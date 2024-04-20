До матча
«Фулхэм»
«Фулхэм» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 42 очка в 33-х матчах. На счету лондонской команды 12 побед, 6 ничьих и 15 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 49:51.
На прошлых выходных «дачники» выиграли впервые за четыре последних матча, одержав победу в дерби над «Вест Хэмом» (2:0). Дублем в составе «Фулхэма» отметился Перейра.
До этого подопечные Марку Силвы проиграли два матча подряд — «Ньюкаслу» (0:1) и «Ноттингем Форест» (1:3). А еще ранее была результативная игра с «Шеффилд Юнайтед» (3:3).
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» находится на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 71 очко в 32-х матчах: 21 победа, 8 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 72:31.
Совсем недавно «Ливерпуль» вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч «Аталанте». Ответный матч 1/4 финала в Бергамо завершился победой подопечных Юргена Клоппа (1:0), но крупное поражение в первой игре (0:3) не позволило мерсисайдцам пройти дальше.
Довольно неожиданно «Ливерпуль» проиграл и в крайнем матче АПЛ. «Красные» у себя дома принимали «Кристал Пэлас» и уступили со счетом 0:1. Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью на выезде с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Личные встречи
Команды трижды встречались между собой в текущем сезоне — в чемпионате и дважды в полуфинале Кубка английской лиги. Матч в АПЛ завершился победой «Ливерпуля» со счетом 4:3, в кубке также сильнее оказались мерсисайдцы (2:1 дома и 1:1 в гостях).
Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных» 6 побед, «Фулхэм» выиграл в одной встрече и трижды была зафиксирована ничья.
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