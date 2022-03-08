Трансферный дайджест. 1-7 марта

Кристофер Нкунку

нападающий, «Лейпциг», 24 года

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Французский форвард «быков» производит в этом сезоне хорошее впечатление. Именно он взял на себя роль основной забивной силы команды. В 25 матчах чемпионата Германии у него 14 голов и 7 ассистов. На данный момент игрок занимает 5 место в списке бомбардиров Бундеслиги.

Кроме того, игрок запомнился в Лиге чемпионов хэт-триком в ворота «Ман Сити». За 6 туров групповой стадии француз оформил 7 голов и один ассист. Как раз, по данным Sky Sport Deutschland, Нкунку интересен «Манчестер Сити». Видимо Гвардиола был поражен способностями футболиста.

Также издание пишет, что «горожанам» придется бороться за Нкунку с ПСЖ и «Ман Юнайтед».

Ожидается, что «Лейпциг» отпустит форварда этим летом, но не менее, чем за 60 млн евро.

Наш прогноз: Нкунку проводит отличный сезон и потому вряд ли «быкам» удастся его удержать этим летом.

Диего Коста

нападающий, без клуба, 33 года

Диего до сих пор без работы, но слухи вокруг него не утихают. И по его словам, и по информации инсайдеров, на форварда все еще есть спрос.

В Италии ему отказали, но Коста надеется на подписание контракта с «Фенербахче», который к слову может испугать запрашиваемая зарплата в 2 млн евро.

Журналист Николо Скира в своем Twitter написал, что теперь к Косте проявляет интерес «Коринтианс». Якобы бразильский клуб предложил футболисту контракт до декабря с окладом 1,2 млн евро.

Учитывая, что до этого Коста играл в Бразилии за «Атлетико Минейро», очень велика вероятность, что он продолжит карьеру в том же регионе. Знакомый турнир, никакой адаптации.

Наш прогноз: «Фенербахче» не будет платить Косте 2 млн евро и он согласится на предложение «Коринтианса».

Эрик тен Хаг

главный тренер, «Аякс», 52 года

Эрик тен Хаг globallookpress.com

У МЮ сейчас непростой период. Результаты под руководством Ральфа Рангника ниже ожидаемых и не исключено, что клуб будет искать ему замену.

По информации Daily Mail, 52-летний Эрик тен Хаг заинтересован в работе на «манкунианцев». Ранее он был в списке интересов «красных дьяволов» вместе с Маурисио Почеттино.

По информации источника, голландский специалист специалист уже активно изучает английский, что может свидетельствовать о серьезных намерениях. При этом в Twitter журналиста Джонатана Шрегера появилась информация, что тен Хаг встретился с представителями МЮ.

Ten Hag has been contacted by United to find out about his situation — Jonathan Shrager (@JonathanShrager) March 3, 2022

Ну а почему бы и нет? Тен Хаг многого добился с «Аяксом». Особенно ярко команда выступает при нем в Лиге чемпионов и довольно. МЮ нужен свежий взгляд.

Наш прогноз: Вполне вероятно, что возглавит «Ман Юнайтед» этим летом.

Андреас Кристенсен

защитник, «Челси», 25 лет

Андреас Кристенсен globallookpress.com

Похоже, что «Барселона» уже присмотрела себе нового центрбека. Слухи вокруг возможного перехода Андреаса Кристенсена в клуб не утихают, а его контракт, который истекает летом, только подогревает их.

Инсайдер Жерар Морено утверждает, что с вероятностью 99% Кристенсен станет игроком «Барселоны».

HOY CONFIRMAMOS

🚨 Acuerdo TOTAL al 99%

Barça y Christensen el central del Chelsea lo tienen todo pactado. El danés jugará las próximas temporadas en el Camp Nou, salvo cataclismo @JijantesFC https://t.co/fClMpjP0eF — Gerard Romero (@gerardromero) March 1, 2022

Фабрицио Романо пишет, что «Барсе» удалось перебить предложение «Баварии» по зарплате и на следующей неделе будет встреча между игроком и клубом.

Andreas Christensen has turned down proposals from English clubs to be respectful with Chelsea. He's now really close to join Barcelona as free agent, contract proposal's better than Bayern one. 🇩🇰 #FCB

Final details missing — new meeting expected next week to complete the deal. pic.twitter.com/U7ocK5Q2xK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2022

Наш прогноз: Для «Барсы» это идеальный вариант, Кристенсен перейдет к «каталонцам».

Пауло Дибала

нападающий, «Ювентус», 28 лет

Пауло Дибала globallookpress.com

28-летний форвард «Ювентуса» Пауло Дибала заинтересовал «Интер», который готов предложить ему контракт на 5 лет с зарплатой 7,5 млн евро в год. По крайней мере так пишет La Gazzetta dello Sport.

Представители клуба готовы встретится с представителями игрока, чтобы провести переговоры и они запланирована до того, как руководство «Юве» намерено поговорить с футболистом о продлении контракта.

Ранее «бьянконери» смогли добиться согласования условий по контракту на 4 года с зарплатой 8+2 млн евро за сезон, но потом сами выстрелили себе в ногу, снизив сумму предлагаемого оклада и срок действия контракта. Сейчас же «Ювентус» предлагает ему 3-летний договор на 7 млн евро в год.

С изначальным вариантом «Интер» конкурировать был не готов, но теперь может побороться за аргентинца.

Наш прогноз: «Интер» сейчас на подъеме и предлагает хорошие условия, не исключено, что аргентинец согласится.