потерпел пять поражений. Однако за все это время коллектив только в одном случае уходил с поля без забитого гола.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: По итогам 29 проведенных туров «Бенфика» с 70 набранными очками идет второй в таблице, уступая лидирующему «Спортингу» аж семь пунктов.

    Лиссабонский коллектив за дистанцию смог отпраздновать 22 виктории, четыре матча завершил миром и трижды уступал, забил 65 голов при 23 пропущенных.

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    • Последние матчи: В преддверии этой игры «орлы» провели ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против французского «Марселя» в гостях и проиграли ему в серии пенальти, и покинули турнир. В своей же последней проведенной встрече чемпионата они дома разгромили «Морейренси» со счетом 3:0.

    Не сыграют: Томас Араужо травмирован и не поможет своей команде.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата Португалии «Бенфика» за предыдущие пять матчей смогла выиграть в четырех из них и раз проиграла, уступив в гостях «Спортингу» 1:2. А вот в победных поединках лиссабонцы за четыре игры пропустили лишь гол.

    Статистика для ставок

    • «Фаренсе» дома выиграл лишь две игры из семи предыдущих при трех фиаско

    • У «Бенфики» в гостях в рамках чемпионата лишь одна виктория за минувшие четыре матча

    • «Бенфика» выиграла у предстоящего противника в четырех из шести последних очных поединков и дважды еще была ничья

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 1.37, победа «Фаренсе» — 7.70, ничья — 5.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.47 соответственно.

    Прогноз: «Бенфика» сильнее предстоящего противника и обязана брать три очка. Но так как в гостях «орлы» выступают не совсем убедительно, то ставим здесь на такой исход — «Бенфика» выиграет в один мяч или ничья.

    Рекомендуемая ставка: «Бенфика» выиграет в один мяч или ничья за 2.19.

    Прогноз: А вторым вариантом будет ставка на обе забьют, так как эти клубы редко когда уходят с поля без результативных действий.

    Ставка: обе забьют за 1.82.

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    Ставка и прогноз на матч «Фаренсе» — «Бенфика» с коэффициентом 2.19. Дата матча: 22.04.2024. Прогнозы на футбол. «Бенфика» положит в свою копилку три очка?
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