«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами

В начале марта, после неудачной попытки передать управление «Челси» благотворительному фонду, владелец «синих» Роман Абрамович объявил о намерении продать клуб. Однако сделать этого олигарх не успел — 10 марта правительство Великобритании объявило о санкциях против него. Санкции — это заморозка всех активов Абрамовича на территории Великобритании, включая «Челси», а также запрет на въезд и пребывание на территории Соединенного королевства.

81 день на продажу «Челси»

Еще до введения санкций, российскому бизнесмену поступило несколько предложений, но ни одно из них не достигло отметки в 3 миллиарда фунтов, которые за клуб просит Абрамович.

Одна из причин — сложный проект реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», на который придется потратить около 1,5 млрд фунтов.

Так, Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума, куда вошли 86-летний швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли.

The Guardian также упоминал одного из богатейших людей Великобритании Джима Рэтклиффа, фирма которого владеет «Ниццей» из Лиги 1. Еще один кандидат — 33-летний египтянин Лутфи Мансур, генеральный директор Man Capital, инвестиционной компании холдинга Mansour Group.

Среди других потенциальных покупателей, мелькавших в новостях были владелец клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон, совладелец клуба НБА «Philadelphia 76ers» Джош Харрис, турецкий миллиардер Мухсин Байрак, британский миллиардер Ник Кэнди, некий частный консорциум из Саудовской Аравии и даже чемпион UFC Конор Макгрегор.

Роман Абрамович globallookpress.com

Введение санкций против Абрамовича заморозило процесс продажи клуба, но правительство Великобритании готово предоставить Роману лицензию, которая позволит осуществить сделку.

Но только при условии, что бизнесмен не получит ни пенни от сделки (сам он, впрочем, обещал перечислить все средства на помощь пострадавшим — — как в Украине, так и в России).

У Романа Абрамовича есть всего 81 день, чтобы договориться о продаже «Челси», сообщает Sky Sports. 31 мая истечёт «лицензия», позволяющая клубу играть до конца сезона.

Календарь и таблица АПЛ

The Telegraph подтверждает информацию и описывает условия: Абрамовичу придется доверить продажу «Челси» британскому правительству, иного выхода у него просто не будет.

«Челси» под санкциями

Санкции против Абрамовича обернулись серьезными ограничениями и для «Челси». Клубу выдана действующая до конца мая специальная спортивная лицензия, которая позволяет исключительно футбольную активность.

«Челси» можно:

— Играть матчи. 20 тысяч фунтов — столько можно тратить на дорогу на выездные матчи (на следующей неделе у «Челси» гостевая игра с «Лиллем» в ЛЧ — тут уже есть вопросы). 500 тысяч фунтов — на проведение домашних игр (обслуживание стадиона, наем персонала).

— Выплачивать зарплату всем сотрудникам, включая игроков и тренеров. Годовой фонд заработной платы «Челси» за год вырос на 17,5% до 333 миллионов фунтов — за счет бонусов игрокам после победы в ЛЧ.

С учетом всех работников (от стюардов на стадионе и продавцов в клубном магазине до медиков, всего около 800 человек) — это 434,9 млн фунтов.

Учитывая, что банки теперь будут тщательно изучат все транзакции, которые могут быть связаны с Абрамовичем, чтобы не нарваться на штрафы, это может привести к задержкам выплат игрокам и сотрудникам «Челси».

— Получать деньги от ТВ-трансляций, но тратить их можно лишь на функционирование клуба.

«Челси» нельзя:

— Продавать билеты на матчи. Игры команды смогут посещать только держатели абонементов и болельщики купившие билеты до 10 марта (то есть до вступления санкций в силу).

— Продавать, подписывать новых игроков и продлевать контракты — фактически это новый трансферный бан.

Летом контракты истекают у Сесара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. До 2023 года рассчитаны соглашения Маркоса Алонсо, Тиаго Силвы, Жоржиньо, Росса Баркли и Нголо Канте.

А это означает, что уже 1 января они смогут подписать контракты с другими клубами и уйти за ноль фунтов.

— Получать прибыль с продаж атрибутики — все клубные магазины временно закрываются.

Ограничения также распространяются на молодежные и женские команды.

«Челси» теряет спонсоров

Санкции превращают лондонский клуб в токсичный актив — не лучшая новость для спонсоров «Челси», на которых эта ситуация бросает тень. Так, о приостановке контракта с клубом уже объявил титульный спонсор — компания сетей мобильной связи Three .

В свете недавно объявленных правительством санкций мы попросили «Челси» временно приостановить сотрудничество, в частности, убрать наш логотип с футболок и территории возле стадиона до дальнейшего уведомления. Мы осознаем, что это решение повлияет на многих фанатов «Челси», которые страстно болеют за команду. Однако, учитывая обстоятельства и санкции правительства, мы считаем это правильным поступком. Пресс-релиз Three

А контракт составлял ни много ни мало — 40 млн фунтов. Теперь «Челси» придется обойти без этих денег и без логотипа-«троечки» на игровых футболках.

Hyundai, чей логотип размещен на рукаве формы «Челси», также оценивает возможность дальнейшего сотрудничества с лондонским клубом.

Сделка с южнокорейской автомобилестроительной компанией приносит лондонскому клубу 10 млн фунтов в год.

И наконец, американская компания Nike, являющаяся техническим спонсором лондонского клуба, также думает об отказе от сотрудничества с ним.

В 2016 году «Челси» и Nike подписали 15-летнее соглашение о сотрудничестве на 900 млн фунтов. Если экипировщик откажется работать с «Челси», то клуб недополучит 540 млн фунтов .

Впрочем, сделка с Nike заключена до 2032 года — в такой ситуации бренд может просто подождать продажи клуба.

А вот в ситуации с Hyundai и Hublot (совокупная стоимость — 15 млн, контракт истекает в конце сезона-2021/22), здесь подобной роскоши нет и вариант разрыва сотрудничества куда более реален.

«Челси» может потерять тренера?

Кризис в лондонском клубе заставляет задуматься о дальнейшей судьбе его главного тренера.

По данным The Telegraph, еще до санкций интерес к Томасу Тухелю проявляли шесть клубов. В том числе и представители «МЮ» обращались к Тухелю, попросив дать им знать, если у него появится желание уйти из лондонского клуба.

Томас Тухель globallookpress.com

Прочем, как пишет издание со ссылкой на источники, близкие к тренеру, немецкий специалист не намерен уходить из «Челси». Тухелю нравится работать в лондонском клубе и он хочет остаться, если будет такая возможность.

Я не знаю, есть ли у меня беспокойство, но мы слышали об этой ситуации, и она меняется почти каждый день. Мы не так много можем сделать в этом вопросе. Я все еще счастлив быть здесь, все еще счастлив быть тренером сильной команды, и я счастлив, что сегодня у нас матч. Знаю, что вокруг много шума, но мы хотим показать максимум и сделать все, чтобы сконцентрироваться на футболе. По сравнению со вчерашним днем ситуация довольно сильно поменялась, но мы не влияем на это. Не мы это спровоцировали. Сейчас кажется, что с точки зрения футбола проект более или менее защищен. Но посмотрим — завтра все может измениться. Томас Тухель

Сейчас он пытается осознать все то, что происходит с «Челси». Его в меньшей степени волнуют возможные финансовые проблемы. Для тренера важнее то, что будет руководить клубом после отхода Романа Абрамовича от дел.

Тухель осознает, что несет ответственность перед клубом, игроками и персоналом.