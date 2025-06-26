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    «Цинциннати» уверенно разберется с хозяевами

    Монреаль — Цинциннати. Ставка (к. 2.30) и прогноз на американскую МЛС 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Цинциннати»
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    Эвандер — лидер гостей
    26 июня в матче регулярного чемпионата американской МЛС по футболу сыграют «Монреаль» и «Цинциннати». Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Цинциннати», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 26 Июня 2025 года

    Монреаль

  • США. MLS
    •  Монреаль 02:30 Цинциннати

    Цинциннати

  • США. MLS
    •

    «Монреаль»

    Турнирное положение: сейчас «Монреаль» идет последним в таблице Восточной конференции с 11 очками.

    Последние матчи: в гостях против «Хьюстона» была одержана уверенная победа со счетом 3:1. Уже к 31-й минуте немецкий форвард Овусу оформил дубль и придал уверенности своей команде, после перерыва Нил увеличил преимущество до 3:0, а соперник смог ответить лишь голом престижа.

    Монреаль — Цинциннати: коэффициенты букмекеров

    Ранее разгромное поражение дома от «Нью-Ингланд Революшн» (0:3) и от «Интера Майами» со счетом 2:4.

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  • Их невозможно был не заметить в первых турах группового этапа
  • Вчера

    • Не сыграют: травмированы — Херберс (п), Дюке (п), Янков (п), Синчук (п), в сборной — Эскобар (н), Салиба (п), Уотерман (з), Сили (н).

    Состояние команды: пока «Монреаль» в этом сезоне откровенно разочаровывает своими выступлениями. В конце марта в отставку был отправлен прежний наставник Лоран Куртуа, полностью заваливший старт сезона, а на его место пришел довольно известный в прошлом полузащитник Марко Донадель («Милан», «Фиорентина», «Наполи»), завершавший в канадском клубе карьеру.

    Под руководством 42-летнего специалиста «Монреаль» немного улучшил свои результаты, но по-прежнему плетется в хвосте турнирной таблицы своей конференции.

    «Цинциннати»

    Турнирное положение: после 18 матчей «Цинциннати» располагается на второй строчке на «Востоке» с 33 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: игра против «Нью-Ингленд Революшн» (1:0) получилась прагматичной, что не совсем характерно для МЛС и завершилась единственным голом на 26-й минуте в исполнении нападающего Денки.

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    До этого было домашнее поражение от «Ди Си Юнайтед» (1:2) и ничья с «Далласом»« (3:3).

    Не сыграют: травмированы — Кубо (п), Хагглунн (з).

    Состояние команды: за четыре года во главе "Цинциннати" главному тренеру Пэту Нунану удалось создать сильнейший коллектив за время своей работы в клубе, который в этом сезоне будет нацелен на самые высокие результаты. Сейчас "Цинциннати" по делу является одним из лидеров на "Востоке".

    Команда показывает сбалансированный футбол, а роли первой скрипки исполняют бразильский полузащитник Эвандер и тоголезский форвард Кевин Денки, которые сейчас являются одними из самых ярких футболистов МЛС.

    Статистика для ставок

    • В первом круге "Цинциннати" дома был сильнее со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне "Монреаль" выиграл дома (2:1), но проиграл на выезде (1:4)

    • В позапрошлом сезоне "Цинциннати" победил на своем поле (3:0), а в гостях была ничья (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу "Монреаля" дают 3,0, а на "Цинциннати" — 2,30, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,78.

    Прогноз: хозяева в этой встрече столкнутся с огромными проблемами в составе. Помимо того, что травмированы несколько основных футболистов, еще четыре игрока отправятся в сборные играть четвертьфиналы Кубка КОНКАКАФ. У гостей, которые сейчас на неплохом ходу, подобных проблем и близко нет.

    Основная ставка: победа "Цинциннати" за 2,30.

    Прогноз: также можно заиграть гораздо более рисковый вариант с уверенной победой гостей.

    Дополнительная ставка: победа "Цинциннати" с форой -1,5 за 4,20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Монреаль — Цинциннати?

    Матч Монреаль — Цинциннати состоится 26 июня 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Монреаль — Цинциннати?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Цинциннати».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Монреаль — Цинциннати?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Цинциннати»» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Монреаль — Цинциннати?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Монреаль — Цинциннати?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу \"Монреаля\" дают 3,0, а на \"Цинциннати\" — 2,30, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

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    Монреаль — Цинциннати: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 26.06.202502:30. «Цинциннати» уверенно разберется с хозяевами
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