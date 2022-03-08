Трансферный дайджест. 1-7 марта

Кристофер Нкунку
нападающий, «Лейпциг», 24 года
Французский форвард «быков» производит в этом сезоне хорошее впечатление. Именно он взял на себя роль основной забивной силы команды. В 25 матчах чемпионата Германии у него 14 голов и 7 ассистов. На данный момент игрок занимает 5 место в списке бомбардиров Бундеслиги.
Кроме того, игрок запомнился в Лиге чемпионов хэт-триком в ворота «Ман Сити». За 6 туров групповой стадии француз оформил 7 голов и один ассист. Как раз, по данным Sky Sport Deutschland, Нкунку интересен «Манчестер Сити». Видимо Гвардиола был поражен способностями футболиста.
Также издание пишет, что «горожанам» придется бороться за Нкунку с ПСЖ и «Ман Юнайтед».
Ожидается, что «Лейпциг» отпустит форварда этим летом, но не менее, чем за 60 млн евро.
Наш прогноз: Нкунку проводит отличный сезон и потому вряд ли «быкам» удастся его удержать этим летом.
Диего Коста
нападающий, без клуба, 33 года
Диего до сих пор без работы, но слухи вокруг него не утихают. И по его словам, и по информации инсайдеров, на форварда все еще есть спрос.
В Италии ему отказали, но Коста надеется на подписание контракта с «Фенербахче», который к слову может испугать запрашиваемая зарплата в 2 млн евро.
Журналист Николо Скира в своем Twitter написал, что теперь к Косте проявляет интерес «Коринтианс». Якобы бразильский клуб предложил футболисту контракт до декабря с окладом 1,2 млн евро.
Учитывая, что до этого Коста играл в Бразилии за «Атлетико Минейро», очень велика вероятность, что он продолжит карьеру в том же регионе. Знакомый турнир, никакой адаптации.
Наш прогноз: «Фенербахче» не будет платить Косте 2 млн евро и он согласится на предложение «Коринтианса».
Эрик тен Хаг
главный тренер, «Аякс», 52 года
У МЮ сейчас непростой период. Результаты под руководством Ральфа Рангника ниже ожидаемых и не исключено, что клуб будет искать ему замену.
По информации Daily Mail, 52-летний Эрик тен Хаг заинтересован в работе на «манкунианцев». Ранее он был в списке интересов «красных дьяволов» вместе с Маурисио Почеттино.
По информации источника, голландский специалист специалист уже активно изучает английский, что может свидетельствовать о серьезных намерениях. При этом в Twitter журналиста Джонатана Шрегера появилась информация, что тен Хаг встретился с представителями МЮ.
Ten Hag has been contacted by United to find out about his situation— Jonathan Shrager (@JonathanShrager) March 3, 2022
Ну а почему бы и нет? Тен Хаг многого добился с «Аяксом». Особенно ярко команда выступает при нем в Лиге чемпионов и довольно. МЮ нужен свежий взгляд.
Наш прогноз: Вполне вероятно, что возглавит «Ман Юнайтед» этим летом.
Андреас Кристенсен
защитник, «Челси», 25 лет
Похоже, что «Барселона» уже присмотрела себе нового центрбека. Слухи вокруг возможного перехода Андреаса Кристенсена в клуб не утихают, а его контракт, который истекает летом, только подогревает их.
Инсайдер Жерар Морено утверждает, что с вероятностью 99% Кристенсен станет игроком «Барселоны».
HOY CONFIRMAMOS— Gerard Romero (@gerardromero) March 1, 2022
🚨 Acuerdo TOTAL al 99%
Barça y Christensen el central del Chelsea lo tienen todo pactado. El danés jugará las próximas temporadas en el Camp Nou, salvo cataclismo @JijantesFC https://t.co/fClMpjP0eF
Фабрицио Романо пишет, что «Барсе» удалось перебить предложение «Баварии» по зарплате и на следующей неделе будет встреча между игроком и клубом.
Andreas Christensen has turned down proposals from English clubs to be respectful with Chelsea. He's now really close to join Barcelona as free agent, contract proposal's better than Bayern one. 🇩🇰 #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2022
Final details missing — new meeting expected next week to complete the deal. pic.twitter.com/U7ocK5Q2xK
Наш прогноз: Для «Барсы» это идеальный вариант, Кристенсен перейдет к «каталонцам».
Пауло Дибала
нападающий, «Ювентус», 28 лет
28-летний форвард «Ювентуса» Пауло Дибала заинтересовал «Интер», который готов предложить ему контракт на 5 лет с зарплатой 7,5 млн евро в год. По крайней мере так пишет La Gazzetta dello Sport.
Представители клуба готовы встретится с представителями игрока, чтобы провести переговоры и они запланирована до того, как руководство «Юве» намерено поговорить с футболистом о продлении контракта.
Ранее «бьянконери» смогли добиться согласования условий по контракту на 4 года с зарплатой 8+2 млн евро за сезон, но потом сами выстрелили себе в ногу, снизив сумму предлагаемого оклада и срок действия контракта. Сейчас же «Ювентус» предлагает ему 3-летний договор на 7 млн евро в год.
С изначальным вариантом «Интер» конкурировать был не готов, но теперь может побороться за аргентинца.
Наш прогноз: «Интер» сейчас на подъеме и предлагает хорошие условия, не исключено, что аргентинец согласится.