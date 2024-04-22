«Фаренсе»
Турнирное положение: На текущий момент в таблице клуб из города Фару с 31 баллом находится в середине, но опасную зону опережает лишь на четыре пункта.
«Фаренсе» за всю дистанцию смог отпраздновать восемь викторий, семь раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, забил 38 голов, а пропустил на три мяча больше.
Фаренсе — Бенфика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре «львы» на выезде смогли расписать мировую с «Виторией Гимарайнш» 1:1, а игровым днем ранее они дома справились с «Боавиштой», обыграв ее со счетом 2:0.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: «Фаренсе» в отрезке минувших десяти встреч чемпионата смог добыть лишь одну викторию. Четыре поединка в этот период он еще свел вничью и потерпел пять поражений. Однако за все это время коллектив только в одном случае уходил с поля без забитого гола.
«Бенфика»
Турнирное положение: По итогам 29 проведенных туров «Бенфика» с 70 набранными очками идет второй в таблице, уступая лидирующему «Спортингу» аж семь пунктов.
Лиссабонский коллектив за дистанцию смог отпраздновать 22 виктории, четыре матча завершил миром и трижды уступал, забил 65 голов при 23 пропущенных.
Последние матчи: В преддверии этой игры «орлы» провели ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против французского «Марселя» в гостях и проиграли ему в серии пенальти, и покинули турнир. В своей же последней проведенной встрече чемпионата они дома разгромили «Морейренси» со счетом 3:0.
Не сыграют: Томас Араужо травмирован и не поможет своей команде.
Состояние команды: В рамках чемпионата Португалии «Бенфика» за предыдущие пять матчей смогла выиграть в четырех из них и раз проиграла, уступив в гостях «Спортингу» 1:2. А вот в победных поединках лиссабонцы за четыре игры пропустили лишь гол.
Статистика для ставок
- «Фаренсе» дома выиграл лишь две игры из семи предыдущих при трех фиаско
- У «Бенфики» в гостях в рамках чемпионата лишь одна виктория за минувшие четыре матча
- «Бенфика» выиграла у предстоящего противника в четырех из шести последних очных поединков и дважды еще была ничья
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 1.37, победа «Фаренсе» — 7.70, ничья — 5.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.47 соответственно.
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Прогноз: «Бенфика» сильнее предстоящего противника и обязана брать три очка. Но так как в гостях «орлы» выступают не совсем убедительно, то ставим здесь на такой исход — «Бенфика» выиграет в один мяч или ничья.
Рекомендуемая ставка: «Бенфика» выиграет в один мяч или ничья за 2.19.
Прогноз: А вторым вариантом будет ставка на обе забьют, так как эти клубы редко когда уходят с поля без результативных действий.
Ставка: обе забьют за 1.82.