Странные времена для всех, кто связан с «Челси»

В 29 туре АПЛ «Челси» победил «Ньюкасл» (1:0) на своем поле. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Победа позволила Тухелю отвлечься от проблем вне поля

«Переход Тухеля к четверке защитников с центрбеками Чалобой и Сарром на флангах обороны, вероятно, не стало большой новостью, но, как подчеркнул тренер, "Челси" нужно было сузить фокус внимания и сделать свою работу на футбольном поле», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Немец производил серьезное впечатление в своих публичных высказываниях, отказываясь уклоняться от трудных вопросов о более широких проблемах, чтобы сказать то, что нужно было сказать, и его позиция резко контрастировала с тем, как его коллега Хау практически не комментировал любые нефутбольные вопросы после игры. Возможно, у Тухеля был момент раскрепощения во время матча, когда он мог получить простое удовольствие от споров с четвертым судьей или помощником главного тренера "Ньюкасла" Джейсоном Тиндаллом».

«Ньюкасл» вправе быть довольным собой

«"Челси" остается третьим, но отстает от "Ливерпуля", занимающего второе место, всего на семь очков и на 10 баллов от лидера "Манчестер Сити". Тем временем "Ньюкасл", проигравший впервые за 10 матчей Премьер-лиги, занимает 14-ю строчку, оторвавшись от зоны вылета на 10 пунктов. Облегчение и восторг, проявленные наставником "Челси" Тухелем, как при голе, так и после финального свистка, показали, что это значило для него, когда он кричал в сторону болельщиков и бил кулаками по воздуху», — отмечает в отчете BBC Майкл Эмонс.

«Несмотря на поражение в концовке, это был еще один признак того, что "Ньюкасл" прогрессирует. У босса "Юнайтед" Эдди Хау было много причин быть уверенным, учитывая, что его команда была всего в нескольких минутах от того, чтобы заработать балл против действующего чемпиона Европы и мира. Потратив 80 миллионов фунтов в январское трансферное окно, "Сороки" провели восемь поединков без поражений, включая шесть побед, перед этим поражением на тоненького».

«Челси» побеждает, но остается в подвешенном состоянии

«Прошло семь недель с момента последнего домашнего матча "Челси" в АПЛ. Для многих болельщиков, пришедших на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье, может пройти некоторое время, прежде чем они увидят еще один поединок любимцев вживую. Билеты были распроданы еще до введения санкций против Романа Абрамовича, но объявление "нет билетов" на вывеске, рекламирующей следующую домашний матч клуба с "Брентфордом", было суровым напоминанием о том, что это был не обычный игровой день в западном Лондоне», — констатирует в обзоре Sky Sports Питер Смит.

«Тухель говорит, что он и его подопечные справляются с неопределенностью, сосредотачиваясь на одном дне, и рекомендовал такой подход остальным. К следующему матчу "Челси" дома 2 апреля картина, скорее всего, снова существенно изменится — это странные времена для всех, кто связан с "Синими". На поле они по-прежнему побеждают, но на кону стоит общая картина, и многим болельщикам лондонцев теперь придется наблюдать за развитием событий издалека».

«Челси» рискует оказаться неплатежеспособным

«Кто знает, в какой ситуации окажется "Челси" в следующем месяце? Несколько заинтересованных сторон пытаются купить клуб, который остается привлекательной инвестиционной возможностью из-за его расположения в одном из самых престижных районов Лондона и его глобального бренда, но если финансовые проблемы, вызванные санкциями против Абрамовича, не позволят "Синим" выплачивать зарплату игрокам и другие расходы, то риск неплатежеспособности станет реальным», — рассуждает в материале ESPN Марк Огден.

«В среду состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лиллем", и Тухель сказал после матча, что "Челси" смог потратить всего 20 тыс. фунтов на поездку на выездные игры в из-за правительственных санкций в отношении клуба, поскольку он является одним из активов Абрамовича. Дела у клуба пока совсем плохи, но никто не знает, что принесут предстоящие недели».