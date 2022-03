Трансферный дайджест. 1-7 марта

Французский форвард «быков» производит в этом сезоне хорошее впечатление. Именно он взял на себя роль основной забивной силы команды. В 25 матчах чемпионата Германии у него 14 голов и 7 ассистов. На данный момент игрок занимает 5 место в списке бомбардиров Бундеслиги.

Кроме того, игрок запомнился в Лиге чемпионов хэт-триком в ворота «Ман Сити». За 6 туров групповой стадии француз оформил 7 голов и один ассист. Как раз, по данным Sky Sport Deutschland, Нкунку интересен «Манчестер Сити». Видимо Гвардиола был поражен способностями футболиста.

Также издание пишет, что «горожанам» придется бороться за Нкунку с ПСЖ и «Ман Юнайтед».

Ожидается, что «Лейпциг» отпустит форварда этим летом, но не менее, чем за 60 млн евро.

Наш прогноз: Нкунку проводит отличный сезон и потому вряд ли «быкам» удастся его удержать этим летом.

Диего до сих пор без работы, но слухи вокруг него не утихают. И по его словам, и по информации инсайдеров, на форварда все еще есть спрос.

В Италии ему отказали, но Коста надеется на подписание контракта с «Фенербахче», который к слову может испугать запрашиваемая зарплата в 2 млн евро.

Журналист Николо Скира в своем Twitter написал, что теперь к Косте проявляет интерес «Коринтианс». Якобы бразильский клуб предложил футболисту контракт до декабря с окладом 1,2 млн евро.

Учитывая, что до этого Коста играл в Бразилии за «Атлетико Минейро», очень велика вероятность, что он продолжит карьеру в том же регионе. Знакомый турнир, никакой адаптации.

Наш прогноз: «Фенербахче» не будет платить Косте 2 млн евро и он согласится на предложение «Коринтианса».

У МЮ сейчас непростой период. Результаты под руководством Ральфа Рангника ниже ожидаемых и не исключено, что клуб будет искать ему замену.

По информации Daily Mail, 52-летний Эрик тен Хаг заинтересован в работе на «манкунианцев». Ранее он был в списке интересов «красных дьяволов» вместе с Маурисио Почеттино.

По информации источника, голландский специалист специалист уже активно изучает английский, что может свидетельствовать о серьезных намерениях. При этом в Twitter журналиста Джонатана Шрегера появилась информация, что тен Хаг встретился с представителями МЮ.

Ten Hag has been contacted by United to find out about his situation

Ну а почему бы и нет? Тен Хаг многого добился с «Аяксом». Особенно ярко команда выступает при нем в Лиге чемпионов и довольно. МЮ нужен свежий взгляд.

Наш прогноз: Вполне вероятно, что возглавит «Ман Юнайтед» этим летом.

Похоже, что «Барселона» уже присмотрела себе нового центрбека. Слухи вокруг возможного перехода Андреаса Кристенсена в клуб не утихают, а его контракт, который истекает летом, только подогревает их.

Инсайдер Жерар Морено утверждает, что с вероятностью 99% Кристенсен станет игроком «Барселоны».

Фабрицио Романо пишет, что «Барсе» удалось перебить предложение «Баварии» по зарплате и на следующей неделе будет встреча между игроком и клубом.

Andreas Christensen has turned down proposals from English clubs to be respectful with Chelsea. He's now really close to join Barcelona as free agent, contract proposal's better than Bayern one. 🇩🇰 #FCB

Final details missing — new meeting expected next week to complete the deal. pic.twitter.com/U7ocK5Q2xK