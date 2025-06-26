Нью-Инглэнд Революшн — Нэшвилл. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, МЛС, 26 июня 2025 года

26 июня в 19-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Инглэнд Революшн» и «Нэшвилл». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нэшвилл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Инглэнд Революшн»

Турнирное положение: «Нью-Инглэнд Революшн» проводит не столь продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Нью-Инглэнд Революшн» на 2 очка отстает от топ-9. А вот отличились игроки команды 19 результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нью-Инглэнд Революшн» уступил «Цинциннати» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Монреалю» (3:0). А вот поединок с «ДС Юнайтед» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нью-Инглэнд Революшн» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нью-Инглэнд Революшн» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.

Причем «Нью-Инглэнд Революшн» традиционно успешно противостоит «Нэшвиллу». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 виктории при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника не блещет монолитностью.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» выглядит довольно выгодно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Нэшвилл» в 18 матчах чемпионата набрал 32 зачетных пункта. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Нэшвилл» одолел «Чикаго Файр» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Нью-Йорк Сити» (2:2). А вот чуть ранее она разделила очки с «Коламбус Крю» (2:2).

При этом «Нэшвилл» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нэшвилл» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 18 поединках МЛС.

При этом «Нэшвилл» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от лидера составляет всего 5 зачетных баллов.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и беспроигрышный сериал длится уже 2 месяца.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда способна прибавить во всех компонентах.

Статистика для ставок

«Нэшвилл» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Нью-Инглэнд Революшн» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

«Нэшвилл» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нэшвилл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

Прогноз: «Нэшвилл» бьется за лидерство, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Нэшвилла» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00