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    «Нью-Инглэнд Революшн» останется ни с чем

    Нью-Инглэнд Революшн — Нэшвилл. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, МЛС, 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нэшвилл»
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    Томас Чанкалай
    26 июня в 19-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Инглэнд Революшн» и «Нэшвилл». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нэшвилл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 26 Июня 2025 года

    Нью-Инглэнд Революшн

  • Фоксборо
    •  Нью-Инглэнд Революшн 02:30 Нэшвилл

    Нэшвилл

  • Нашвилл
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    «Нью-Инглэнд Революшн»

    Турнирное положение: «Нью-Инглэнд Революшн» проводит не столь продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Нью-Инглэнд Революшн» на 2 очка отстает от топ-9. А вот отличились игроки команды 19 результативным выстрелом.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нью-Инглэнд Революшн» уступил «Цинциннати» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Монреалю» (3:0). А вот поединок с «ДС Юнайтед» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нью-Инглэнд Революшн» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нью-Инглэнд Революшн» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.

    Причем «Нью-Инглэнд Революшн» традиционно успешно противостоит «Нэшвиллу». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 виктории при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника не блещет монолитностью.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: «Нэшвилл» выглядит довольно выгодно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нэшвилл» в 18 матчах чемпионата набрал 32 зачетных пункта. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Нэшвилл» одолел «Чикаго Файр» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Нью-Йорк Сити» (2:2). А вот чуть ранее она разделила очки с «Коламбус Крю» (2:2).

    При этом «Нэшвилл» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нэшвилл» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 18 поединках МЛС.

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    При этом «Нэшвилл» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от лидера составляет всего 5 зачетных баллов.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и беспроигрышный сериал длится уже 2 месяца.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда способна прибавить во всех компонентах.

    Статистика для ставок

    • «Нэшвилл» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Нью-Инглэнд Революшн» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

    • «Нэшвилл» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нэшвилл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

    Прогноз: «Нэшвилл» бьется за лидерство, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Нэшвилла» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Инглэнд Революшн — Нэшвилл?

    Матч Нью-Инглэнд Революшн — Нэшвилл состоится 26 июня 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Нэшвилл?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Инглэнд Революшн — Нэшвилл?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Инглэнд Революшн — Нэшвилл?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Инглэнд Революшн — Нэшвилл?

    Коэффициенты букмекеров: «Нэшвилл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.88.

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    Нью-Инглэнд Революшн — Нэшвилл: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 26.06.202502:30. «Нью-Инглэнд Революшн» останется ни с чем
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