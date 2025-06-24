«Окленд Сити» — «Бока Хуниорс». Онлайн, прямая трансляция

«Окленд» выглядит на КЧМ вполне ожидаемо — 16 пропущенных мячей и досрочный вылет из борьбы за плей-офф. Сможет ли «Окленд» дать бой аргентинскому гранду «Бока Хуниорс», вы можете узнать вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

Футбол. Клубный ЧМ. Группа C Окленд Сити — Бока Хуниорс 0:1 Окленд Сити: Натан Гарроу, Кристиан Грэй, Никко Боксолл, Марио Илич, Дилан Маникум, Джерсон Лагос, Майер Беван, Regont Murati, Adam Mitchell, David Yoo, Gerrard Garriga Бока Хуниорс: Агустин Маркесин, Лаутаро Бланко, Луис Адвинкула, Родриго Батталья, Эдинсон Кавани, Алан Веласко, Мигель Мерентиель, Эсекиэль Себальос (Кевин Сенон, 26'), Карлос Паласиос, Marco Pellegrino, Lautaro Di Lollo

Ход матча

38' Разыграли мяч и навесили игроки «Боки» — прямо в руки Гарроу.

37' Зенон бьет — попал в защитника «Окленда». Будет угловой удар.

36' Пытаются через навесы зайти в штрафную «Окелнда» игроки «Боки», но все тщетно.

34' Батталья сфолил в атаке.

33' Водопой завершен, матч продолжается.

30' И вновь на водопой уходят команды, удивительно. Но если тогда оказывалась помощь Себальосу, то сейчас все запланировано было.

29' Дальный удар от Баттальи — мимо ворот!

26' ГОЛ! 0:1! «Бока» открыла счет после подачи углового, но не без помощи Натана Гарроу.

26' Вынужденная замена у «Боки» — Себальос покинул поле, Зенон вышел на его место.

25' Перерыв небольшой завершен, команды возвращаются на поле.

24' Водопой у команд.

23' Как же так?.. «Окленд» выходил в контратаку, но откровенно ужасный пас превратил перспективный момент в тыкву.

22' Вновь попытался «Окленд» выйти в атаку, но безуспешно.

20' Пока «Бока» откровенно «катает мяч», в параллельном матче события складываются отнюдь не в пользу аргентинской команды.

17' Угловой в пользу «Боки» очередной.

16' Мяч по-прежнему у «Боки», но никак аргентинцы не могут огорчить своих оппонентов.

15' Угловой в пользу «Боки».

12' Гарроу выручает свою команду.

11' И еще один угловой в пользу «Боки», который заканчивается ударом выше ворот!

10' Вновь зарабатывает угловой «Бока». Как же прекрасны болельщики аргентинского клуба, но пока игрокам аргентинского гранда далековато.

8' Красиво, конечно, пробил Кавани через себя. Но мяч ушел далеко от створа ворот.

8' Разыграли «корнер» «Бока», но все завершилось аутом в пользу аргентинской команды.

7' Удар от игрока «Боки» — Гарроу перевел мяч на угловой.

6' Момент! «Окленд» перещел в атаку и трижды наносили удар новозеландцы по воротам аргентинского гранда, пришлось немного попотеть защитникам «Боки»!

4' Контролирует мяч «Бока» пока что. Но это и неудивительно — разница в классе все же.

2' А вот и первый удар от «Боки» — Мерентьель бил по воротам, но мяч улетел выше ворот.

1' «Окленд» развел мяч с центра поля, матч начался!

До матча

21:56 Главный арбитр матча — Гленн Нюберг из Швеции.

21:49 У «Окленда» также четыре изменения в составе, как и у подопечных Мигеля Анхеля Руссо.

21:36 В составе «Боки» четыре изменения по сравнению с матчем против «Баварии», в том числе выйдет на поле с первых минут Эдинсон Кавани.

21:30 Матч пройдет в Нэшвилле на стадионе «Геодис Парк», который вмещает 30 109 зрителей.

Стартовые составы

«Окленд Сити»: Гарроу, Мурати, Митчелл, Грей, Боксалл, Лагос, Йу, Гиберт, Илич, Маникум, Беван

«Бока Хуниорс»: Маркесин, Адвинкула, Ди Лолло, Пеллегрино, Бланко, Батталья, Паласиос, Себальос, Мерентьель, Веласко, Кавани

«Окленд Сити»

Команда из Новой Зеландии по праву может себя называть грандом клубного футбола в Океании — на счету «горожан» 13 побед в местной Лиге чемпионов, четыре из которых были добыты в период с 2022 по 2025 год. «Окленд» является рекордсменом по количеству участий на КЧМ, отобравшись на турнир 12 раз. В 2014-м году команда даже совершила исторический прорыв, заняв 3-е место на турнире.

Но коллективу, который собран из любителей, где составы могут меняться хоть каждый день, не удалось «вернуться» в 2014-й год — новый формат турнира принес деньги, безусловно. Но также принес боль в виде 16 пропущенных мячей — 10 от «Баварии» и 6 от «Бенфики». Новозеландцы досрочно завершили борьбу за трофей и матч с «Бокой» будет восприниматься как последний аккорд самобытной команды на турнире.

«Бока Хуниорс»

Аргентинцы в первых двух турах сразу же схлестнулись против клубов из Европы. В первом туре «желто-синие» устроили боевую ничью с «Бенфикой» (2:2), а во втором подопечным Мигеля Анхеля Руссо совсем немного не хватило до того же результата с «Баварией» (1:2).

В отличие от «Окленда», «Бока» сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира и для этого аргентинцам надо вспомнить, что можно забивать много красивых голов или не совсем. Главное, чтобы разница мячей была крупнее, чем у «Бенфики», которая сыграет в параллельном матче против «Баварии».

Личные встречи

«Окленд» и «Бока» еще никогда не играли между собой.

Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч со ставкой 1.95.