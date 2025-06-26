Нью-Инглэнд Революшн — Нэшвилл. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, МЛС, 26 июня 2025 года

Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
«Нью-Инглэнд Революшн»
Турнирное положение: «Нью-Инглэнд Революшн» проводит не столь продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Нью-Инглэнд Революшн» на 2 очка отстает от топ-9. А вот отличились игроки команды 19 результативным выстрелом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нью-Инглэнд Революшн» уступил «Цинциннати» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Монреалю» (3:0). А вот поединок с «ДС Юнайтед» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нью-Инглэнд Революшн» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нью-Инглэнд Революшн» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.
Причем «Нью-Инглэнд Революшн» традиционно успешно противостоит «Нэшвиллу». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 виктории при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника не блещет монолитностью.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: «Нэшвилл» выглядит довольно выгодно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Нэшвилл» в 18 матчах чемпионата набрал 32 зачетных пункта. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Нэшвилл» одолел «Чикаго Файр» (2:0).
До того команда подписала мировую с «Нью-Йорк Сити» (2:2). А вот чуть ранее она разделила очки с «Коламбус Крю» (2:2).
При этом «Нэшвилл» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нэшвилл» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 18 поединках МЛС.
При этом «Нэшвилл» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от лидера составляет всего 5 зачетных баллов.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и беспроигрышный сериал длится уже 2 месяца.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда способна прибавить во всех компонентах.
Статистика для ставок
- «Нэшвилл» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Нью-Инглэнд Революшн» забивает в среднем чуть чаще гола за матч
- «Нэшвилл» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нэшвилл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.98.
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Прогноз: «Нэшвилл» бьется за лидерство, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Нэшвилла» за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00