ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 1-7 марта

    Шанс для Нкунку, новый тренер для МЮ и возможная потеря Дибалы для «Ювентуса»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Челси Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Серия A Футбол Италии Интер Ювентус
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаТрансферный дайджест. 1-7 марта Ферран Торрес — один из героев матча«Барселона» не изменяет себе и возрождается «Спартак» — «Динамо»С почином, Паоло. «Спартак» притормозил погоню «Динамо» за лидером
  • 12:19
    • ФИФА перенесла стыковой матч ЧМ-2022 Шотландия — Украина
  • 11:00
    • СМИ: «ПСЖ» может подписать Рэшфорда в случае ухода Мбаппе
  • 01:08
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон» в АПЛ
    Все новости спорта
    Пауло Дибала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пауло Дибала
    Главные слухи недели на рынке трансферов в обзоре LiveSport.Ru.

    Кристофер Нкунку

    нападающий, «Лейпциг», 24 года

    Кристофер Нкунку
    globallookpress.com

    Французский форвард «быков» производит в этом сезоне хорошее впечатление. Именно он взял на себя роль основной забивной силы команды. В 25 матчах чемпионата Германии у него 14 голов и 7 ассистов. На данный момент игрок занимает 5 место в списке бомбардиров Бундеслиги.

    Кроме того, игрок запомнился в Лиге чемпионов хэт-триком в ворота «Ман Сити». За 6 туров групповой стадии француз оформил 7 голов и один ассист. Как раз, по данным Sky Sport Deutschland, Нкунку интересен «Манчестер Сити». Видимо Гвардиола был поражен способностями футболиста.

    Также издание пишет, что «горожанам» придется бороться за Нкунку с ПСЖ и «Ман Юнайтед».

    Ожидается, что «Лейпциг» отпустит форварда этим летом, но не менее, чем за 60 млн евро.

  • Трансферный дайджест. 22-28 февраля
  • Упертый Мбаппе, «Сити» и Холанн, старый Рамос
  • 01/03/2022

    • Наш прогноз: Нкунку проводит отличный сезон и потому вряд ли «быкам» удастся его удержать этим летом.

    Диего Коста

    нападающий, без клуба, 33 года

    Диего до сих пор без работы, но слухи вокруг него не утихают. И по его словам, и по информации инсайдеров, на форварда все еще есть спрос.

    В Италии ему отказали, но Коста надеется на подписание контракта с «Фенербахче», который к слову может испугать запрашиваемая зарплата в 2 млн евро.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Журналист Николо Скира в своем Twitter написал, что теперь к Косте проявляет интерес «Коринтианс». Якобы бразильский клуб предложил футболисту контракт до декабря с окладом 1,2 млн евро.

    Учитывая, что до этого Коста играл в Бразилии за «Атлетико Минейро», очень велика вероятность, что он продолжит карьеру в том же регионе. Знакомый турнир, никакой адаптации.

    Наш прогноз: «Фенербахче» не будет платить Косте 2 млн евро и он согласится на предложение «Коринтианса».

    Эрик тен Хаг

    главный тренер, «Аякс», 52 года

    Эрик тен Хаг
    globallookpress.com

    У МЮ сейчас непростой период. Результаты под руководством Ральфа Рангника ниже ожидаемых и не исключено, что клуб будет искать ему замену.

    По информации Daily Mail, 52-летний Эрик тен Хаг заинтересован в работе на «манкунианцев». Ранее он был в списке интересов «красных дьяволов» вместе с Маурисио Почеттино.

    По информации источника, голландский специалист специалист уже активно изучает английский, что может свидетельствовать о серьезных намерениях. При этом в Twitter журналиста Джонатана Шрегера появилась информация, что тен Хаг встретился с представителями МЮ.

    Ну а почему бы и нет? Тен Хаг многого добился с «Аяксом». Особенно ярко команда выступает при нем в Лиге чемпионов и довольно. МЮ нужен свежий взгляд.

    Наш прогноз: Вполне вероятно, что возглавит «Ман Юнайтед» этим летом.

    Андреас Кристенсен

    защитник, «Челси», 25 лет

    Андреас Кристенсен
    globallookpress.com

    Похоже, что «Барселона» уже присмотрела себе нового центрбека. Слухи вокруг возможного перехода Андреаса Кристенсена в клуб не утихают, а его контракт, который истекает летом, только подогревает их.

    Инсайдер Жерар Морено утверждает, что с вероятностью 99% Кристенсен станет игроком «Барселоны».

    Фабрицио Романо пишет, что «Барсе» удалось перебить предложение «Баварии» по зарплате и на следующей неделе будет встреча между игроком и клубом.

    Наш прогноз: Для «Барсы» это идеальный вариант, Кристенсен перейдет к «каталонцам».

    Пауло Дибала

    нападающий, «Ювентус», 28 лет

    Пауло Дибала
    globallookpress.com

    28-летний форвард «Ювентуса» Пауло Дибала заинтересовал «Интер», который готов предложить ему контракт на 5 лет с зарплатой 7,5 млн евро в год. По крайней мере так пишет La Gazzetta dello Sport.

    Представители клуба готовы встретится с представителями игрока, чтобы провести переговоры и они запланирована до того, как руководство «Юве» намерено поговорить с футболистом о продлении контракта.

    Ранее «бьянконери» смогли добиться согласования условий по контракту на 4 года с зарплатой 8+2 млн евро за сезон, но потом сами выстрелили себе в ногу, снизив сумму предлагаемого оклада и срок действия контракта. Сейчас же «Ювентус» предлагает ему 3-летний договор на 7 млн евро в год.

  • Слухи о смерти Суперлиги сильно преувеличены
  • Проект возрождается?
  • 05/03/2022

    • С изначальным вариантом «Интер» конкурировать был не готов, но теперь может побороться за аргентинца.

    Наш прогноз: «Интер» сейчас на подъеме и предлагает хорошие условия, не исключено, что аргентинец согласится.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порту — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры